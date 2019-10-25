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84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Ekim ÖGG sınav soruları ve cevapları

84. Dönem Özel Güvenlik sınav soruları ve cevaplarının erişime açılmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belirlendi. Sınav 20 Ekim'de yapılmıştı. Peki, 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 20 Ekim ÖGG sınav soruları ve cevapları...

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Ekim ÖGG sınav soruları ve cevapları

84. Dönem Özel Güvenlik sınav soruları ve cevaplarının erişime açılmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belirlendi. Sınav 20 Ekim'de yapılmıştı. Peki, 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 20 Ekim ÖGG sınav soruları ve cevapları...

25 Ekim 2019 Cuma 21:49
84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 Ekim ÖGG sınav soruları ve cevapları

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Özel Güvenlik alımlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20 Ekim'de yapılan 84. Dönem Temel Eğitim ve 60. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın soruları ve cevapları geçtiğimiz gün erişime açıldı. Bu gelişmelerin ardından sonuçlar için araştırmalar başladı. Peki, 84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 20 Ekim ÖGG sınav soruları ve cevapları...

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYIN

84. DÖNEM ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

84. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuçları 8 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar, Özel Güvenlik Daire Başkanlığı'nın resmi internet adresi üzerinden erişime açılacak.

SINAV SONUCUNA İTİRAZ NE ZAMAN?

11-15 Kasım: Yazılı sınav sonucuna itiraz etme süresidir. Otomasyon projesi öğrenci uygulamasının aktif olması halinde Başkanlığın "www.egm.gov.tr/ozelguvenlik" web adresinde yer alan ve kullanıcıları otomasyon projesine yönlendirecek olan "Özel Güvenlik Personeli/Aday" uygulamasına adaylar tarafından itiraz kayıtlarının girileceği ve bahse konu uygulamanın aktif olmaması halinde İl Emniyet Müdürlüklerince ÖGNET'e itiraz kayıtlarının yapılacağı tarih aralığıdır.

Uygulamalı sınav puanları, en geç 03 Kasım 2019 tarihine kadar Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından ÖGNET'e girilecektir. Uygulamalı sınav ile ilgili itirazlar İl Emniyet Müdürlükleri Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.

Uygulamalı sınav atışları; aday, atış yolu ve görevli sayıları dikkate alınarak belirlenen günde bitirilecek ve aynı gün atış puanları o il için verilen günün sonuna kadar ÖGNET'e girilecektir. Atış puanı girilmeyen adaylar uygulamalı sınava katılmamış sayılacaktır. ÖGNET'e girişi yapılan atış notlarında değişiklik olması, hatalı kayıt girilmesi halinde resmi yazı ile Özel Güvenlik Daire Başkanlığına bilgi verecektir.

Düzenlenecek olan özel güvenlik sınavında gerek sınav esnasında gerekse sınavın akabinde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulama Sınavlarında Uyulacak Esaslar ve Sınav Talimatında belirtilen hususlar dikkatli şekilde okunarak ilgililerine gerekli şekilde tebliğ edilecektir.

Birleştirilmiş Genelgenin Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitimi Yazılı ve Uygulamalı Sınavlarında uyulacak esaslara ve sınav talimatında belirtilen hususlara uygun hareket etmeyen kursiyerlerin sınavı geçersiz sayılacak ve yapacakları itirazlar kabul edilmeyecektir.

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