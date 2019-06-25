Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 29°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
95642
ALTIN
267.086
DOLAR
5.8092
STERLIN
7.3932
EURO
6.6100
CHP: FATURA YİNE VATANDAŞA ÇIKTI
İşte WhatsApp'ı internetsiz kullanabilmenin yolu!
Kılıçdaroğlu'ndan zafer konuşması: Artık hiçbir güç mazbatayı verememezlik edemez
Kaza İle Kendini Vuran Polis hayatını kaybetti
Suriyeliler 15 yaşındaki kızın boğazını kesti !

''80 vekil AK Parti'den ayrılacak'' iddiası !

İStanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye AK Parti'den 80 milletvekilinin katılacağı iddia edildi.

''80 vekil AK Parti'den ayrılacak'' iddiası !

İStanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı partiye AK Parti'den 80 milletvekilinin katılacağı iddia edildi.

25 Haziran 2019 Salı 09:06
''80 vekil AK Parti'den ayrılacak'' iddiası !

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçimi rekor farkla kazanmasının ardından Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı ifade edilen iki yeni partiye AKP'den 80 civarında vekilin katılacağı iddia edildi.

Yeniçağ yazarı Ahmet Takan bugün yayımlanan "AKP'li muhaliflerin sabrı taştı... " başlıklı yazısında İstanbul seçimini İmamoğlu'nun kazanmasının ardından Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu iki ayrı partiye toplam 80 civarında AKP'li vekilin geçeceğini yazdı.

İşte Takan'ın yazısının ilgili bölümü:

AKP iç muhalefetinde son durum ne?.. AKP'de milletvekilliği de yapan ve Ahmet Davutoğlu'na yakınlığıyla bilinen Selçuk Özdağ, vakit kaybetmeden İstanbul seçimlerinde ağır yenilgi alan AKP'yi eleştirdi. Özdağ, "Bu seçimin sonuçları İstanbul ile sınırlı kalmayacaktır. Başka siyasi yansımaları da olacaktır" dedi. Özdağ, seçim sonuçlarına göre İstanbul'dan sonra AKP'nin düşüşünün diğer illerde de devam edeceğini belirterek, Ahmet Davutoğlu'nun sloganı olan "ya yeni hal, ya yeni hal" sözlerini kullandı. Özdağ'ın sosyal medyada yaptığı paylaşımlar, "Davutoğlu'nun kararlılığının teyidi" olarak yorumlandı. Ali Babacan'ın Ankara'da geçen Cumartesi günü katıldığı bir düğünde, "Önümüzdeki hafta yoğun istişarelere başlayacağız" değerlendirmesi AKP kulislerinde yeni yorumlara yol açtı. İddialar şöyle; "Ahmet Davutoğlu parti kurarsa en az 30-35, Ali Babacan parti kurarsa 40-45 civarında milletvekili AKP'den kopar". Babacancılar, "Eğer Ali bey bir parti kurmazsa, hepimiz Davutoğlu'nun peşine gideriz diyorlar. Anlayacağınız, 23 Haziran'ın ardından 80 civarında milletvekilinin AKP ile yolları ayırabileceği konuşuluyor...

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
vekil ak parti den ayrılacak iddiası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üniversiteli İşçiler Seçimin Ardından Harekete Geçti!
Üniversiteli İşçiler Seçimin Ardından Harekete Geçti!
Meteoroloji'den sıcak ve nem uyarısı!
Meteoroloji'den sıcak ve nem uyarısı!
Bekçilik Yazılı Sınavı Konuları ve Çıkmış Soruları!
Bekçilik Yazılı Sınavı Konuları ve Çıkmış Soruları!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim