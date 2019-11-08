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8 yaşındaki Aybilge askere gitmek için dilekçe verdi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 26 Kasım İlkokulu 2-A sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki Aybilge Çardak askere gitmek için dilekçe verdi.

8 yaşındaki Aybilge askere gitmek için dilekçe verdi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 26 Kasım İlkokulu 2-A sınıfı öğrencisi 8 yaşındaki Aybilge Çardak askere gitmek için dilekçe verdi.

08 Kasım 2019 Cuma 11:49
8 yaşındaki Aybilge askere gitmek için dilekçe verdi

Gelibolu ilçesinde Sedef ve Serkan Çardak çiftinin kızları Aybilge Çardak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Güneydoğu'daki operasyonları ile televizyonlarda izlediği asker dizileri sonrası babasına, 'Beni askere yazdır' dedi.

Kızının asker olma hayali ve ısrarları üzerine Çardak ailesi, kızları Aybilge ile dilekçeyi vermek üzere Gelibolu Askerlik Şubesi'ne gitti. Burada askerlik şubesi yetkilileri, bu anlamlı ve özverili davranışından dolayı Aybilge Çardak' a teşekkür etti.

Anne Sedef Çardak: Şaşırsam da mutlu oldum

Yetkiliye askere gitmek istediğini, orada vatanı ve bayrağı için savaşmak istediğini söyleyen Aybilge Çardak, "Televizyonda asker abilerimi görmek yerine, onların yanında olmak istiyorum. Bazen onların yaralarını sarar, bazen de onların yerine vatanıma ve bayrağıma göz dikenlerle savaşırım" dedi.

Asker çantasını bile hazırlayan Aybilge Çardak'ın hareketi herkesi duygulandırırken, anne Sedef Çardak, "Kızımın bu hareketine çok şaşırsam da bir o kadar da mutlu oldum. Vatan ve bayrak sevgisi bu yaşta çocuklarımızda olunca, bu vatan bölünmez" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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