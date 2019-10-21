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8. Doğal Taş Tasarım Yarışması için son başvuru tarihi 29 Ekim

Doğal Taş Tasarım Yarışması Michelangelo’dan ilham aldı, “Fazlalıklardan Kutrul” sloganıyla başladı.

8. Doğal Taş Tasarım Yarışması için son başvuru tarihi 29 Ekim

Doğal Taş Tasarım Yarışması Michelangelo’dan ilham aldı, “Fazlalıklardan Kutrul” sloganıyla başladı.

21 Ekim 2019 Pazartesi 11:30
8. Doğal Taş Tasarım Yarışması için son başvuru tarihi 29 Ekim

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından bu yıl 8. kez düzenlenen Endüstriyel ve Mimari Doğal Taş Tasarım Yarışması’nın (DOTT) başvuruları tüm hızıyla devam ediyor.

Türk doğal taşlarının tasarımcı ve mimarlara tanıtılarak günlük yaşamda kullanılabilmesi, özgün ve endüstriyel olarak üretilebilir ürünlerin tasarlanmasına katkı sağlanması için yola çıkan yarışmanın son başvuru tarihi 29 Ekim 2019.

“Mimari, Kentsel Alanlar, Dekoratif Ürünler, Mobilya, Yaşam Alanları (Duvar, Zemin) için Yeni Yaklaşımlar ve Uygulamalar, Banyo ve Mutfak, Kamusal Alan Heykelleri” konu başlıklarında ve T.C. Öğrenci ve Profesyonel olmak üzere iki farklı kategoride en iyilerin belirleneceği yarışmanın ödül töreni ise bu yıl kasım ayında düzenlenecek organizasyonla sahiplerine takdim edilecek.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), bu yıl 8.sini düzenlediği Doğal Taş Tasarım Yarışması’nda Rönesans Dönemi'nin efsane sanatçısı Michelangelo’nun; ”Ben heykel yaratmıyorum, heykeller o taşların içinde zaten var, ben sadece fazlalıklardan kurtuluyorum” sözünden ilham aldı. “Fazlalıklardan Kurtul” sloganı ile başlayan yarışmaya son başvuru tarihi 29 Ekim. 

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