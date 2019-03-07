8 Bin Bekçi İlanı Neden Yayınlanmadı?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8 bin bekçi ilanının 6 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlanacağını açıklamıştı. Hatta Bakan Soylu'nun bu açıklamasından sonra Polis Akademisi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bekçi alım duyurusu yayınlanmış bu duyuruda da ilanın önümüzdeki günlerde yayınlanacağı açıklanmıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan duyuruda "772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu ile Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliği kapsamında; Emniyet Hizmetleri Sınıfında Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak 81 İl Valiliğinde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 8.000 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacaktır.Alıma ilişkin esaslar, il kontenjanları ve başvuru şartları önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.​" ifadelerine yer verilmişti.

8 BİN BEKÇİ İLANI NEDEN YAYINLANMADI?

8 Bin bekçi alımı ile ilgili bu kadar net açıklamalar yapılmışken ilanın neden yayınlanmadığı merak ediliyor. Bu konuda Polis Akademisi Başkanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgiye göre 7 Mart yada 8 Mart'ta ilanın yayınlanacağı belirtiliyor. Bir başka kaynak ise ilanın 11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlanacağını belirtti.

BEKÇİ MEZUNİYET ŞARTI NEDİR?

Bekçi alımları ile ilgili en çok tartışılan konuların başında bekçi alımlarındaki mezuniyet şartı geliyor. Bekçi alımlarında mezuniyet şartı lise mezunu olarak açıklandı. 81 ile alınacak bekçilerin en az lise veya dengi okullardan mezun olması gerekiyor. KPSS şartı aranmayan bekçi alımlarında ilkokul mezunları veya ortaokul mezunları da başvuru yapabilmek için yoğun bir talepte bulundular ancak olmadı.

Ancak Bekçi yönetmeliğinde bekçi alımları için mezuniyet şartı ilkokul olarak geçmektedir. Bu da kafa karışıklığına sebep olmaktadır. Bu noktada mezuniyet şartı, yaş şartı gibi kriterleri belirlemek İçişleri Bakanlığı'na kalmıştır.

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