8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alım şartları nelerdir?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 8 bin bekçi alınacağı açıklandığı günden beri bekçi olmak isteyen vatandaşlar internetten bekçi alımının ne yapılacağını ve bekçi olma şartlarını araştırıyor. İşte bekçi alım şartları...



8 BİN BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlkokulu bitirmiş olmak,

c) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,

ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,

d) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

e) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,

g) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,

ğ) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

h) Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bekçi alımları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Mart ayının ilk haftasını işaret etti. İşte Soylu'nun o açıklamaları;