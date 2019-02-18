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8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 8 bin bekçi alınacak açıklamasının yapılmasından sonra vatandaşlar bekçi ile ilgili araştırmalarına hız verdiler. İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 bin bekçi alımı yapılacak. Şimdi birçok vatandaş 8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna cevap arıyor. İşte bekçi alımı başvuru şartları ve bekçi alım tarihi...

8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 8 bin bekçi alınacak açıklamasının yapılmasından sonra vatandaşlar bekçi ile ilgili araştırmalarına hız verdiler. İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 bin bekçi alımı yapılacak. Şimdi birçok vatandaş 8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna cevap arıyor. İşte bekçi alımı başvuru şartları ve bekçi alım tarihi...

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:44
8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları neler?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından 8 bin bekçi alınacak açıklamasının yapılmasından sonra vatandaşlar bekçi ile ilgili araştırmalarına hız verdiler. İçişleri Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 8 bin bekçi alımı yapılacak. Şimdi birçok vatandaş 8 bin bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusuna cevap arıyor. İşte bekçi alımı başvuru şartları ve bekçi alım tarihi...

8 BİN BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Çarşı ve mahallelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamada kolluk kuvvetlerine yardımcı olmaları amacıyla görevlendirilen bekçilerin istihdamına 2019 yılında da devam edileceği duyuruldu. Mart ayının ilk haftasında 8 bin bekçi alımı için ilan çıkarılacağı açıklandı.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Emniyet Genel Müdürlüğü belirlenen şartları 2019 yılı itibariyle değişiklik gösterebilir. Geçtiğimiz bekçi alım şartlarıyla aynı olması beklenen durumlar aşağıda sıralanmıştır.

Çarşı ve mahalle üzerinden bekçi alımı başvuru şartları;

  • - Türk vatandaşı olmak,
  • - Lise mezunu olmak,
  • - Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
  • - 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,
  • - Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • - Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
  • - Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
  • - Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
  • - Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • - Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
  • - Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya İdari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı İdari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
  • - Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  • - Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
  • - Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
  • - Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
  • - Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

EN ÇOK BEKÇİ ALIMI ANKARA VE İSTANBULA YAPILACAK!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu daha önce katıldığı bir televizyon programında 81 vilayete bekçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Ankara'da katıldığı bir toplantıda da en çok bekçi alımının Ankara ve İstanbul iline yapılacağını belirtmişti.  Daha sonra yaptığı açıklamalarda Ankara'ya 550 civarında bir bekçi alınacağını açıkladı.

HANGİ ŞEHRE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

Kaba taslak bir hesapla Ankara ve İstanbul illerine 550'şer bekçi alınırsa 8 bin bekçi alımında geriye kalan 79 vilayet için ortalama 86 bekçi alımı düşüyor. Tabi rakamlar değişiklik gösterebilir ancak şunu net bir şekilde ifade edebiliriz ki her şehire en az 86 bekçi alımı yapılacak.

İzmir, Bursa, Adana, gibi büyükşehirlerde bekçi alımlarının biraz daha fazla yapılması diğer illere alınacak bekçi sayısını düşürecektir. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

Son Güncelleme: 18.02.2019 14:04
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İsak 6 dakika önce

Ya ilk öğretim alımı ykmu

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Harun 6 dakika önce

Daha önce ki alımlarda ikametkah şartı vardı bunda göremedim aCaba ikametkah şartı kaldırıldı mı bilgisi olan cvp verirse sevinirim

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Sibel 4 dakika önce

Diyarbakirda da kontenjan acilmasini bekliyoruz bizlerde vatanimizi milletimi koruyup kollamak istiyoruz .Ayrica bayan alimi olsun lutfen kontrol sirasinda bayanlara buyuk ihtiyac duyuluyor

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