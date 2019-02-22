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8 Bin Bekçi alım Tarihi Açıklandı!

Erzincan | POMEM 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin ve Sertifika Törenine katılan ve burada bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8 bin bekçi alımı için tarih verdi. İşte 8 bin bekçi alım tarihi...

8 Bin Bekçi alım Tarihi Açıklandı!

Erzincan | POMEM 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin ve Sertifika Törenine katılan ve burada bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8 bin bekçi alımı için tarih verdi. İşte 8 bin bekçi alım tarihi...

22 Şubat 2019 Cuma 10:29
8 Bin Bekçi alım Tarihi Açıklandı!

Erzincan | POMEM 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Yemin ve Sertifika Törenine katılan ve burada bir konuşma yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 8 bin bekçi alımı için tarih verdi. İşte 8 bin bekçi alım tarihi...

2017 yılında toplamda 9444 bekçinin göreve başladığını söyleyen Süleyman Soylu, eski bekçilerin de eklenmesi ile birlikte 11 binden fazla bekçinin şuanda görevde olduğunu belirtti. 10 bin 200 bekçi daha alındığını söyleyen Bakan Soylu, bu adayların eğitimlerinin sona erdiğini ve göreve başlayacaklarını söyledi.  Bu bekçilerin de göreve başlamasının ardından sokaklarda toplamda 21 bin bekçi olacağını söyleyen Bakan Soylu yeni bekçi alımı tarihi hakkında açıklama yaptı.

8 BİN BEKÇİ İLANI MART AYININ İLK HAFTASINDA YAYINLACAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 8 bin yeni bekçi alımı için ilana çıkacaklarını belirtti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ilanın Mart ayının ilk haftasında ilk günlerinde yayımlanacağını açıkladı.

Bakan Soylu açıklamalarının bir bölümünde "Bekçi kardeşlerim, yapacağınız iş, alelade bir iş değildir. Polislik, bekçilik, jandarma, denizlerde sahil güvenlik, başkaları uyurken uyanık olma meslekleridir. Çoluk, çocuk, ailelerimiz, malımız, canımız, namusumuz, vatan, bayrak, kıymetli bildiğimiz ne varsa sizlere emanettir." ifadelerini kullandı.

Erzincan POMEM 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Beçileri Yemin ve Sertifika Töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı konuşmayı aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

İşte Bekçi Yemin Töreninden kareler;

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Son Güncelleme: 22.02.2019 11:10
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bin bekçi alım tarihi açıklandı
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