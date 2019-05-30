7 yaşındaki çocuğa çarparak ağır yaralayan ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı

DHA'nın haberine göre olay Esenyurt'un Pınar mahallesinde geçtiğimiz pazartesi günü meydana geldi.
7 yaşındaki Zeynep saat 17.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isterken, hızla gelen otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.
Küçük kızı otomobilin altına alarak metrelere sürükleyen sürücü ise olay yerinden kaçtı.
Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri kaçan ehliyetsiz sürücü 20 yaşındaki Mehmet D. ve beraberindeki 2 kişiyi dün gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri biten Mehmet D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ağır yaralanan Zeynep'in tedavisi ise İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nde sürüyor.
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