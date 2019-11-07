7 Şehirde 2500-4000 lira maaşla personel alımı yapılacak! İşte kadrolar

7 şehirde belediyelere en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılıyor. Büro personeli, sekreter, şoför, güvenlik görevlisi, veteriner, hemşire, işçi ve tekniker gibi kadrolara yapılan alımda detaylar haberimizde. İspir Belediyesi bünyesine 1 güvenlik görevlisi, 3 temizlik görevlisi, 1 şoför, 1 büro personeli, 2 kepçe operatörü, 2 beden işçisi, 1 hemşire, 1 mezbaa işçisi ve 1 elektrik teknikeri alımı yapılıyor.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru şartlarını taşıması gerekmektedir:

- Türk vatandaşı olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- TCK 'da yer alan aşağıdaki suçlardan, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

ALIM YAPAN BELEDİYELER VE KADROLAR

AYDIN

Aydın Nazilli Belediyesine 1 işletme sorumlusu, 1 garson, 1 çağrı merkezi personeli, 1 röle personeli, 1 mutfak şefi, 3 garson, 1 aşçı yardımcısı alımı yapılıyor.

FETHİYE

Fethiye Belediyesi bünyesine 1 muhasebe personeli alımı yapılıyor.

ERZURUM

İspir Belediyesi bünyesine 1 güvenlik görevlisi, 3 temizlik görevlisi, 1 şoför, 1 büro personeli, 2 kepçe operatörü, 2 beden işçisi, 1 hemşire, 1 mezbaa işçisi ve 1 elektrik teknikeri alımı yapılıyor.

ANKARA

Hacı Bayram Veli Üniversitesi bünyesine 1 ön büro elemanı alımı yapılıyor.

GÜMÜŞHANE

Gümüşgöze Belediyesi bünyesine 1 şoför alımı.

RİZE

Rize İkizdere Belediyesi bünyesine personel alımı yapılıyor.

İZMİR

İzmir Çeşme 'ye 1 veteriner, 1 şoför ve 2 işçi alınıyor.

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