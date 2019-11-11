7'den 70'e hepimizi risk altındayız! Bu hatayı sakın ama sakın yapmayın!

Türkiye, 2018'in Mart ayından beri yürürlükte olan ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' ile Avrupa standartlarına yaklaştı. Devlet bu konuda çok ciddi tedbirler almış durumda. Kişisel Verileri Koruma Kurumu ise aldığı tedbirlerle ve denetleme mekanizması ile ciddi bir farkındalık oluşturmuş vaziyette.

Ancak verilerin kullanımı konusunda titiz davranmayan vatandaşlar, ihmallerinin bedelini çok daha pahalıya ödüyor. DPC Kişisel Veri Koruma Danışmanlığı Kurucusu Sefa Karcıoğlu, konuyla ilgili Türkiye'ye özel açıklamalarda bulundu.

Alışveriş sırasında kasada indirim karşılığında istenilen bilgiler veya sosyal paylaşım sitelerinde yapılan masum paylaşımların kolayca istismara açık olduğunu belirten Karcıoğlu “Amaç ne olursa olsun, telefon, adres, doğum tarihi, parmak izi veya bir resim. Paylaşmadan önce mutlaka iki kere düşünün. Huzurunuzu bir indirim veya birkaç beğeni için bozmayın” dedi.

Devletin konuyla ilgili ciddi tedbirler aldığını söyleyen Sefa Karcıoğlu “Hem kanun hem de Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) ciddi bir bilinç oluşturdu. Ancak bireylerin de kişisel verilerine sahip çıkması gerekiyor. Önce kendi verimizin denetçisi olmalıyız. Veri sorumlusu şirketler bu konuya yeni yeni yatırım yapmaya başladı” dedi ve şöyle devam etti: Avrupa ile ticaret yapan Türk şirketleri hem ülkemizdeki kanuna hem de ‘General Data Protection and Regulation (GDPR) anlaşmasına tabi.

GDPR kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal eden veri sorumlusuna küresel cirosunun yüzde 4'ü veya 20 milyon avro miktarında ceza verilebiliyor. GDPR cezaları yalnızca para cezaları ile sınırlı değil. Gözetim İdaresi bir kuruluşun iş yapmasını etkili bir biçimde yasaklama yetkisine de sahip. Alt kırılımları olan kapsamlı bir konu.

Kişisel verilerin hayatın hemen hemen her alanında gündemde olduğunu belirten Karcıoğlu “Alışverişin son aşamasında kasaya gittiğinizde dikkatli olun. Kişisel verileriniz indirim miktarlarından daha pahalı. Verilerinizi sunarken nerelerle paylaşılabileceğini sorgulayın. Bir çorap dahi satın aldığınızda veri talep ediyorlar. Cep telefonuna kod geldiğinde ispat yükü vatandaşa düşüyor” şeklinde konuştu.

Sefa Karcıoğlu, Türkiye'de milyonlarca veri sorumlusunu ilgilendiren bir düzenlemeyi de hatırlattı. İstisnai olarak düzenlenmiş birkaç meslek haricinde yıllık çalışan sayısı 50'den fazla veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL'yi aşan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının 31 Aralık'a kadar Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi'ne (VERBİS) kayıt yaptırmaları gerekiyor. 31 Aralık'a kadar VERBİS'e kayıt yaptırmayan veri sorumlularına 1 milyon 470 bin TL'ye varan cezalar gelecek.

Sefa Karcıoğlu'na göre Twitter düşüncelerimizi, Facebook arkadaşlarımızı ve akrabalarımızı, LinkedIn de bütün iş geçmişimizi biliyor. Instagram ise günlük hayatımızın detaylarının tamamına hâkim. Bugün paylaşırken hiç tereddüt etmediğiniz bir kare, yarın karşınıza ciddi bir mesele olarak çıkabiliyor. Karcıoğlu konuyla ilgili şu çarpıcı örneği veriyor: 2018 yılında İtalya'da yaşayan 16 yaşındaki bir çocuk, fotoğraflarını rızası olmaksızın sosyal medyada paylaşan annesine karşı dava açtı. Mahkeme, kişilik haklarının korunması amacıyla annenin şikâyete mevzu olan paylaşımları silmesi gerektiğine hükmetti. Ayrıca annenin mahkeme kararına uymaması hâlinde ya da gelecekte yeni fotoğraflar yayımlaması hâlinde oğluna 10 bin avro tazminat ödemesi gerekeceğine karar verdi.

KRİTİK 5 ÖNERİ

1. Kişisel verilerinizi sosyal medyada paylaşmayın

2. Çocuklarınızın şahsi verilerini paylaşmayın (İngiltere'de bir çocuk 18 yaşına geldiğinde annesine ve babasına dava açtı)

3. Profillerin gizlenmesi gerekiyor. Herkese açık olmamalı

4. Kasalarda ödeme sırasında neye izin verdiğinizi bilerek verinizi paylaşın

5. Verilerinizin nereden elde edildiğini, kimlerle paylaşıldığını ve ne zaman imha edileceği bilgisini alın

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