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67 bin memur alınacak! İşte Alım yapılacak yerler...
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67 bin memur alınacak! İşte Alım yapılacak yerler...

Yıl sonuna kadar 10 bin polis ve yaklaşık 29 bin sağlık görevlisi istihdam edilecek. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı zabıt katibi, PTT postacı, Tarım Bakanlığı ise orman mühendisi alımı için ilan vererek binlerce kişiye iş kapısı açtı.

67 bin memur alınacak! İşte Alım yapılacak yerler...

Yıl sonuna kadar 10 bin polis ve yaklaşık 29 bin sağlık görevlisi istihdam edilecek. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı zabıt katibi, PTT postacı, Tarım Bakanlığı ise orman mühendisi alımı için ilan vererek binlerce kişiye iş kapısı açtı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 10:03
67 bin memur alınacak! İşte Alım yapılacak yerler...

Kamuda onbinlerce kişiye istihdam sağlayacak kadrolar açıldı.  2019 yılının farklı dönemlerinde bölüm bölüm alım yapmayı planlayan Sağlık Bakanlığı, toplamda 29 bin 600 kişiyi istihdam edecek. Tarım ve Orman Bakanlığı da personel ihtiyacı olan kurumlar arasında yer alıyor. 2019 yılı için toplamda 5 bin kişilik alım yapılacağını duyuran bakanlığın alımları, sene sonuna kadar sürecek. Bu kapsamda, Tarım ve Orman Bakanlığı’na 2019 yılında 2 bin 700 orman muhafaza memuru, 300 şoför, 800 memur, 1200 orman mühendisi alınacağı duyuruldu.  

TÜRKİYE GENELİ İLANA ÇIKACAK 

Türkiye’nin önemli kurumlarından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından da, 2019 yılı içinde 1000 personel alımı yapılması planlanıyor. Haziranda başlaması öngörülen personel alımlarının, kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Türkiye genelindeki birçok ilde alım yapacak olan KYK, ilan detaylarını internet sitesi üzerinden duyuracak.  

10 BİN POLİS KADROSU 

İçişleri Bakanlığı, Eylül ayı içinde 10 bin polis memuru alcak. Geçen yıl binlerce kişiye iş imkanı sunan Adalet Bakanlığı da, bu sene yeni alımlar yapacağını duyurdu. Mübaşir, icra katibi, infaz koruma memuru, zabıt katibi, teknisyen, tekniker ve sağlık personeli gibi farklı birçok alanda istihdam yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda 17 bin personel alınacağı bildirildi.  

PTT MÜHENDİS ARIYOR 

Ulaştırma Bakanlığı, PTT farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplamda 5 bin personel alacağını açıkladı. Personel alımları, PTT uzman yardımcısı, mühendis, mimar, avukat, tekniker, büro ve gişe görevlisi ve daha birçok farklı alanda yapılacak.  

DEVLET 70 BİN KİŞİYE ARACI 

İşçi ve işvereni buluşturan İŞKUR, istihdam oluşturmada büyük öneme sahip. Kuruma verilen ilan sayısı 70 bin civarında. Bunun 9 bin 783’ü beden işçisi, yani ‘vasıfsız’ elemanları kapsıyor. Geri kalanı ise gıdadan tekstile, inşaattan otomotive kadar birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşsiz olup da iş arayanlar, ‘iskur. gov.tr’ adresinden kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. İsteyen İŞKUR il müdürlüklerinden de kendine uygun işe başvurabiliyor. İŞKUR, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için, ücretsiz ‘mesleki eğitim kursları’ düzenliyor. Meslek öğrenenlere günlük 77 lira veriliyor. 

HANGİ SEKTÖRDE KAÇ İŞÇİYE İHTİYAÇ VAR

Meslek İşçi sayısı  

Beden İşçisi 9.800 

Temizlik Elemanı 2.523 

Satış Danışmanı 2.385 

Garson 2.069 

Makine Dikiş 2.632 

Turizm Otel 4.150 

Güvenlik Gör 1.368 

Çağrı Merkezi 2.125 

Kasiyer 996 

Reyon 785 

Konfeksiyon 825 

Muhasebe 840 

Aşçı 501 

Şoför 472 

Akaryakıt 341 

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bin memur alınacak işte alım yapılacak yerler
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