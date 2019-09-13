67 bin memur, 70 bin işçi alınacak

Kamuya Polis, KYK, PTT 67 bin memur, 70 bin kişi alınacak! İşte İŞKUR memur işçi ve personel alım şartları. Yıl sonuna kadar 10 bin polis ve yaklaşık 29 bin sağlık görevlisi istihdam edilecek. Bununla birlikte Adalet Bakanlığı zabıt katibi, PTT postacı, Tarım Bakanlığı ise orman mühendisi alımı için ilan vererek binlerce kişiye iş kapısı açtı. İşçi ve işvereni buluşturan İŞKUR, istihdam oluşturmada büyük öneme sahip. Kuruma verilen ilan sayısı 70 bin civarında. Bunun 9 bin 783'ü beden işçisi, yani 'vasıfsız' elemanları kapsıyor. Geri kalanı ise gıdadan tekstile, inşaattan otomotive kadar birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşsiz olup da iş arayanlar, 'iskur.gov.tr' adresinden kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor.

TÜRKİYE GENELİ İLANA ÇIKACAK

Türkiye'nin önemli kurumlarından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından da, 2019 yılı içinde 1000 personel alımı yapılması planlanıyor. Haziranda başlaması öngörülen personel alımlarının, kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Türkiye genelindeki birçok ilde alım yapacak olan KYK, ilan detaylarını internet sitesi üzerinden duyuracak.

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10 BİN POLİS KADROSU

İçişleri Bakanlığı, Eylül ayı içinde 10 bin polis memuru alcak. Geçen yıl binlerce kişiye iş imkanı sunan Adalet Bakanlığı da, bu sene yeni alımlar yapacağını duyurdu. Mübaşir, icra katibi, infaz koruma memuru, zabıt katibi, teknisyen, tekniker ve sağlık personeli gibi farklı birçok alanda istihdam yapılacağı açıklandı. Yayınlanan ilanda 17 bin personel alınacağı bildirildi.

PTT MÜHENDİS ARIYOR

Ulaştırma Bakanlığı, PTT farklı kadrolarda istihdam edilmek üzere toplamda 5 bin personel alacağını açıkladı. Personel alımları, PTT uzman yardımcısı, mühendis, mimar, avukat, tekniker, büro ve gişe görevlisi ve daha birçok farklı alanda yapılacak.

DEVLET 70 BİN KİŞİYE ARACI

İşçi ve işvereni buluşturan İŞKUR, istihdam oluşturmada büyük öneme sahip. Kuruma verilen ilan sayısı 70 bin civarında. Bunun 9 bin 783'ü beden işçisi, yani 'vasıfsız' elemanları kapsıyor. Geri kalanı ise gıdadan tekstile, inşaattan otomotive kadar birçok alanda işçi arayışını içeriyor. İşsiz olup da iş arayanlar, 'iskur. gov.tr' adresinden kaydolup, TC kimlik numarasıyla başvuru yapabiliyor. İsteyen İŞKUR il müdürlüklerinden de kendine uygun işe başvurabiliyor. İŞKUR, herhangi bir vasfı olmayan kişileri meslek sahibi yapabilmek için, ücretsiz 'mesleki eğitim kursları' düzenliyor. Meslek öğrenenlere günlük 77 lira veriliyor.

HANGİ SEKTÖRDE KAÇ İŞÇİYE İHTİYAÇ VAR

Meslek İşçi sayısı

Beden İşçisi 9.800

Temizlik Elemanı 2.523

Satış Danışmanı 2.385

Garson 2.069

Makine Dikiş 2.632

Turizm Otel 4.150

Güvenlik Gör 1.368

Çağrı Merkezi 2.125

Kasiyer 996

Reyon 785

Konfeksiyon 825

Muhasebe 840

Aşçı 501

Şoför 472

Akaryakıt 341

İŞKUR BAŞVURU ŞARTLARI

İlgili kadrolara başvurular için adaylardan en az ilköğretim şartını sağlama, ilana göre değişmekle birlikte ilgili meslekte istenilen sertifikalara sahip olma, ilanın yayınlandığı yerde ikamet ediyor olma şartını sağlama, ilgili alanda en az tecrübe şartını sağlama, ilana göre değişmekle birlikte ilgili yaş aralığında yer alma gibi özel şartların yanında genel alım şartlarını sağlaması da istenmektedir.

Türk vatandaşı olmak,

Firmaların talep ettiği yaş aralığında bulunmak,

Güvenlik görevlisi sertifikası, silah taşıma sertifikası gibi ilana göre değişen sertifikalara sahip olmak,

Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi olmamak,

Talep edilen eğitim şartını sağlamak,

İlgili ilanın geçtiği yerde ikamet etme şartını sağlamak,

Pozisyonlarda talep ediliyor ise en az eğitim şartını sağlamak,

Kamu haklarından mahrum olmamak,

Güvenlik soruşturması temiz çıkmak şartlarını sağlaması istenmektedir.

İŞKUR'A NASIL KAYIT OLUNUR?

· İŞKUR'un ana sayfasına girin.

· İŞKUR, kayıt sayfasında iş arayanlar ile iş verenleri ayırır ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sorar. Bu noktada, iş arayan olduğunuzu belirtin.

· İş arayanlar bölümünde hesap etkinleştirebilmek için e-posta ya da telefon numaranızı gi-rin. Girmediğiniz durumda, onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

· Karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul edin ve CV oluştur sekmesinden profil bilgilerinizi oluşturmak için isim soy isim, cinsiyet, şifre gibi sizden istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girin. Kaydet butonuna tıklayın. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturur-sunuz.

· Karşınıza çıkan diğer sayfada; öğrenim durumunuz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozis-yonlar gibi bilgileri doldurun. İsterseniz, word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Bu aşamada profil fotoğrafı eklemeniz de önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma oranının daha fazla olduğu görülmüştür. Kayıt işleminden sonra İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirir.

İŞKUR NEDİR?



İŞKUR, eski adı "İş ve İşçi Bulma Kurumu" olan iş ve işçi arayanların başvurduğu bir kurumdur. İşsizlik Maaşı, İŞKUR'u önemli bir kurum haline getirdi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iş ve işçi bulmaya aracılık eden önemli bir kamu kuruluşudur. Günümüze kadar çok sayıda kişiyi bir işe yerleştiren veya şirketlere personel temin eden İŞKUR, istihdama önemli katkılar sağlıyor. İşsizlik, Türkiye'nin ve dünyanın önemli bir sorunu. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre işsizlik yüzde 12 seviyesinde. Yani Türkiye genelinde 3 milyon 715 bin işsiz var. İşçi ile işvereni buluşturan İŞKUR, işsizlik oranları arttıkça daha da önemli bir konuma yerleşti. Ekonomik gelişmelere paralel olarak İŞKUR'un iş yükü azalıyor veya artıyor. İŞKUR, sadece iş ve işçi bulma fonksiyonu icra etmiyor. İstihdamın korunması ve geliştirilmesi gibi görevleri de bulunuyor.

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