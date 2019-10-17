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600'e yakın terörist PKK/YPG'den firar etti !

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası PKK/YPG'de çözülme devam ediyor. PKK/YPG'nin zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirtildi.

600'e yakın terörist PKK/YPG'den firar etti !

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası PKK/YPG'de çözülme devam ediyor. PKK/YPG'nin zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği belirtildi.

17 Ekim 2019 Perşembe 13:57
600'e yakın terörist PKK/YPG'den firar etti !

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından terör örgütü YPG/PKK'nın Rakka ve Tabga bölgelerinde zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği, örgütün Haseke'de eylem yaptırarak, 'DEAŞ geri döndü' algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumların alındığı belirtildi.
 
Fırat'ın doğusuna yönelik başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda 9'uncu güne girildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Fırat'ın doğusunda terör örgütü ile hareket eden Arapların büyük bölümünün örgüte olan desteğini çekmeye başladığı ortaya çıktı.

Rakka ve Tabga bölgelerinde örgütün zorla silah altına aldığı 600'e yakın teröristin firar ettiği tespit edilirken, Silahlı Kuvvetlere teslim olan terörist sayısı da 40'ı geçti. Öte yandan terör örgütü PKK-YPG'nin Haseke'de eylem yaptırarak, "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturmaya çalıştığına dair duyumlar alındı.

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