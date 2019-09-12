6 kuruma KPSS'li ve KPSS'siz 5110 personel alıyor! İşte başvuru şartları!.

İŞKUR üzerinden kamu memur alımı bültenleri yayınlandı. Bu bağlamda 6 farklı kamu kuruluşuna 5110 personel alımı yapılacak. İlanlar Eylül ayında yayımlanmaya başlandı ve hala yayımlanmaya edilmeye devam ediyor. Neredeyse her gün yeni bir memur alımı ilanı yayımlanıyor. Bu güzergahta iŞKUR aralıksız olarak kamu memur alımı duyurularını bizlerle buluşturmaya devam ediyor. İŞKUR iş ilanları arasında en çok rağbet gören meslek grupları arasında Temizlik Görevlisi, Garson (Servis Elemanı), Turizm Ve Otelcilik Elemanı, Büro İşçisi, Muhasebeci, Satış Danışmanı, Sekreter, Elektrik Teknisyeni gibi Sevkiyat Görevlisi vardır. İŞKUR'un güncel iş ilanlarını inceleyerek, yeteneklerinize uygun işlere başvurunuzu yapabilirsiniz. İşte 6 kuruma 5110 personel alımı başvuru şartları ve İŞKUR açık iş ilanları detayları

6 KURUM 5110 MEMUR ALIYOR!

Isparta Sütçüler Belediyesi 4, Tarım ve Orman Bakanlığı 5 bin, Azdavay Belediyesi 1, ÇAYKUR 8 ve İçişleri Bakanlığı 100 memur alımı yapacak. Aşağıda ilanların detaylarına ulaşabilirsiniz.

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İLANLARIN DETAYLARI NEDİR?

Isparta Sütçüler Belediyesi: Belediye kadın ve erkek olmak üzere 4 kişilik boş kadrosu ile Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin herhangi birinden mezun olmak. En az B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmas doğrultusunda KPSS 'den en az 55 puan almış olan itfaiye eri alımı yapacak. Detaylı bilgi almak için Buraya Tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı: Bakanlığa bağlı olan Orman Genel Müdürlüğü bünyesindeki personel eksikliğini gidermek için farklı 9 kadro için alım yapacağını ilan etti. Bu kapsamda 4 bin 996 kişilik kadro ile 50 Mühendis, 65 Avukat, 11 Laborant, 11 Biyolog, 1 Tekniker, 708 Büro Personeli ve 300 Şoför, 2700 Orman Muhafaza Memuru ve 1150 orman Mühendisi alacak. Adaylardan 2018 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lise mezunları için KPSSP94, Ön Lisans mezunları için KPSSP93 ve Lisans mezunları için KPSS3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekmektedir.

İçişleri Bakanlığı: Bakanlık her yıl düzenlediği kaymakamlık sınavı ile 100 kaymakam adayı alımı yapıyor. 2019 yılı için de söz konusu ilan yayımlandı ve adaylar başvurularını ÖSYM tercih işlemleri ile gerçekleştirecek olup sınava sonrası adaylar bakanlığa Kaymakam adayı olarak ataması yapılacak.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü: ÇAYKUR farklı pozsiyonlar için alım ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanmış olan ilana göre ÇAYKUR bünyesindeki eksiklik için 8 kişilik boş kadro ile mühendis pozisyonlarına alım yapacak. Bu bağlamda 8 kişilik boş kadrosu ile, 1 Endüstri Mühendisi, 2 Makine Mühendisi, 1 Bilgisayar Mühendisi, 1 Kimya Mühendisi, 1 Elektrik Mühendisi ve 2 Ziraat Mühendisi ( Tarla Bitkileri ) olmak üzere farklı alanlarda alım yapılacak. Adaylardan KPSS şartı aranıyor.

Orman Genel Müdürlüğü: Tarım bakanlığna bağlı olan OGM bünyesine 4 kişilik boş kadrosu ile Helikopter Pilotu alımı yapacağını ilan etti. Söz konusu ilan 12 Eylül 2019 tarihi itibari ile yayımlandı ve başvuru süreci Ekim ayında başlayacak.

İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur

· İŞKUR'un ana sayfasına girin.

· İŞKUR, kayıt sayfasında iş arayanlar ile iş verenleri ayırır ve sisteme üye olmak için öncelikle hangisi için kayıt olduğunuzu sorar. Bu noktada, iş arayan olduğunuzu belirtin.

· İş arayanlar bölümünde hesap etkinleştirebilmek için e-posta ya da telefon numaranızı gi-rin. Girmediğiniz durumda, onay kodu iletilemeyeceği için üyelik aktif edilemez.

· Karşınıza çıkan üyelik sözleşmelerini kabul edin ve CV oluştur sekmesinden profil bilgilerinizi oluşturmak için isim soy isim, cinsiyet, şifre gibi sizden istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru olarak girin. Kaydet butonuna tıklayın. Bu aşamayı kaydettikten sonra profilinizi oluşturur-sunuz.

· Karşınıza çıkan diğer sayfada; öğrenim durumunuz, eğitim durumunuz, iş aradığınız pozis-yonlar gibi bilgileri doldurun. İsterseniz, word dosyası halinde özgeçmiş de ekleyebilirsiniz. Bu aşamada profil fotoğrafı eklemeniz de önerilir. Çünkü yapılan araştırmada profil fotoğrafı olanların iş bulma oranının daha fazla olduğu görülmüştür. Kayıt işleminden sonra İŞKUR size bir danışman atar ve işveren ile sizi buluşturmak için çalışmalarını devam ettirir.

İŞKUR sistemi hakkında bilinmeniz gereken iki önemli bilgi var;

· Üyeler, hesaplarına 1 sene boyunca giriş yapmasa üyelikler dondurulur.

· Üyelere iletilen mesajlar 15 gün içerisinde okunmazsa, tüm mesajlar otomatik olarak silinir.

İnternet üzerinden İŞKUR'a üye olmak istemiyorsanız, bulunduğunuz şehirdeki en yakın İŞKUR İl Müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Eğitim durumunuzu gösterir bir belge ile başvuruda bulunmanız yeterlidir. Müdürlükte bulunan görevli personel size kayıt işlemleri için yardımcı olacaktır.

İŞKUR Güncel İş İlanları

İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan en güncel ilanlara göre binlerce personel alımı yapılır. İlanlara başvurular Türkiye'nin her yerinden yapılabilecek olup başvuru ekranında detayları yer alır. Kamu Kurumları veya özel sektör firmalarında işçi statüsüyle çalışmak için yukarıda bahsettiğimiz gibi, ister resmi web sitesi, ister en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla sisteme üye olup, özgeçmişlerinizi kayıt etmeniz gerekir. Daha sonra web sitesi üzerinden kişisel bilgileriyle eşleşen iş ilanlarına doğru-dan ulaşabilir, kriterlerinizi filtreleyerek yurt içi ve yurt dışı iş ilanlarını arayabilir, yurt dışındaki işyer-lerine işgücü sevk etmek isteyen işverenlerin iletişim bilgilerine ulaşarak kendileriyle doğrudan te-masa geçebilirsiniz.

İŞKUR iş ilanları arasında en çok rağbet gören meslek grupları arasında Temizlik Görevlisi, Garson (Servis Elemanı), Turizm Ve Otelcilik Elemanı, Büro İşçisi, Muhasebeci, Satış Danışmanı, Sekreter, Elektrik Teknisyeni gibi Sevkiyat Görevlisi vardır. İŞKUR'un güncel iş ilanlarını inceleyerek, yetenek-lerinize uygun işlere başvurunuzu yapabilirsiniz

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