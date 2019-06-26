6 Bin 342 Kadro İhdas Edildi! Resmi Gazete'de Yayımlandı!

26 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre "Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edildi Ve Bazı Yükseköğretim Üst Kuruluşlarının Dolu Ve Boş Kadrolarında" ise değişikliklerin yapıldığı açıklandı.