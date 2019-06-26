6 Bin 342 Kadro İhdas Edildi! Resmi Gazete'de Yayımlandı!

26 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı yayımlandı ve 6 Bin 342 kadro ihdas edildi.
Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edildi Ve Bazı Yükseköğretim Üst Kuruluşlarının Dolu Ve Boş Kadrolarında değişiklik yapıldığı bildirildi.
BAZI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
Kararname Numarası: 40
Madde 1: Ekli(1) Sayılı Listede Yer Alan Kadrolar İhdas Edilerek 10/7/2018 Tarihli Ve 30474 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ekli (3) Sayılı Cetvelin İlgili Bölümlerine Eklenmiştir.
Madde 2: Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandığı Tarihte Yürürlüğe Girer.
Madde 3: Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümlerini Cumhurbaşkanı Yürütür.
İHDAS EDİLEN ÜNİVERSİTELERİN TAM LİSTESİ VE İHDAS EDİLEN KADRO SAYISI
Afyon Kocatepe Üniversitesi 280
Akdeniz üniversitesi 312
Amasya üniversitesi 208
Adnan Menderes üniversitesi 328
Bursa Uludağ üniversitesi 232
Çukurova üniversitesi 316
Erciyes üniversitesi 328
Osmangazi üniversitesi 304
Hacettepe üniversitesi 284
İnönü üniversitesi 312
İstanbul üniversitesi 332
Karabük üniversitesi 284
Kırıkkale üniversitesi 240
Marmara Üniversitesi 204
Sıtkı Koçman üniversitesi 364
Necmettin Erbakan üniversitesi 168
Ondokuz mayıs üniversitesi 180
Pamukkale üniversitesi 204
Sakarya üniversitesi 100
Selçuk üniversitesi 364
Cumhuriyet üniversitesi 320
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 344
Trakya üniversitesi 264
Sağlık bilimleri üniversitesi 70
Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 40) İÇİN TIKLAYINIZ
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