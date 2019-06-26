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6 Bin 342 Kadro İhdas Edildi! Resmi Gazete'de Yayımlandı!

26 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre "Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edildi Ve Bazı Yükseköğretim Üst Kuruluşlarının Dolu Ve Boş Kadrolarında" ise değişikliklerin yapıldığı açıklandı.

6 Bin 342 Kadro İhdas Edildi! Resmi Gazete'de Yayımlandı!

26 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'nin Mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre "Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edildi Ve Bazı Yükseköğretim Üst Kuruluşlarının Dolu Ve Boş Kadrolarında" ise değişikliklerin yapıldığı açıklandı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:49
6 Bin 342 Kadro İhdas Edildi! Resmi Gazete'de Yayımlandı!

26 Haziran 2019 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısı yayımlandı ve 6 Bin 342 kadro ihdas edildi.

Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edildi Ve Bazı Yükseköğretim Üst Kuruluşlarının Dolu Ve Boş Kadrolarında değişiklik yapıldığı bildirildi.

BAZI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA KADRO İHDAS EDİLMESİNE İLİŞKİN CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 40

Madde 1: Ekli(1) Sayılı Listede Yer Alan Kadrolar İhdas Edilerek 10/7/2018 Tarihli Ve 30474 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 2 Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Ekli (3) Sayılı Cetvelin İlgili Bölümlerine Eklenmiştir.

Madde 2: Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandığı Tarihte Yürürlüğe Girer.

Madde 3: Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Hükümlerini Cumhurbaşkanı Yürütür.

İHDAS EDİLEN ÜNİVERSİTELERİN TAM LİSTESİ VE İHDAS EDİLEN KADRO SAYISI

Afyon Kocatepe Üniversitesi 280

Akdeniz üniversitesi 312

Amasya üniversitesi 208

Adnan Menderes üniversitesi 328

Bursa Uludağ üniversitesi 232

Çukurova üniversitesi 316

Erciyes üniversitesi 328

Osmangazi üniversitesi 304

Hacettepe üniversitesi 284

İnönü üniversitesi 312

İstanbul üniversitesi 332

Karabük üniversitesi 284

Kırıkkale üniversitesi 240

Marmara Üniversitesi 204

Sıtkı Koçman üniversitesi 364

Necmettin Erbakan üniversitesi 168

Ondokuz mayıs üniversitesi 180

Pamukkale üniversitesi 204

Sakarya üniversitesi 100

Selçuk üniversitesi 364

Cumhuriyet üniversitesi 320

Gaziosmanpaşa Üniversitesi 344

Trakya üniversitesi 264

Sağlık bilimleri üniversitesi 70

Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 40) İÇİN TIKLAYINIZ

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bin kadro ihdas edildi resmi gazete de yayımlandı
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