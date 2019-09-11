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6 aylık hamile genç kadın kabusu yaşadı !

Manken ve oyuncu olan 30 yaşındaki kadın, annesiyle birlikte hastaneden dönerken iş insanı sevgilisi tarafından dövüldü. Sevgilisini tekmeleyen ve tabanca kabzasıyla yüzüne vuran kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

6 aylık hamile genç kadın kabusu yaşadı !

Manken ve oyuncu olan 30 yaşındaki kadın, annesiyle birlikte hastaneden dönerken iş insanı sevgilisi tarafından dövüldü. Sevgilisini tekmeleyen ve tabanca kabzasıyla yüzüne vuran kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:24
6 aylık hamile genç kadın kabusu yaşadı !

Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, genç mankenin sevgilisi, iş insanı Temel K. tarafından dövüldü. Sevgilisinin tekmeleyip tabancanın kabzasıyla yüzüne vurduğu 6 aylık hamile Kaplakarslan ve annesi, hastanede tedaviye alındı. Olayın ardından teslim olan Temel K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 1 Eylül akşamı Ataşehir'de meydana geldi. 6 aylık hamile Ceren Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci Yeşiltepe ile birlikte bebeğinin kontrolü için özel hastaneye gitti. Bir süre sonra hastaneye, Kaplakarslan'ın sevgilisi Temel K. de geldi. Kontrolün ardından hastaneden çıkıp annesiyle birlikte aracına doğru yürüyen Ceren Kaplakarslan'ın yanına yaklaşan K., "Seninle konuşmam lazım" dedi.

TABANCANIN KABZASIYLA ANNE VE KIZA VURDU

İkili beraber yürürken, tartışma çıktı. Tartışma sırasından Temel K. belindeki tabancayı çekip, Ceren Kaplakarslan'ın başına dayadı. Araya giren yine oyunculuk yapan Nuray Deveci Yeşiltepe, kızını araca bindirdi. Ancak Temel K. bu kez de silahın kabzasıyla Yeşiltepe'ye vurdu. Araçtan inen Ceren Kaplakarslan'ın yüzüne de tabancanın kabzasıyla vuran Temel K. anne ve kızı yerde tekmeledi. Bu sırada çevre sakinleri olaya müdahale etti. Yaralanan Ceren Kaplakarslan ile annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

'KAFAMA SİLAH DAYADI'

Olayla ilgili Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polisin ifadesine başvurduğu manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan, annesiyle birlikte yaşadıkları korku dolu dakikaları anlattı. Kaplakarslan, "Yaklaşık 2,5 yıl önce Temel K. ile yaşamaya başladım. Kendisinden 6 aylık hamileyim. 1 yıl önce de ayrıldım. Ancak 2 ay ayrı kaldıktan sonra beni tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine tekrar birlikte olduk. Olay günü annemle birlikte bebeğin kontrolü için hastaneye gittik. Temel beni aradı, daha sonra yanıma geldi. Hastaneden çıktık, aracıma doğru yürüdüğümüz sırada bana, ‘Seninle bir şey konuşacağım’ dedi. Beraber yürümeye başladık. Bu sırada Instagram ile ilgili sorular sordu. Bunun üzerine tartışmaya başladık. Belinden çıkardığı silahı kafama dayadı. Bu sırada annem araya girdi. Beni araca bindirdi" dedi.

'HAMİLE HALİMLE YERDE TEKMELEDİ'

Kendisinin ardından bu kez de annesiyle tartışmaya başladığını ifade eden Kaplakarslan, "Silahın kabzasıyla anneme vurduğunu görünce aşağı inip araya girdim. Silahın kabzasıyla yüzüme vurdu. Gözümün önü şişti. Anneme de vurarak kolundan yaraladı. Ben tekrar araca bindiğim sırada annemle tekrar kavga etti. Bu sırada dışarı çıktığımda annemle ben yere düştüm. Yerde tekmelemeye başladı" diye konuştu.

'BEBEĞİMİ KORUMAK İSTEDİM'

Bu sırada araya çevre sakinlerinin girdiğini kaydeden Ceren Kaplakarslan, "Ben bebeğime bir şey olmasın derdindeydim. Bu sırada bizi tekmelerken vatandaşlar toplanmaya başladı. Ancak Temel'in yanında bulunan başka arkadaşı kalabalığın karışmasını engelledi. Sonra hastaneye kaldırıldık. Şükürler olsun bebeğimde bir şey yoktu, ancak kanamam olmuştu. Annemde de kırıklar olmuştu" ifadelerini kullandı.

TUTUKLANDI

Temel K. bir süre sonra olayda kullandığı Glock marka tabancayla emniyete giderek teslim oldu. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

DHA

Son Güncelleme: 11.09.2019 16:28
Anahtar Kelimeler:
aylık hamile genç kadın kabusu yaşadı
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