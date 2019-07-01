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6 ayda 79 bin 886 Suriyeli ülkesine geri döndü

2019 yılının ilk 6 ayında Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 79 bin 886 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü belirtildi.

6 ayda 79 bin 886 Suriyeli ülkesine geri döndü

2019 yılının ilk 6 ayında Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 79 bin 886 Suriyelinin ülkesine geri döndüğü belirtildi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 15:25
6 ayda 79 bin 886 Suriyeli ülkesine geri döndü

Türkiye'ye sığınan bazı Suriyeli ailelerin, İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Afrin ve civar köylerine dönüşü sürüyor.

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin farklı illerinde yaşamını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine dönmek için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na geliyor.

Yanlarına birkaç parça eşya alan aileler, işlemlerinin ardından İdlib ve kırsalındaki güvenli bölgeler ile Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Afrin ve civar köylerine hareket ediyor.

Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan, yılın ilk 6 ayında 79 bin 886 Suriyeli ülkesine döndü.

Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Türkiye'de yaklaşık 3 milyon 657 bin Suriyelinin yaşadığını açıklamıştı.

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