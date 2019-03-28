55 Bin Personel Alımı! PTT Ne Zaman Personel Alıyor? İşte Detaylar!

PTT Genel Müdürlüğü daha önce yapılan açıklamada 5 yılda 60 Bin Personel hedefini duyurmuştu. Ve şu ana kadar 5 Bin personel aldı. Yenilenen ve hizmet çeşitliliğini arttıran PTT zamanla yeni şubelere ve böylece çok sayıda personele ihtiyaç duymaya başladı. Bu nedenle kısa sürede personel alımlarına hız verilecek.

"2018/1 Personel alımı sınav sonucu taşeron, gişe, büro görevlisi, dağıtıcı ve teknik personel unvanlarında alıma çıkarılan 5000 sayısının doldurulamaması.

2018/1 5000 personel alımına ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlarda yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Daha sonra söz konusu talep cevabında ise;

"Boş kalan pozisyonların doldurulmasını teminen 2019 yılında yeni bir personel ilanına çıkılması planlanmaktadır." ifadeleri yer aldı.

PTT PERSONEL ALIMI YAPILACAK KADROLAR- PTT PERSONEL ALIMI 2019 KADROLARI

Gişe ve Büro Görevlisi (Pazarlama)

Gişe ve Büro Görevlisi (Lojistik)

Tekniker

Mühendis

PTT Uzman Yardımcısı

Avukat

Postacı

Mimar

PTT Uzman Yardımcısı (Hukuk)

Gişe ve Büro Görevlisi (Sigortacılık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Bankacılık)

PTT Uzman Yardımcısı (Endüstri Mühendisi)

PTT Uzman Yardımcısı (Mütercim-Tercümanlık)

Gişe ve Büro Görevlisi (Firma elemanı)

PTT PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? PTT MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından büyük olmamak,

Kamu haklarından mahrum bırakılmamak,

Yüz kızartıcı suçlardan adli sicil kaydı bulunmamak,

Sağık problemi bulunmamak ve bunu belgeleyebilmek,

Emekli olmamak,

Daha önce çalıştığı kurum ve kuruluşlarda disiplin cezası almamış olmak,

Yapılacak yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak,

55 BİN AÇIK VAR

PTT'nin şu ana kadar 40 bin çalışanı bulunuyordu. 2018 yılında 60 binlik açık mevcuttu. Yine 2018'de yapılan 5 bin personel alımı ile PTT çalışan sayısı 45 bine ulaştı. 2023 yılına kadar ihtiyaç doğrultusunda peyderpey alım yapılmaya devam edecek. 55 bin alım da yapılınca PTT, 60 bin personel açığını tamamlamış olacak. Bu tabloda alım yapılacak sayı 5 bin gibi görünse de Afyon toplantısında yeni bir açıklama geldi. 2023 yılına kadar 5 bin personel emekli olacak. Yani 2019 itibariyle PTT'ye 60 bin personel alınacak.

PTT personel alımına ilişkin resmi bi yazı yayımlandı ve yayımlanan yazıda PTT personel alımı hakkında bir değerlendirmelerde bulunuldu. Bu bağlamda 2019 yılında personel alımı yapılacağı ifade edildi. Konu ile ilgili olarak Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğünün kurum idari kurulu 2018 Ekim ayı toplantı raporu yayımlandı. "2018/1 Personel alımı sınav sonucu taşeron, gişe, büro görevlisi, dağıtıcı ve teknik personel unvanlarında alıma çıkarılan 5000 sayısının doldurulamaması" talebine yer verildi.

"2018/1 5000 personel alımında ilişkin yapılan sınav sonucunda şirket bünyesinden müracaat eden taşeron firma elemanlarının müracaat ettikleri unvanlar da yazılı sınavın zor olması nedeniyle kazanamadıkları dolayısıyla alım yapılacak unvanların boş kaldığı anlaşılmaktadır. Bu itibarla; PTT AŞ bünyesinde personel eksikliğinden kaynaklanan sorun ve problemlerin çözülmesi bakımından 2018/1 alım sonucunda 5000 personel alımından eksik kalan ve doldurulamayan unvanların tamamlanmasını teminen en kısa sürede alım yapılmasını talep ediyoruz" denildi.