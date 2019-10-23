54 bilimsel ve sosyal projeye 7 yılda 800 bin dolarlık destek

Gilead Sciences Türkiye’nin 7 yıldır sürdürdüğü bağış programı, “Hayat Bulan Fikirler” bu yıl da yeni projelerin hayata geçirilmesini sağlayacak. “Desteklenen her iyi fikir, hayatı değiştirir” diyerek yürütülen programa kapsamında bu yıl 4’ü bilimsel, 4’ü sosyal olmak üzere 8 yeni projeye yaklaşık 100 bin dolar katkı sağlanacak.

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler bağış programına 2013 yılından bu yana 300’ün üzerinde başvuru yapıldı. Gilead Sciences Türkiye bugüne kadar HIV, Hepatit B, Hepatit C, hematoloji, onkoloji ve sistemik mantar enfeksiyonları gibi hastalık alanlarında 39’u bilimsel, 15’i sosyal toplam 54 projeye destek verdi. Bugüne kadar verilen destek miktarı ise yaklaşık 800 bin dolara ulaştı.

7. Gilead ile Hayat Bulan Fikirler ödül töreninin açılış konuşmasını yapan Gilead Sciences Avustralya, Kanada, Avrupa Medikal İlişkiler Başkan Yardımcısı Michael Elliott, Gilead Sciences’ın HIV alanında geliştirdiği ilaçlar ile AIDS hastalığını ölümcül ve çaresiz bir hastalık olmaktan çıkartıp kronik bir hastalığa dönüştürmeyi başardığına dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Gilead Sciences olarak kurulduğumuz günden bu yana insan sağlığını tehdit eden hastalıklara tedavi geliştiriyoruz. Sürekli yeni tedaviler geliştirmeye adanmış çalışanlarımızla dünyada otuz beşten fazla ülkede HIV, Karaciğer hastalıkları, Hematoloji ve Inflamasyon alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Hepatit B hastalarının yaşam süresinin uzatılmasında çığır açan tedavileri hastaların kullanımına sunduk. Hastalığın tamamen ortadan kaldırılması için de bilimsel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hepatit C alanında daha kısa sürede ve daha az yan etki ile hastalığın tamamen eradike edilmesini sağlayan devrim niteliğinde iki tedavi rejimini geliştirdik. HIV/AIDS’in tamamen yok edilebilmesi için ilaç geliştirme çalışmalarımız devam etmektedir. Bugün dünyada on üç milyondan fazla hasta HIV alanında Gilead tedavilerini kullanıyor. Gilead olarak geleceğe yatırım yapıyoruz. Araştırma geliştirme çalışmalarına toplamda beş milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Sadece medikal anlamda değil sosyal olarak da bu hastalıkların tedavisi için yardımlarımız ve desteklerimiz sürüyor. Gelişmekte olan ülkere yaptığımız yardımların yanı sıra bilimi desteklemek adına yapılan tüm çalışmalara da kaynak ayırıyoruz. Elton John AIDS Vakfı ile başlattığımız Radian projesi global anlamda HIV mücadelesi için önemli bir destek programı. Hayat Bulan Fikirler de bu projelerden bir tanesi. Gilead Sciences Türkiye ARGE faaliyetleri için son beş yılda altı milyon dolar kaynak ayırdı. Bu yıl yedincisi yapılan Hayat Bulan Fikirler bağış programında ise yaklaşık sekiz yüz bin dolarlık bir destek sağladı.”

7. Gilead ile Hayat Bulan Fikirler ödül töreninde konuşan Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Adil Mardinoğlu, “TÜSEB olarak misyonumuz Türkiye’deki fikirlerin erken aşamadan başlayarak son ürün haline gelene kadar geçen zorlu sürece destek olmaktır. Bu anlamda Gilead’ın bilimsel ve sosyal proje fikirlerine verdiği bu değerli katkı TÜSEB’in misyonuyla da paralel olmasından dolayı bizler için çok kıymetli. Türkiye’de yakın zamanda hayata geçireceğimiz Klinik Araştırma Koordinasyon Merkezi ile klinik araştırma merkezlerinin sayısının artırılmasını hedefliyoruz. Özellikle kanser ve nadir hastalıklar konusunda farklı çözümler sunulabileceğine inanıyoruz. Ayrıca Ulusal Biyobanka’yı önümüzdeki 3-4 ay içinde faaliyete geçirerek hastaların, araştırma yapan hocalarımızın ve hocalarımızı destekleyen büyük firmalarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Tüm dünyada hastaların hayatlarını değiştiriyoruz

Gilead ile Hayat Bulan Fikirler Jüri Başkanı Prof. Dr Sabahattin Kaymakoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da gelen başvuruların büyük bir titizlikle seçildiğini söyledi. Kazanan proje sahiplerini kutlayan Prof. Dr. Kaymakoğlu, “Bu yıl bilimsel projeler alanında 22, sosyal sorumluluk alanında 11 olmak üzere toplam 33 başvuru alındı. Projeler, bağımsız akademisyenlerden ve fikir önderlerinden oluşan değerlendirme kurulu tarafından proje sahiplerinin isim ve kurumları bilinmeksizin değerlendirildi. 2019’da 4 sosyal ve 4 bilimsel, toplam 8 proje destek almaya hak kazandı. Gilead ile Hayat Bulan Fikirler bağış programı projelerinden edinilen bilgi ve deneyimlerin, ülkemizin akademik, sosyal ve klinik gelişimine katkı sağlayacağı öngörülmektedir” dedi.

Ödül töreni çerçevesinde önceki yıllarda ödül alan proje sahiplerinin deneyimlerini ve projelerini paylaştığı bir de panel düzenlendi. Gazeteci Hakan Çelik’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Dilek Yıldız Sevgi (2013), İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden Sevgi Beşışık ve Metban Mastanzade (2016) ve Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği (2017), ödül öncesi ve sonrası yaşadıkları süreçleri ve ödülün projelerine katkılarını paylaştı.

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