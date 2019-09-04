'500 kilo altın' iddiasıyla kazı yaptırmıştı, taş çıktı: 'Parada pulda gözüm yoktu'

Malkara'nın Gönence mahallesi mezarlık mevkisinde yaşayan Nevriye Köroğlu, müstakil evinin bahçesinde define olduğu söylentileri üzerine resmi izin alarak, önceki gün boş arazide kazı çalışması başlattı.

Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, Mal Müdürlüğü ve Malkara Jandarma Komutanlığı ekiplerinden oluşan komisyon gözetiminde başlatılan kazı çalışması, iş makineleriyle sürdürüldü.

500 kilo altın olduğu iddiasını duyan mahalle sakinleri de bölgede toplanarak, kazı çalışmalarını merakla takip etti.

Bölgede 2 gün iş makineleriyle yapılan kazılardan altın yerine 6 büyük taş çıktı.

'KÖYÜME DÜĞÜN SALONU YAPTIRACAKTIM'

Taş parçalarından birini, evinin bahçesinde hatıra olarak saklayacağını belirten Köroğlu, "Resmi kazımızı tamamladık. Yapılan kazılardan 6 büyük taş çıktı. Taşlardan birini bahçemde hatıra olarak saklayacağım. Kazıyı yaptırmamdaki amaç ise bizi rahatsız ediyorlardı. Ben de gerekli izinleri alıp resmi kazıya başladım. Kazımız 2 gün boyunca sürdü. Bundan sonra başka kazı yaptırmayı düşünmüyorum. Artık çok bilenler gelsin. 'Kazı, kazı' diye başımı yediler. Dedikodu aldı başını gitti. Ben de bu dedikodulara son vermek için kazı yaptırdım. Çıksaydı köyüme yardım yapacaktım. Mesela köyüme düğün salonu yaptıracaktım. Köyümüzdeki fakirlere yardım yapacaktım. Öğrencilere yardım yapacaktım. Benim parada, pulda gözüm yoktu. Tamamen sıkıntılara son vermek içindi bu kazı" diye konuştu.

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