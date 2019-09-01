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500 Kadın PÖH Alımı Yapılacak! İşte Başvuru Şartları!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan bildiride, Polis Akademisi Özel Harekat (PÖH) branşında yetiştirilmek üzere en az lise mezunu 500 kadın öğrenci alacak. Konu ile ilgili bildiri bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki 25. Dönem POMEM PÖH polis alımı başvuru şartları nelerdir? Polis alımı yaş şartı nedir? KPSS şartı gerekiyor mu? İşte ayrıntılar…

500 Kadın PÖH Alımı Yapılacak! İşte Başvuru Şartları!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan bildiride, Polis Akademisi Özel Harekat (PÖH) branşında yetiştirilmek üzere en az lise mezunu 500 kadın öğrenci alacak. Konu ile ilgili bildiri bugün Resmi Gazete’de yayınlandı. Peki 25. Dönem POMEM PÖH polis alımı başvuru şartları nelerdir? Polis alımı yaş şartı nedir? KPSS şartı gerekiyor mu? İşte ayrıntılar…

01 Eylül 2019 Pazar 13:45
500 Kadın PÖH Alımı Yapılacak! İşte Başvuru Şartları!

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 25. Dönem POMEM Özel Harekât (PÖH) branşından 500 kadın polis alımı yapılacak. Polis alımı ile ilgili bugün yapılan resmi duyuruda;

‘’Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekât branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan (500) kadın öğrencinin alımı yapılacaktır.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir’’ denildi.

PÖH BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
En az lise veya dengi okul olmak üzere, ön lisans, lisans veya bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve sonrasında doğanlar), (NOT: Yaş şartı değişebilir. Lütfen takipte kalınız)
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; sabıka ve sicil kaydı temiz olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

POLİS ÖZEL HAREKAT NEDİR?

Polis Özel Harekat Dairesi Başkanlığı (PÖH), Emniyet Genel Müdürlüğü'nün; banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan bir operasyon birimi olarak biliniyor.

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