Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tüm ilçelere kaymakam ataması yapıldı.
Cumhurbaşkanlığından:
Karar: 2019/268
İçişleri Bakanlığı;
İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şefik AYGÖL,
Personel Genel Müdür Yardımcılığına
Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kadir Taner ESER,
Personel Genel Müdür Yardımcılığına
Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nedim AKMEŞE,
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Sinan YILDIZ,
Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Üzeyir Aziz ÖZEREN,
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Ramazan KESKİN,
Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına
Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkam Mehmet SOGUKPINAR,
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına
Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Eski Şube Müdürü Levent YAZICI,
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına
Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü İbrahim DÜNDAR,
Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü İsmail ÖZKAN,
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına
Mülga Demekler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Ahmet TÜRKÖZ,
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına
Samsun - Terme Kaymakamı Mehmet PARLAK,
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine
Erzurum Vali Yardımcısı Ünal COŞKUN,
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine
Çankırı Vali Yardımcısı Lütfullah ÜN,
Erzincan - İliç Kaymakamı iken, 26/12/2018 tarihli ve 2018/261 sayılı Karar ile Erzincan Vali Yardımcılığına atanan Ertuğrul ÖRNEK'e ait hüküm iptal edilmiş ve adı geçen Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine,
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına
Kocaeli - Kartepe Kaymakamı Tuncay DURSUN,
Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanlığına
Çankırı - Çerkeş Kaymakamı Servet GÜNGÖR,
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına
Van - Muradiye Kaymakamı Harun YÜCEL,
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına
Mardin - Kızıltepe Kaymakamı Mehmet YÜZER,
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına
Konya - Sarayönü Kaymakamı Tarık BAHADIR,
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına
Kars - Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet KARAMAN,
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına
Sivas - Şarkışla Kaymakamı Akif PEKTAŞ,
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına
Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad TAŞKIN,
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne
Şanlıurfa - Bozova Kaymakamı Zekeriya GÖKER,
iller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne
Mardin - Midyat Kaymakamı Hüseyin TEKİN,
Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne
Erzurum - Aziziye Kaymakamı Tuncay TOPSAKALOGLU,
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne Erzurum - Hınıs Kaymakamı Bülent AY,
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne
Ankara - Bala Kaymakamı Mithat Can KUTLUCA,
Sakarya - Hendek Kaymakamlığına
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Fatih KAYA,
İstanbul - Sarıyer Kaymakamlığına
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet ÖZER,
Ankara Vali Yardımcılığına
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Kemal KAHRAMAN,
Ankara Vali Yardımcılığına
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa IRMAK,
Antalya - Serik Kaymakamlığına
Mersin - Anamur Kaymakamı Mehmet KURDOGLU,
Çankırı - Çerkeş Kaymakamlığına
Kırıkkale - Bahşılı Kaymakamı Zikri ŞAHİN,
Kocaeli - Körfez Kaymakamlığına
İstanbul - Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman BİLGİN,
İzmir - Aliağa Kaymakamlığına
İstanbul - Başakşehir Kaymakamı Kazım TEKİN,
Tekirdağ - Süleymanpaşa Kaymakamlığına
İstanbul - Küçükçekmece Kaymakamı Harun KAYA,
Kocaeli - İzmit Kaymakamlığına
Mersin - Silifke Kaymakamı Şevket CİNBİR,
İstanbul - Başakşehir Kaymakamlığına
Manisa - Turgutlu Kaymakamı Uğur TURAN,
Bursa - Gemlik Kaymakamlığına
İzmir - Gaziemİr Kaymakamı Yaşar DÖNMEZ,
Kocaeli - Karamürsel Kaymakamlığına
İstanbul - Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan CANBABA,
İstanbul - Eyüpsultan Kaymakamlığına
Ankara - Pursaklar Kaymakamı İhsan KARA,
Niğde - Bor Kaymakamlığına
Erzurum - Palandöken Kaymakamı Mehmet YAVUZ,
Mersin - Silifke Kaymakamlığına
Kocaeli - İzmit Kaymakamı Ersin EMİROGLU,
Aydın - Nazilli Kaymakamlığına
Antalya - Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı ARISOY,
Kocaeli - Gölcük Kaymakamlığına
Yalova - Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz KARABULUT,
Mersin - Tarsus Kaymakamlığına
İzmir - Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel OTCU,
Ordu - Fatsa Kaymakamlığına
İstanbul - Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi YARAN,
Balıkesir - Gönen Kaymakamlığına
Tekirdağ - Süleymanpaşa Kaymakamı Arştan YURT,
Ankara - Pursaklar Kaymakamlığına
Ankara - Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet YILDIZ,
İzmir - Buca Kaymakamlığına
Şımak - Cizre Kaymakamı Faik ARICAN,
Samsun - Bafra Kaymakamlığına
Trabzon - Beşikdüzü Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN,
Kayseri - Kocasinan Kaymakamlığına
Manisa - Gölmarmara Kaymakamı Hüseyin KARAMEŞE,
İzmir - Tire Kaymakamlığına
Hatay - Reyhanlı Kaymakamı Fatih ÇOBANOGLU,
İstanbul - Bayrampaşa Kaymakamlığına
Trabzon - Akçaabat Kaymakamı Soner ŞENEL,
İzmir - Gaziemir Kaymakamlığına
Tokat - Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl ÜÇER,
Ankara - Çubuk Kaymakamlığına
Düzce - Gölyaka Kaymakamı Adem KELEŞ,
Manisa - Turgutlu Kaymakamlığına
Şanlıurfa - Haliliye Kaymakamı Ali YILMAZ,
Antalya - Muratpaşa Kaymakamlığına
Sakarya - Hendek Kaymakamı Orhan BURHAN,
İstanbul - Beylikdüzü Kaymakamlığına
Yozgat - Sorgun Kaymakamı Mustafa ALTINPINAR,
Afyonkarahisar - Bolvadin Kaymakamlığına İsparta - Eğirdir Kaymakamı Abdullah AKDAŞ,
Giresun - Keşap Kaymakamlığına
Manisa - Sarıgöl Kaymakamı Çetin KILINÇ,
Trabzon - Akçaabat Kaymakamlığına
Çorum - Alaca Kaymakamı Ramazan KURTYEMEZ,
Yozgat - Yerköy Kaymakamlığına
Konya - Karapınar Kaymakamı Mustafa KARACA,
Kocaeli - Kartepe Kaymakamlığına
Balıkesir - Bigadiç Kaymakamı Altuğ ÇAĞLAR,
Şımak - Cizre Kaymakamlığına
Yozgat - Boğazlıyan Kaymakamı Davut SİNANOĞLU,
Kahramanmaraş - Onikişubat Kaymakamlığına Zonguldak - Çaycuma Kaymakamı Serkan KEÇELİ,
Balıkesir - Bigadiç Kaymakamlığına
Kastamonu - Taşköprü Kaymakamı Ercan ÇİÇEK,
Edime - Uzunköprü Kaymakamlığına
Tokat - Niksar Kaymakamı Hakan Yavuz ERDOĞAN,
Osmaniye - Kadirli Kaymakamlığına
Ordu - Perşembe Kaymakamı Ahmet ARIK,
Tokat - Zile Kaymakamlığına
Mersin - Mut Kaymakamı Mehmet Ali AKYÜZ,
Trabzon - Sürmene Kaymakamlığına
Adıyaman - Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi KAYA,
Mersin - Mut Kaymakamlığına
Kırıkkale - Keskin Kaymakamı Muammer KÖKEN,
İzmir Vali Yardımcılığına
Tekirdağ - Ergene Kaymakamı Fatih KIZILTOPRAK,
İzmir - Torbalı Kaymakamlığına
Kars - Kağızman Kaymakamı Ercan ÖTER,
Ankara - Haymana Kaymakamlığına
Çankırı - İlgaz Kaymakamı Muhammed GÜRBÜZ,
Burdur - Bucak Kaymakamlığına
Afyonkarahisar - Çay Kaymakamı Erol TANRIKULU,
Samsun - İlkadım Kaymakamlığına
Trabzon - Yomra Kaymakamı Haşan BALCI,
Giresun - Bulancak Kaymakamlığına
Çanakkale - Ezine Kaymakamı Ali İkram TUNA,
İsparta - Eğirdir Kaymakamlığına
Diyarbakır - Silvan Kaymakamı Adem ÇELİK,
Mülga Demekler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü iken, 31/08/2018 tarihli ve 2018/157 sayılı Karar ile Kahramanmaraş - Afşin Kaymakamlığına atanan Ali GÖKAY'a ait hüküm iptal edilmiş ve adı geçen Tokat - Turhal Kaymakamlığına,
Nevşehir - Avanos Kaymakamlığına
Ağn - Diyadin Kaymakamı Olgun ÖNER,
Antalya - Gazipaşa Kaymakamlığına
Van - İpekyolu Kaymakamı Cemil ÖZTÜRK,
Trabzon - Beşikdüzü Kaymakamlığına
Mardin - Artuklu Kaymakamı Şakir Öner ÖZTÜRK,
Zonguldak - Alaplı Kaymakamlığına
Rize - Fındıklı Kaymakamı Vedat YILMAZ,
Ankara - Kızılcahamam Kaymakamlığına Ankara - Beypazarı Kaymakamı Can AKSOY,
Samsun - Terme Kaymakamlığına
Sinop - Türkeli Kaymakamı Murat ZADELEROĞLU,
Çanakkale - Eceabat Kaymakamlığına
Artvin - Arhavi Kaymakamı Haşan ONGU,
Diyarbakır - Yenişehir Kaymakamlığına Trabzon - Şalpazarı Kaymakamı Murat BEŞİKCİ,
Zonguldak - Çaycuma Kaymakamlığına
Bingöl - Adaklı Kaymakamı Muharrem COŞGUN,
Ankara - Ayaş Kaymakamlığına
Bitlis - Adilcevaz Kaymakamı Arif KARAMAN,
Çorum - İskilip Kaymakamlığına
Muş - Korkut Kaymakamı Muharrem ELİGÜL,
Erzurum - Palandöken Kaymakamlığına Balıkesir - Gömeç Kaymakamı Önder COŞGUN,
Trabzon - Yomra Kaymakamlığına
Erzurum - Karayazı Kaymakamı Eyyup ÖZDEMİR,
Antalya - Kemer Kaymakamlığına
Siirt - Eruh Kaymakamı Murtaza DAYANÇ,
Eskişehir - Sivrihisar Kaymakamlığına Diyarbakır - Dicle Kaymakamı Alparslan KILIÇ,
Tekirdağ - Ergene Kaymakamlığına
Mardin - Ömerli Kaymakamı Mehmet Emin TAŞÇI,
Yalova - Çiftlikköy Kaymakamlığına
Mardin - Yeşilli Kaymakamı Ömer BİLGİN,
Ordu - Perşembe Kaymakamlığına
Bingöl - Karlıova Kaymakamı Levent YETGİN,
Artvin - Arhavi Kaymakamlığına
Diyarbakır - Kulp Kaymakamı Fatih DÜLGEROĞLU,
Aydın - Köşk Kaymakamlığına
Şanlıurfa - Suruç Kaymakamı Tarık AÇIKGÖZ,
Mersin - Aydıncık Kaymakamlığına
İğdır - Karakoyunlu Kaymakamı Kamil GÜZEL,
Van - Edremit Kaymakamlığına
Hakkari - Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat TÜRKMAN,
Adana - Yumurtalık Kaymakamlığına
Bingöl - Genç Kaymakamı Haşan Hüseyin VURAL,
Yozgat - Boğazlıyan Kaymakamlığına
Bingöl - Solhan Kaymakamı Fatih OKUMUŞ,
Ankara - Beypazarı Kaymakamlığına
Hakkari - Çukurca Kaymakamı Temel AYCA,
Zonguldak - Devrek Kaymakamlığına
Ağrı - Taşlıçay Kaymakamı Enver ÖZDERİN,
Diyarbakır - Kocaköy Kaymakamlığına
Ardahan - Damal Kaymakamı Yasin YUNAK,
Rize - Ardeşen Kaymakamlığına
Bitlis - Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen ALİBEYOGLU,
Tekirdağ - Kapaklı Kaymakamlığına
Bitlis - Hizan Kaymakamı Bülent HAMİTOGLU,
Mardin - Kızıltepe Kaymakamlığına
Tunceli - Hozat Kaymakamı Hüseyin ÇAM,
Düzce - Gümüşova Kaymakamlığına
Şımak - Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih YAKINOGLU,
Kars - Kağızman Kaymakamlığına
Van - Gevaş Kaymakamı İshak ÇINAR,
Van - İpekyolu Kaymakamlığına
Kars - Susuz Kaymakamı Tunahan ÇİL,
Erzincan - Üzümlü Kaymakamlığına
Ardahan - Posof Kaymakamı Enver YILMAZ,
Şanlıurfa - Suruç Kaymakamlığına
Tunceli - Mazgirt Kaymakamı Kenan AKTAŞ,
Adıyaman - Besni Kaymakamlığına
Ardahan - Çıldır Kaymakamı Bedirhan İMAMOGLU,
Çorum - Alaca Kaymakamlığına
Diyarbakır - Eğil Kaymakamı Kürşad ATAK,
Manisa - Demirci Kaymakamlığına
Adıyaman - Gölbaşı Kaymakamı Adem KAYA,
Hakkari - Yüksekova Kaymakamlığına
Van - Gürpınar Kaymakamı Osman DOĞRAMACI,
Adıyaman - Gölbaşı Kaymakamlığına
Ankara - Çamlıdere Kaymakamı Mutlu KOKSAL,
Çanakkale - Bayramiç Kaymakamlığına İğdır - Aralık Kaymakamı Sercan GÖKDEMİR,
Çanakkale - Ezine Kaymakamlığına
Muş - Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan UZAN,
Ankara - Bala Kaymakamlığına
Diyarbakır - Koeaköy Kaymakamı Yusuf TURHAN,
Erzurum - Köprüköy Kaymakamlığına Van - Özalp Kaymakamı Ferhat VARDAR,
Erzurum - Hınıs Kaymakamlığına
Erzincan - Kemaliye Kaymakamı Mustafa İLHAN,
Rize - Güneysu Kaymakamlığına
Niğde - Ulukışla Kaymakamı Arif OLTULU,
Diyarbakır - Hazro Kaymakamlığına
Bolu - Göynük Kaymakamı Eyyüp GÜNGÖR,
Antalya - Demre Kaymakamlığına
Van - Bahçesaray Kaymakamı Onur ŞATIROĞLU,
Hakkari - Şemdinli Kaymakamlığına Trabzon - Arsin Kaymakamı Yakup GÜVEN,
Van - Muradiye Kaymakamlığına
Siirt - Tillo Kaymakamı Erkan SAVAR,
Siirt - Eruh Kaymakamlığına
İsparta - Senirkent Kaymakamı Ali ERDOĞAN,
Sivas - Şarkışla Kaymakamlığına
Malatya - Arapgir Kaymakamı Mehmet ERDEM,
Şanlıurfa - Halfeti Kaymakamlığına
Adana - KaraisalI Kaymakamı Selami KORKUTATA,
Samsun - Asarcık Kaymakamlığına
Bolu - Mengen Kaymakamı Haşan GÜNAYDIN,
Kars - Sarıkamış Kaymakamlığına
Samsun - Kavak Kaymakamı Recep KOŞAL,
Van - Çaldıran Kaymakamlığına
Aydın - Bozdoğan Kaymakamı Adem CAN,
Muş - Korkut Kaymakamlığına
Denizli-Bozkurt Kaymakamı Haşan SADEBIYIK,
Bingöl - Solhan Kaymakamlığına
Afyonkarahisar - Sinanpaşa Kaymakamı Mustafa Hamit KIYICI,
Diyarbakır - Eğil Kaymakamlığına
Hakkari - Derecik Kaymakamı İdris ARSLAN,
Mardin - Yeşilli Kaymakamlığına
Elazığ - Alacakaya Kaymakamı Mustafa İkbal EŞKİ,
Van - Özalp Kaymakamlığına
Diyarbakır - Lice Kaymakamı Abdulkadir ÇELİK,
İğdır - Karakoyunlu Kaymakamlığına
Kütahya - Şaphane Kaymakamı Lütfiıllah GÖKTAŞ,
Diyarbakır - Lice Kaymakamlığına
Ordu - Mesudiye Kaymakamı Cevdet BAKKAL,
Erzurum - Karayazı Kaymakamlığına
Tokat - Başçiftlik Kaymakamı Mesut TABAKCIOĞLU,
Hakkari - Derecik Kaymakamlığına
Hatay - Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk YÜCE,
Mardin - Dargeçit Kaymakamlığına
Erzurum - Olur Kaymakamı Doğan KEMELEK,
Şımak - Uludere Kaymakamlığına
Sivas - Doğanşar Kaymakamı Ahmet SOLMAZ,
Van - Gevaş Kaymakamlığına
Erzurum - Pazaryolu Kaymakamı Hamit GENÇ,
Van - Çatak Kaymakamlığına
Gümüşhane - Kürtün Kaymakamı Ekrem ÇEÇEN,
Bingöl - Yayladere Kaymakamlığına
Rize - lyidere Kaymakamı Orhan ALTUN,
Bitlis - Hizan Kaymakamlığına
Bolu - Kıbrısçık Kaymakamı Mustafa KÖLEOĞLU,
Ağn - Tutak Kaymakamlığına
Erzincan - Kemah Kaymakamı Ahmet KARAASLAN,
Kars - Digor Kaymakamlığına
Malatya - Darende Kaymakamı Enver Hakan ZENGİNCE,
İsparta - Aksu Kaymakamlığına
Kastamonu - Doğanyurt Kaymakamı Muhammed ŞAHİN,
Tunceli - Pertek Kaymakamlığına
Antalya - Akseki Kaymakamı Muhammed Emin NASIR,
Konya - Yalıhüyük Kaymakamlığına
Yozgat - Şefaatli Kaymakamı Muhammed Deniz KILINÇ,
Van - Bahçesaray Kaymakamlığına
Sivas - Divriği Kaymakamı Muhammet ÖZTABAK,
Kayseri - Sarız Kaymakamlığına
Konya - Akören Kaymakamı İhsan MASKAR,
Erzurum - Tekman Kaymakamlığına
Uşak - Karahallı Kaymakamı Önder ÇENGEL,
Mardin - Midyat Kaymakamlığına
Van - Çaldıran Kaymakamı Tekin DÜNDAR,
Bitlis - Ahlat Kaymakamlığına
Ağrı - Tutak Kaymakamı Erkan İsa ERAT,
Erzurum - Aziziye Kaymakamlığına
Batman - Beşiri Kaymakamı Mustafa MASLAK,
Bingöl - Genç Kaymakamlığına
Tunceli - Pertek Kaymakamı Arif GÜL,
Bingöl - Karlıova Kaymakamlığına
Muş - Hasköy Kaymakamı Ahmet GÜNERİ,
Mardin - Ömerli Kaymakamlığına
Van - Çatak Kaymakamı Hamza TÜRKMEN,
Muş - Varto Kaymakamlığına
Kilis - Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul AVCI,
Tunceli - Hozat Kaymakamlığına
Sivas - Kangal Kaymakamı Cuma EMEÇ,
Ağrı - Diyadin Kaymakamlığına
Kastamonu - Hanönü Kaymakamı Haşan DOĞAN,
Diyarbakır - Dicle Kaymakamlığına
Kastamonu - Pınarbaşı Kaymakamı Halil İbrahim DEMİRÇİN,
Batman - Beşiri Kaymakamlığına
Karabük - Eflani Kaymakamı Sinan AŞÇI,
Van - Gürpınar Kaymakamlığına
Kahramanmaraş - Ekinözü Kaymakamı Fatih SAYAR,
Yozgat - Akdağmadeni Kaymakamlığına
Ordu - Çamaş Kaymakamı Murat KAPLAY,
Diyarbakır - Kulp Kaymakamlığına
Uşak - Sivaslı Kaymakamı Mustafa GÖZLET,
Tunceli - Mazgirt Kaymakamlığına
Kayseri - Özvatan Kaymakamı Menderes TOPÇUOĞLU,
Erzincan - Kemah Kaymakamlığına
Yozgat - Saraykent Kaymakamı İsmail DEMİR,
Erzincan - Refahiye Kaymakamlığına
Artvin - Yusufeli Kaymakamı Eyüp KAYKAÇ,
Şanlıurfa - Bozova Kaymakamlığına
Bingöl - Yayladere Kaymakamı Halil İbrahim KAZAR,
Muş - Bulanık Kaymakamlığına
Konya - Tuzlukçu Kaymakamı Mehmet İLİDİ,
Bitlis - Güroymak Kaymakamlığına
Artvin - Ardanuç Kaymakamı Muhammet Furkan SANCAKTUTAR,
Hakkari - Çukurca Kaymakamlığına
Erzurum - Köprüköy Kaymakamı Murat ÖZTÜRK,
Elazığ - Kovancılar Kaymakamlığına
Bingöl - Yedisu Kaymakamı Bünyamin KARALOGLU,
Erzurum - Olur Kaymakamlığına
Burdur - Tefenni Kaymakamı İlker EKER,
Çankırı - Bayramören Kaymakamlığına
Denizli - Çal Kaymakamı Yusuf Durani DİNÇ,
Siirt - Tillo Kaymakamlığına
Gaziantep - Nurdağı Kaymakamı Lokman DÜZGÜN,
Ardahan - Çıldır Kaymakamlığına
Afyonkarahisar - İhsaniye Kaymakamı Alper TAŞ,
Ağrı - Taşlıçay Kaymakamlığına
Malatya - Doğanşehir Kaymakamı Murtaza ERSÖZ,
Bingöl - Adaklı Kaymakamlığına
Aksaray - Gülağaç Kaymakamı Kadir ULUSOY,
Bingöl - Yedisu Kaymakamlığına
Çorum-Bayat Kaymakamı Oğuzhan OCAK,
Osmaniye - Hasanbeyli Kaymakamlığına
Kayseri - Akkışla Kaymakamı Yakup KILINÇOGLU,
Ordu - Mesudiye Kaymakamlığına
İzmir - Kiraz Kaymakamı Emin KAYMAK,
Gümüşhane - Kürtün Kaymakamlığına
Karaman - Ayrancı Kaymakamı Mehmet GÖZE,
Tokat - Başçiftlik Kaymakamlığına
Balıkesir - İvrindi Kaymakamı Server SİNANOĞLU,
Erzincan - Kemaliye Kaymakamlığına
Balıkesir - Kepsut Kaymakamı Murat ATICI,
Kilis - Musabeyli Kaymakamlığına
İsparta - Şarkikaraağaç Kaymakamı Sertaç KIRÇUVAL,
Ordu - Çamaş Kaymakamlığına
Giresun - Piraziz Kaymakamı Akm ORUÇ,
Karaman - Başyayla Kaymakamlığına
Yozgat - Çekerek Kaymakamı Evren ÇAKIR,
Ardahan - Damal Kaymakamlığına
Ordu - İkizce Kaymakamı Ali Recai YERLİKAYA,
Adana - Aladağ Kaymakamlığına
İzmir - Beydağ Kaymakamı Gürkan ÜÇÜNCÜ,
Gaziantep - Karkamış Kaymakamlığına
Gaziantep - Araban Kaymakamı Emin BAĞLI,
Muş - Hasköy Kaymakamlığına
Denizli - Kale Kaymakamı Murat GÜNEŞ,
Artvin - Yusufeli Kaymakamlığına
Elazığ - Kovancılar Kaymakamı Ömer Faruk ÖZDEMİR,
Kastamonu - Şenpazar Kaymakamlığına Kastamonu - Küre Kaymakamı Fatih KAYABAŞI,
Elazığ - Alacakaya Kaymakamlığına Balıkesir - Balya Kaymakamı Fatih TOPUZ,
Erzurum - Pazaryolu Kaymakamlığına
Rize - Derepazan Kaymakamı Selçuk KOKSAL,
Artvin - Ardanuç Kaymakamlığına
Eskişehir - Alpu Kaymakamı Ömer ÖZBAY,
İğdır - Aralık Kaymakamlığına
Kastamonu - Araç Kaymakamı Mustafa GÖRMÜŞ,
Ardahan - Posof Kaymakamlığına
Tokat - Reşadiye Kaymakamı Murat METE,
Ordu - Akkuş Kaymakamlığına
Nevşehir - Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar DEMİRER,
Kars - Susuz Kaymakamlığına
Tokat - Almus Kaymakamı Hamza İNAM,
Hatay - Yayladağı Kaymakamlığına
Karaman - Ermenek Kaymakamı Tahir YILMAZ,
Giresun - Piraziz Kaymakamlığına
Kayseri - Sarıoğlan Kaymakamı Muhammed Üsame SOYSAL, Rize - Fındıklı Kaymakamlığına
Giresun - Doğankent Kaymakamı Muhammet Emre CANPOLAT,
Denizli - Kale Kaymakamlığına
Kastamonu - Devrekani Kaymakamı Samet SERİN,
Tekirdağ Vali Yardımcılığına
Kocaeli - Karamürsel Kaymakamı Ahmet NARİNOĞLU,
Manisa Vali Yardımcılığına
Çorum - İskilip Kaymakamı Bayezit Bestami ALKAN,
Tekirdağ Vali Yardımcılığına
Gaziantep - Şehitkamil Kaymakamı Ali DURSUN,
Ankara Vali Yardımcısı iken, 31/08/2018 tarihli ve 2018/157 sayılı Karar ile Eskişehir Sivrihisar Kaymakamlığına atanan Ali SÖZEN'e ait hüküm iptal edilmiş,
İzmir Vali Yardımcılığına
İzmir - Kınık Kaymakamı Mustafa ERGÜN,
Muğla Vali Yardımcılığına
Muğla - Marmaris Kaymakamı Celalettin YÜKSEL,
Kırklareli Vali Yardımcılığına
Tekirdağ - Kapaklı Kaymakamı Mustafa ÜNLÜSOY,
Kırklareli Vali Yardımcılığına
Kahramanmaraş - Onikişubat Kaymakamı Alaaddin Serdar POLAT,
Denizli Vali Yardımcılığına
İstanbul - Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet OKUR,
Kayseri Vali Yardımcılığına
İzmir - Buca Kaymakamı Fecri Fikret ÇELİK,
İsparta Vali Yardımcılığına
Antalya - Serik Kaymakamı Haluk ŞİMŞEK,
İstanbul Vali Yardımcılığına
Kocaeli - Körfez Kaymakamı Haşan Hüseyin CAN,
Trabzon Vali Yardımcılığına
Ordu - Fatsa Kaymakamı Mehmet YAPICI,
Ankara Vali Yardımcılığına
İstanbul - Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah DÖLEK,
Amasya Vali Yardımcılığına
Niğde - Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı DAĞ,
Yalova Vali Yardımcılığına
Kayseri - Kocasinan Kaymakamı Mustafa KILIÇ,
İstanbul Vali Yardımcılığına
Manisa - Salihli Kaymakamı Levent KILIÇ,
Zonguldak Vali Yardımcılığına
Konya - Akşehir Kaymakamı Mehmet TÜRK,
Tokat Vali Yardımcılığına
Mersin - Tarsus Kaymakamı Yüksel ÜNAL,
Kayseri Vali Yardımcılığına
İzmir - Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık TUNÇ,
Konya Vali Yardımcılığına
Balıkesir - Gönen Kaymakamı Faruk BEKARLAR,
Antalya Vali Yardımcılığına
Burdur - Bucak Kaymakamı Yalçın SEZGİN,
Eskişehir Vali Yardımcılığına
Tokat - Zile Kaymakamı Kubilay ANT,
Mersin Vali Yardımcılığına
Aydın - Nazilli Kaymakamı İbrahim KÜÇÜK,
Karabük Vali Yardımcılığına
Edime - Uzunköprü Kaymakamı Muhittin GÜREL,
Kocaeli Vali Yardımcılığına
Yozgat - Yerköy Kaymakamı Ali ADA,
İzmir Vali Yardımcılığına
İzmir - Aliağa Kaymakamı Erhan GÜNAY,
Giresun Vali Yardımcılığına
İzmir - Tire Kaymakamı Haşan TANRISEVEN,
Sinop Vali Yardımcılığına
Kırşehir - Kaman Kaymakamı Murat GİRGİN,
İzmir Vali Yardımcılığına
Diyarbakır - Bağlar Kaymakamı Barış DEMİRTAŞ,
Tekirdağ Vali Yardımcılığına
Adana - Yumurtalık Kaymakamı Asalet KARABULUT,
Burdur Vali Yardımcılığına
Afyonkarahisar - Bolvadin Kaymakamı İbrahim ÖZKAN, Mersin Vali Yardımcılığına
Yozgat - Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren YILMAZ,
Ankara Vali Yardımcılığına
Çanakkale - Eceabat Kaymakamı Turan YILMAZ,
Çorum Vali Yardımcılığına
Nevşehir - Avanos Kaymakamı Murat Çağrı ERDİNÇ,
Adana Vali Yardımcılığına
Denizli - Honaz Kaymakamı Zafer ÖZ,
Diyarbakır Vali Yardımcılığına
Trabzon - Çarşıbaşı Kaymakamı Zerrin ÇAY BEŞİKÇİ,
Diyarbakır Vali Yardımcılığına
Şanlıurfa - Karaköprü Kaymakamı Ahmet YILDIZ,
Tekirdağ Vali Yardımcılığına
Kırklareli - Pmarhisar Kaymakamı Murat EREN,
Antalya Vali Yardımcılığına
Van - Edremit Kaymakamı Atıf ÇİÇEKLİ,
Bitlis Vali Yardımcılığına
Erzurum - Tekman Kaymakamı Kemal KARAHAN,
Gaziantep Vali Yardımcılığına
Mardin - Dargeçit Kaymakamı Rızvan EROĞLU,
Elazığ Vali Yardımcılığına
Muş - Varto Kaymakamı Erkan KAÇMAZ,
Hatay Vali Yardımcılığına
Erzurum - Karaçoban Kaymakamı Yusuf İZCİ,
Erzurum Vali Yardımcılığına
Burdur - Kemer Kaymakamı Uğur KÖROGLU,
Van Vali Yardımcılığına
Adana - Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat ATAR,
Batman Vali Yardımcılığına
Kastamonu - Ağlı Kaymakamı Tuğba POLAT,
Kars Vali Yardımcılığına
Karabük - Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid DOĞU,
Şımak Vali Yardımcılığına
Samsun - Asarcık Kaymakamı Fatih İZMİR,
Kilis Vali Yardımcılığına
Gaziantep - Karkamış Kaymakamı Bünyamin BİLGİN,
Karaman Vali Yardımcılığına
Kastamonu - Şenpazar Kaymakamı Orhan YALINIZ,
Malatya Vali Yardımcılığına
Malatya - Kale Kaymakamı Mehmet GÜDER,
Kastamonu İl Hukuk İşleri Müdürlüğüne
Eskişehir - İnönü Kaymakamı Mustafa TAŞ,
Amasya Vali Yardımcılığına
Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Kenan ÖRTEN,
Balıkesir Vali Yardımcılığına
Bursa Vali Yardımcısı Ergun GÜNGÖR,
Sakarya Vali Yardımcılığına
Zonguldak Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin SAĞSÖZ,
Denizli Vali Yardımcılığına
Niğde Vali Yardımcısı Ekrem AYLANÇ,
Muğla Vali Yardımcılığına
Balıkesir Vali Yardımcısı Mehmet Suphi OLCAY,
Bartın Vali Yardımcılığına
Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı KOCAKUNDAKÇI,
Kırklareli Vali Yardımcılığına
Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz SÜRMEN,
Çanakkale Vali Yardımcılığına
Düzce Vali Yardımcısı Ali Muhiddin VAROL,
Antalya Vali Yardımcılığına
Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar ŞAŞMAZ,
İstanbul Vali Yardımcılığına
Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur ALADAG,
İzmir Vali Yardımcılığına
İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi DOĞAN,
Yozgat Vali Yardımcılığına
Sinop Vali Yardımcısı İzzet ERCAN,
Balıkesir Vali Yardımcılığına
Kayseri Vali Yardımcısı Mustafa ÇEK,
Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına
İzmir Vali Yardımcısı Fatih DAMATLAR,
Kırıkkale Vali Yardımcılığına
Amasya Vali Yardımcısı Mehmet Ercan ASLANTAŞ,
Kocaeli Vali Yardımcılığına
İzmir Vali Yardımcısı Nihat KAYNAR,
Sivas Vali Yardımcılığına
İstanbul Vali Yardımcısı Hikmet DENGEŞİK,
Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına Hatay Vali Yardımcısı Erol ÖZKAN,
Yozgat Vali Yardımcılığına Gaziantep Vali Yardımcısı Turgay ERGİN,
Çankırı Vali Yardımcılığına
Aksaray Vali Yardımcısı Şahin BAYHAN,
Afyonkarahisar Vali Yardımcılığına
Muğla Vali Yardımcısı Rıza DALAN,
Gaziantep Vali Yardımcılığına
Şımak Vali Yardımcısı Tayfur ELBASAN,
Edime Vali Yardımcılığına
Sivas Vali Yardımcısı Mehmet POLAT,
Sakarya Vali Yardımcılığına
İstanbul Vali Yardımcısı Halil Serdar CEVHEROĞLU,
Malatya Vali Yardımcılığına
Hatay Vali Yardımcısı Bilal ÖLMEZ,
Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına
Hatay Vali Yardımcısı Mahmut HERSANLIOGLU,
Düzce Vali Yardımcılığına
Burdur Vali Yardımcısı Yakup TATOGLU,
Balıkesir Vali Yardımcılığına
Yalova Vali Yardımcısı irfan DEMİRÖZ,
Giresun Vali Yardımcılığına
Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret ÇAVUŞ,
Aksaray Vali Yardımcılığına
Sinop Vali Yardımcısı Mehmet TANIŞIR,
Muğla Vali Yardımcılığına
Bayburt Vali Yardımcısı Ayhan YAZGAN,
Adana Vali Yardımcılığına
Amasya Vali Yardımcısı Ferhat BURAKGAZİ,
Hatay Vali Yardımcılığına
Yozgat Vali Yardımcısı Salih ALTON,
Samsun Vali Yardımcılığına
Kilis Vali Yardımcısı Mehmet AKTAŞ,
Gümüşhane Vali Yardımcılığına
Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa PALA,
Eskişehir Vali Yardımcılığına
Giresun Vali Yardımcısı Kürşat GÜLERYÜZ,
Bayburt Vali Yardımcılığına
İğdır Vali Yardımcısı Halit BENEK,
Mardin Vali Yardımcılığına
Artvin Vali Yardımcısı Seda BAŞOGLU,
Mardin Vali Yardımcılığına
Bayburt Vali Yardımcısı Coşkun ÖZTÜRK,
Kilis Vali Yardımcılığına
Mardin Vali Yardımcısı Osman DEMİR,
Bursa - Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Zeki KOÇBERBER,
İzmir - Kınık Kaymakamlığına
İzmir Vali Yardımcısı Erol TÜRKMEN,
Kırklareli - Pınarhisar Kaymakamlığına Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Naci HELVACI,
Konya - Akşehir Kaymakamlığına
Ankara Vali Yardımcısı Ahmet Sait KURNAZ,
Muğla - Marmaris Kaymakamlığına
Batman Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket AKSOY,
Denizli - Honaz Kaymakamlığına
Denizli Vali Yardımcısı Turan ATLAMAZ,
Zonguldak - Kilimli Kaymakamlığına
Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat TAŞDAN,
Manisa - Gölmarmara Kaymakamlığına
Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Gülihsan YİĞİT,
Manisa - Salihli Kaymakamlığına
Konya Vali Yardımcısı Mehmet Kamil SAĞLAM,
Hatay - Reyhanlı Kaymakamlığına
Çanakkale Vali Yardımcısı Ali CANDAN,
İstanbul - Avcılar Kaymakamlığına
Denizli Vali Yardımcısı Kemal İNAN,
Mersin - Anamur Kaymakamlığına
İstanbul Vali Yardımcısı İsmail GÜLTEKİN,
İzmir - Karabağlar Kaymakamlığına
İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür ÖNEGİ,
Kırklareli - Babaeski Kaymakamlığına
Edime Vali Yardımcısı Şenol Levent ELMACIOĞLU,
Tekirdağ - Hayrabolu Kaymakamlığına
Tokat Vali Yardımcısı Mehmet SÜLÜN,
Mersin - Bozyazı Kaymakamlığına Kütahya Vali Yardımcısı Arif YALÇIN,
Kırşehir - Kaman Kaymakamlığına Kilis Vali Yardımcısı Şükrü ÖZCAN,
Ankara - Çamlıdere Kaymakamlığına Batman Vali Yardımcısı Metin DEMİREL,
Şanlıurfa - Haliliye Kaymakamlığına Osmaniye Vali Yardımcısı Metin ESEN,
Manisa - Sarıgöl Kaymakamlığına Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali ARIKAN,
Gaziantep - Şehitkamil Kaymakamlığına Uşak Vali Yardımcısı Ömer KALAYLI,
Yozgat - Sorgun Kaymakamlığına Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır GÜNEŞ,
Afyonkarahisar - Çay Kaymakamlığına Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan KAYA,
Kahramanmaraş - Afşin Kaymakamlığına Ağn Vali Yardımcısı Ahmet Can PINAR,
Konya - Sarayönü Kaymakamlığına Muş Vali Yardımcısı Abdulkadir OKAY,
Konya - Karapınar Kaymakamlığına Ağrı Vali Yardımcısı Onur KÖKÇÜ,
Kırıkkale - Keskin Kaymakamlığına Bitlis Vali Yardımcısı Tekin ERDEMİR,
Çankırı - İlgaz Kaymakamlığına
Kilis Vali Yardımcısı Osman UĞURLU,
İstanbul - Küçükçekmece Kaymakamlığına Şımak Vali Yardımcısı Turan BEDİRHANOĞLU,
Sivas - Suşehri Kaymakamlığına
Ağrı Vali Yardımcısı Hidayet SARI,
Erzurum - Karaçoban Kaymakamlığına Kars Vali Yardımcısı Serdar DEMİRHAN,
Bitlis - Adilcevaz Kaymakamlığına
Van Vali Yardımcısı Sinan ASLAN,
Şanlıurfa - Karaköprü Kaymakamlığına Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk AKIL,
Elazığ - Sivrice Kaymakamlığına
Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa GÜL,
Diyarbakır - Silvan Kaymakamlığına
Mardin Vali Yardımcısı Mehmet USLU,
Mardin - Artuklu Kaymakamlığına
Diyarbakır Vali Yardımcısı Hacı Haşan GÖKPINAR,
Adıyaman - Kahta Kaymakamlığına
Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin DOĞAN,
Kocaeli İ1 Hukuk İşleri Müdürlüğüne
Gümüşhane Vali Yardımcısı Aytaç AKGÜL,
Gaziantep Vali Yardımcılığına
İsparta İl Hukuk İşleri Müdürü Şenol KAYA,
Kayseri - İncesu Kaymakamlığına
Bilecik Hukuk Müşaviri Mustafa Kemal ÖZGÜN,
Tokat - Niksar Kaymakamlığına
Afyonkarahisar Hukuk Müşaviri İlhamİ DOĞAN,
Kırıkkale - Bahşılı Kaymakamlığına Diyarbakır Hukuk Müşaviri Ahmet ALTUN,
Diyarbakır Vali Yardımcılığına
Kütahya Hukuk Müşaviri Şemseddin ERKAYA,
Hatay Vali Yardımcılığına
Niğde Hukuk Müşaviri Mehmet ÖZ,
Şanlıurfa Vali Yardımcılığına
Tekirdağ Hukuk Müşaviri Şahin ASLAN,
Sinop Vali Yardımcılığına
Mersin Hukuk Müşaviri Abdullah ŞAHİN,
Ağrı Vali Yardımcılığına
Malatya Hukuk Müşaviri Yusuf CIBIR,
Trabzon Vali Yardımcılığına
Kırşehir Hukuk Müşaviri Bünyamin YILDIZ,
Artvin Vali Yardımcılığına
Niğde Hukuk Müşaviri Cevat UYANIK,
Düzce Vali Yardımcılığına
Sinop Hukuk Müşaviri Abdulgani MAĞ,
Ağrı Vali Yardımcılığına
Ağrı Hukuk Müşaviri Yakup ÖMEROGLU,
Siirt Vali Yardımcılığına
Kars Hukuk Müşaviri Selim ERKOVAN,
İstanbul Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Edime Vali Yardımcısı Engin DURMAZ,
Adana Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Antalya - Kemer Kaymakamı Mehmet Şirin YAŞAR,
Adıyaman Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Diyarbakır - Hazro Kaymakamı Yusuf Osman DİKTAŞ,
Mardin Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Artvin Hukuk Müşaviri Adem BAŞOĞLU,
Bitlis Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Çorum - Oğuzlar Kaymakamı Servet GÜN,
Ordu Valiliği Hukuk Müşavirliğine
Tokat-Pazar Kaymakamı Sefa GÜLER,
Açık bulunan Mülkiye Müfettişliklerine;
Mersin - Bozyazı Kaymakamı Hayatı TAŞDAN,
Giresun - Bulancak Kaymakamı Hamdi ÜNCÜ,
Karabük Vali Yardımcısı İsmail BAYATA,
Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Tuncay AKKOYUN, Aydın - Köşk Kaymakamı Serdar KAYA,
Kırklareli - Babaeski Kaymakamı Hakan ÖZARSLAN,
Ankara - Haymana Kaymakamı Hüseyin GÖKTÜRK,
Ankara - Çubuk Kaymakamı Uğur SEZER,
Adıyaman - Besni Kaymakamı Ahmet GENCER,
iller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Önder BOZKURT,
Trabzon - Sürmene Kaymakamı Mehmet Alper ÇIĞ,
Rize - Ardeşen Kaymakamı Emrah YILMAZ,
Erzincan - Üzümlü Kaymakamı Fatih ACAR,
Diyarbakır - Yenişehir Kaymakamı Serdar KARTAL,
Bitlis - Ahlat Kaymakamı Mustafa AKGÜL,
Ankara - Ayaş Kaymakamı Fatih ÖZDEMİR,
Manisa - Demirci Kaymakamı Mutlu AK YOL,
Antalya - Demre Kaymakamı Murat UZ,
Düzce - Gümüşova Kaymakamı İsmail SÜNDÜK,
Hakkari - Yüksekova Kaymakamı Ramazan KENDÜZLER,
İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan PEKTAŞ,
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Murat ŞENER,
Antalya - Gazipaşa Kaymakamı Ali SAKAR,
Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet MUT,
Erzincan - Refahiye Kaymakamı Hatice BAYAR ÖZDEMİR,
Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Haşan GÜNDOĞDU,
Rize - Güneysu Kaymakamı Davut DÜZGÜN,
Kars - Digor Kaymakamı Mustafa GÜNGÖR,
Şanlıurfa Vali Yardımcısı Sinan BAŞAK,
Kastamonu - Taşköprü Kaymakamlığına
Eski Ankara - Çubuk Kaymakamı İbrahim ÇENET,
Diyarbakır - Bağlar Kaymakamlığına
Eski Çankırı Vali Yardımcısı Nihat KARABİBER,
Açık bulunan Mülkiye Başmüfettişliklerine;
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral KARA KAYA,
Eski Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Recai AKALAN,
Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol EKİCİ,
Eski Mülkiye Başmüfettişi Bahadır K ARAK A YA,
Eski Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Uğur KILIÇ,
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.
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