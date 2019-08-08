Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile 403 mülki idare amirinin görev yerleri değiştirildi. Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki tüm ilçelere kaymakam ataması yapıldı.

Cumhurbaşkanlığından:

Karar: 2019/268

İçişleri Bakanlığı;

İller İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Şefik AYGÖL,

Personel Genel Müdür Yardımcılığına

Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Kadir Taner ESER,

Personel Genel Müdür Yardımcılığına

Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Nedim AKMEŞE,

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Sinan YILDIZ,

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcılığına

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Üzeyir Aziz ÖZEREN,

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Ramazan KESKİN,

Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkam Mehmet SOGUKPINAR,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Mülga Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Eski Şube Müdürü Levent YAZICI,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü İbrahim DÜNDAR,

Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü İsmail ÖZKAN,

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Mülga Demekler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Ahmet TÜRKÖZ,

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Samsun - Terme Kaymakamı Mehmet PARLAK,

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine

Erzurum Vali Yardımcısı Ünal COŞKUN,

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine

Çankırı Vali Yardımcısı Lütfullah ÜN,

Erzincan - İliç Kaymakamı iken, 26/12/2018 tarihli ve 2018/261 sayılı Karar ile Erzincan Vali Yardımcılığına atanan Ertuğrul ÖRNEK'e ait hüküm iptal edilmiş ve adı geçen Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliğine,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Kocaeli - Kartepe Kaymakamı Tuncay DURSUN,

Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanlığına

Çankırı - Çerkeş Kaymakamı Servet GÜNGÖR,

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Van - Muradiye Kaymakamı Harun YÜCEL,

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Mardin - Kızıltepe Kaymakamı Mehmet YÜZER,

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Konya - Sarayönü Kaymakamı Tarık BAHADIR,

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Kars - Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet KARAMAN,

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Sivas - Şarkışla Kaymakamı Akif PEKTAŞ,

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına

Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad TAŞKIN,

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne

Şanlıurfa - Bozova Kaymakamı Zekeriya GÖKER,

iller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne

Mardin - Midyat Kaymakamı Hüseyin TEKİN,

Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne

Erzurum - Aziziye Kaymakamı Tuncay TOPSAKALOGLU,

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne Erzurum - Hınıs Kaymakamı Bülent AY,

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğüne

Ankara - Bala Kaymakamı Mithat Can KUTLUCA,

Sakarya - Hendek Kaymakamlığına

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Fatih KAYA,

İstanbul - Sarıyer Kaymakamlığına

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet ÖZER,

Ankara Vali Yardımcılığına

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Kemal KAHRAMAN,

Ankara Vali Yardımcılığına

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mustafa IRMAK,

Antalya - Serik Kaymakamlığına

Mersin - Anamur Kaymakamı Mehmet KURDOGLU,

Çankırı - Çerkeş Kaymakamlığına

Kırıkkale - Bahşılı Kaymakamı Zikri ŞAHİN,

Kocaeli - Körfez Kaymakamlığına

İstanbul - Sarıyer Kaymakamı Gürsoy Osman BİLGİN,

İzmir - Aliağa Kaymakamlığına

İstanbul - Başakşehir Kaymakamı Kazım TEKİN,

Tekirdağ - Süleymanpaşa Kaymakamlığına

İstanbul - Küçükçekmece Kaymakamı Harun KAYA,

Kocaeli - İzmit Kaymakamlığına

Mersin - Silifke Kaymakamı Şevket CİNBİR,

İstanbul - Başakşehir Kaymakamlığına

Manisa - Turgutlu Kaymakamı Uğur TURAN,

Bursa - Gemlik Kaymakamlığına

İzmir - Gaziemİr Kaymakamı Yaşar DÖNMEZ,

Kocaeli - Karamürsel Kaymakamlığına

İstanbul - Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan CANBABA,

İstanbul - Eyüpsultan Kaymakamlığına

Ankara - Pursaklar Kaymakamı İhsan KARA,

Niğde - Bor Kaymakamlığına

Erzurum - Palandöken Kaymakamı Mehmet YAVUZ,

Mersin - Silifke Kaymakamlığına

Kocaeli - İzmit Kaymakamı Ersin EMİROGLU,

Aydın - Nazilli Kaymakamlığına

Antalya - Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı ARISOY,

Kocaeli - Gölcük Kaymakamlığına

Yalova - Çiftlikköy Kaymakamı Cengiz KARABULUT,

Mersin - Tarsus Kaymakamlığına

İzmir - Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel OTCU,

Ordu - Fatsa Kaymakamlığına

İstanbul - Avcılar Kaymakamı Ömer Lütfi YARAN,

Balıkesir - Gönen Kaymakamlığına

Tekirdağ - Süleymanpaşa Kaymakamı Arştan YURT,

Ankara - Pursaklar Kaymakamlığına

Ankara - Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet YILDIZ,

İzmir - Buca Kaymakamlığına

Şımak - Cizre Kaymakamı Faik ARICAN,

Samsun - Bafra Kaymakamlığına

Trabzon - Beşikdüzü Kaymakamı Cevdet ERTÜRKMEN,

Kayseri - Kocasinan Kaymakamlığına

Manisa - Gölmarmara Kaymakamı Hüseyin KARAMEŞE,

İzmir - Tire Kaymakamlığına

Hatay - Reyhanlı Kaymakamı Fatih ÇOBANOGLU,

İstanbul - Bayrampaşa Kaymakamlığına

Trabzon - Akçaabat Kaymakamı Soner ŞENEL,

İzmir - Gaziemir Kaymakamlığına

Tokat - Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl ÜÇER,

Ankara - Çubuk Kaymakamlığına

Düzce - Gölyaka Kaymakamı Adem KELEŞ,

Manisa - Turgutlu Kaymakamlığına

Şanlıurfa - Haliliye Kaymakamı Ali YILMAZ,

Antalya - Muratpaşa Kaymakamlığına

Sakarya - Hendek Kaymakamı Orhan BURHAN,

İstanbul - Beylikdüzü Kaymakamlığına

Yozgat - Sorgun Kaymakamı Mustafa ALTINPINAR,

Afyonkarahisar - Bolvadin Kaymakamlığına İsparta - Eğirdir Kaymakamı Abdullah AKDAŞ,

Giresun - Keşap Kaymakamlığına

Manisa - Sarıgöl Kaymakamı Çetin KILINÇ,

Trabzon - Akçaabat Kaymakamlığına

Çorum - Alaca Kaymakamı Ramazan KURTYEMEZ,

Yozgat - Yerköy Kaymakamlığına

Konya - Karapınar Kaymakamı Mustafa KARACA,

Kocaeli - Kartepe Kaymakamlığına

Balıkesir - Bigadiç Kaymakamı Altuğ ÇAĞLAR,

Şımak - Cizre Kaymakamlığına

Yozgat - Boğazlıyan Kaymakamı Davut SİNANOĞLU,

Kahramanmaraş - Onikişubat Kaymakamlığına Zonguldak - Çaycuma Kaymakamı Serkan KEÇELİ,

Balıkesir - Bigadiç Kaymakamlığına

Kastamonu - Taşköprü Kaymakamı Ercan ÇİÇEK,

Edime - Uzunköprü Kaymakamlığına

Tokat - Niksar Kaymakamı Hakan Yavuz ERDOĞAN,

Osmaniye - Kadirli Kaymakamlığına

Ordu - Perşembe Kaymakamı Ahmet ARIK,

Tokat - Zile Kaymakamlığına

Mersin - Mut Kaymakamı Mehmet Ali AKYÜZ,

Trabzon - Sürmene Kaymakamlığına

Adıyaman - Kahta Kaymakamı Ahmet Gazi KAYA,

Mersin - Mut Kaymakamlığına

Kırıkkale - Keskin Kaymakamı Muammer KÖKEN,

İzmir Vali Yardımcılığına

Tekirdağ - Ergene Kaymakamı Fatih KIZILTOPRAK,

İzmir - Torbalı Kaymakamlığına

Kars - Kağızman Kaymakamı Ercan ÖTER,

Ankara - Haymana Kaymakamlığına

Çankırı - İlgaz Kaymakamı Muhammed GÜRBÜZ,

Burdur - Bucak Kaymakamlığına

Afyonkarahisar - Çay Kaymakamı Erol TANRIKULU,

Samsun - İlkadım Kaymakamlığına

Trabzon - Yomra Kaymakamı Haşan BALCI,

Giresun - Bulancak Kaymakamlığına

Çanakkale - Ezine Kaymakamı Ali İkram TUNA,

İsparta - Eğirdir Kaymakamlığına

Diyarbakır - Silvan Kaymakamı Adem ÇELİK,

Mülga Demekler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü iken, 31/08/2018 tarihli ve 2018/157 sayılı Karar ile Kahramanmaraş - Afşin Kaymakamlığına atanan Ali GÖKAY'a ait hüküm iptal edilmiş ve adı geçen Tokat - Turhal Kaymakamlığına,

Nevşehir - Avanos Kaymakamlığına

Ağn - Diyadin Kaymakamı Olgun ÖNER,

Antalya - Gazipaşa Kaymakamlığına

Van - İpekyolu Kaymakamı Cemil ÖZTÜRK,

Trabzon - Beşikdüzü Kaymakamlığına

Mardin - Artuklu Kaymakamı Şakir Öner ÖZTÜRK,

Zonguldak - Alaplı Kaymakamlığına

Rize - Fındıklı Kaymakamı Vedat YILMAZ,

Ankara - Kızılcahamam Kaymakamlığına Ankara - Beypazarı Kaymakamı Can AKSOY,

Samsun - Terme Kaymakamlığına

Sinop - Türkeli Kaymakamı Murat ZADELEROĞLU,

Çanakkale - Eceabat Kaymakamlığına

Artvin - Arhavi Kaymakamı Haşan ONGU,

Diyarbakır - Yenişehir Kaymakamlığına Trabzon - Şalpazarı Kaymakamı Murat BEŞİKCİ,

Zonguldak - Çaycuma Kaymakamlığına

Bingöl - Adaklı Kaymakamı Muharrem COŞGUN,

Ankara - Ayaş Kaymakamlığına

Bitlis - Adilcevaz Kaymakamı Arif KARAMAN,

Çorum - İskilip Kaymakamlığına

Muş - Korkut Kaymakamı Muharrem ELİGÜL,

Erzurum - Palandöken Kaymakamlığına Balıkesir - Gömeç Kaymakamı Önder COŞGUN,

Trabzon - Yomra Kaymakamlığına

Erzurum - Karayazı Kaymakamı Eyyup ÖZDEMİR,

Antalya - Kemer Kaymakamlığına

Siirt - Eruh Kaymakamı Murtaza DAYANÇ,

Eskişehir - Sivrihisar Kaymakamlığına Diyarbakır - Dicle Kaymakamı Alparslan KILIÇ,

Tekirdağ - Ergene Kaymakamlığına

Mardin - Ömerli Kaymakamı Mehmet Emin TAŞÇI,

Yalova - Çiftlikköy Kaymakamlığına

Mardin - Yeşilli Kaymakamı Ömer BİLGİN,

Ordu - Perşembe Kaymakamlığına

Bingöl - Karlıova Kaymakamı Levent YETGİN,

Artvin - Arhavi Kaymakamlığına

Diyarbakır - Kulp Kaymakamı Fatih DÜLGEROĞLU,

Aydın - Köşk Kaymakamlığına

Şanlıurfa - Suruç Kaymakamı Tarık AÇIKGÖZ,

Mersin - Aydıncık Kaymakamlığına

İğdır - Karakoyunlu Kaymakamı Kamil GÜZEL,

Van - Edremit Kaymakamlığına

Hakkari - Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat TÜRKMAN,

Adana - Yumurtalık Kaymakamlığına

Bingöl - Genç Kaymakamı Haşan Hüseyin VURAL,

Yozgat - Boğazlıyan Kaymakamlığına

Bingöl - Solhan Kaymakamı Fatih OKUMUŞ,

Ankara - Beypazarı Kaymakamlığına

Hakkari - Çukurca Kaymakamı Temel AYCA,

Zonguldak - Devrek Kaymakamlığına

Ağrı - Taşlıçay Kaymakamı Enver ÖZDERİN,

Diyarbakır - Kocaköy Kaymakamlığına

Ardahan - Damal Kaymakamı Yasin YUNAK,

Rize - Ardeşen Kaymakamlığına

Bitlis - Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen ALİBEYOGLU,

Tekirdağ - Kapaklı Kaymakamlığına

Bitlis - Hizan Kaymakamı Bülent HAMİTOGLU,

Mardin - Kızıltepe Kaymakamlığına

Tunceli - Hozat Kaymakamı Hüseyin ÇAM,

Düzce - Gümüşova Kaymakamlığına

Şımak - Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih YAKINOGLU,

Kars - Kağızman Kaymakamlığına

Van - Gevaş Kaymakamı İshak ÇINAR,

Van - İpekyolu Kaymakamlığına

Kars - Susuz Kaymakamı Tunahan ÇİL,

Erzincan - Üzümlü Kaymakamlığına

Ardahan - Posof Kaymakamı Enver YILMAZ,

Şanlıurfa - Suruç Kaymakamlığına

Tunceli - Mazgirt Kaymakamı Kenan AKTAŞ,

Adıyaman - Besni Kaymakamlığına

Ardahan - Çıldır Kaymakamı Bedirhan İMAMOGLU,

Çorum - Alaca Kaymakamlığına

Diyarbakır - Eğil Kaymakamı Kürşad ATAK,

Manisa - Demirci Kaymakamlığına

Adıyaman - Gölbaşı Kaymakamı Adem KAYA,

Hakkari - Yüksekova Kaymakamlığına

Van - Gürpınar Kaymakamı Osman DOĞRAMACI,

Adıyaman - Gölbaşı Kaymakamlığına

Ankara - Çamlıdere Kaymakamı Mutlu KOKSAL,

Çanakkale - Bayramiç Kaymakamlığına İğdır - Aralık Kaymakamı Sercan GÖKDEMİR,

Çanakkale - Ezine Kaymakamlığına

Muş - Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan UZAN,

Ankara - Bala Kaymakamlığına

Diyarbakır - Koeaköy Kaymakamı Yusuf TURHAN,

Erzurum - Köprüköy Kaymakamlığına Van - Özalp Kaymakamı Ferhat VARDAR,

Erzurum - Hınıs Kaymakamlığına

Erzincan - Kemaliye Kaymakamı Mustafa İLHAN,

Rize - Güneysu Kaymakamlığına

Niğde - Ulukışla Kaymakamı Arif OLTULU,

Diyarbakır - Hazro Kaymakamlığına

Bolu - Göynük Kaymakamı Eyyüp GÜNGÖR,

Antalya - Demre Kaymakamlığına

Van - Bahçesaray Kaymakamı Onur ŞATIROĞLU,

Hakkari - Şemdinli Kaymakamlığına Trabzon - Arsin Kaymakamı Yakup GÜVEN,

Van - Muradiye Kaymakamlığına

Siirt - Tillo Kaymakamı Erkan SAVAR,

Siirt - Eruh Kaymakamlığına

İsparta - Senirkent Kaymakamı Ali ERDOĞAN,

Sivas - Şarkışla Kaymakamlığına

Malatya - Arapgir Kaymakamı Mehmet ERDEM,

Şanlıurfa - Halfeti Kaymakamlığına

Adana - KaraisalI Kaymakamı Selami KORKUTATA,

Samsun - Asarcık Kaymakamlığına

Bolu - Mengen Kaymakamı Haşan GÜNAYDIN,

Kars - Sarıkamış Kaymakamlığına

Samsun - Kavak Kaymakamı Recep KOŞAL,

Van - Çaldıran Kaymakamlığına

Aydın - Bozdoğan Kaymakamı Adem CAN,

Muş - Korkut Kaymakamlığına

Denizli-Bozkurt Kaymakamı Haşan SADEBIYIK,

Bingöl - Solhan Kaymakamlığına

Afyonkarahisar - Sinanpaşa Kaymakamı Mustafa Hamit KIYICI,

Diyarbakır - Eğil Kaymakamlığına

Hakkari - Derecik Kaymakamı İdris ARSLAN,

Mardin - Yeşilli Kaymakamlığına

Elazığ - Alacakaya Kaymakamı Mustafa İkbal EŞKİ,

Van - Özalp Kaymakamlığına

Diyarbakır - Lice Kaymakamı Abdulkadir ÇELİK,

İğdır - Karakoyunlu Kaymakamlığına

Kütahya - Şaphane Kaymakamı Lütfiıllah GÖKTAŞ,

Diyarbakır - Lice Kaymakamlığına

Ordu - Mesudiye Kaymakamı Cevdet BAKKAL,

Erzurum - Karayazı Kaymakamlığına

Tokat - Başçiftlik Kaymakamı Mesut TABAKCIOĞLU,

Hakkari - Derecik Kaymakamlığına

Hatay - Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk YÜCE,

Mardin - Dargeçit Kaymakamlığına

Erzurum - Olur Kaymakamı Doğan KEMELEK,

Şımak - Uludere Kaymakamlığına

Sivas - Doğanşar Kaymakamı Ahmet SOLMAZ,

Van - Gevaş Kaymakamlığına

Erzurum - Pazaryolu Kaymakamı Hamit GENÇ,

Van - Çatak Kaymakamlığına

Gümüşhane - Kürtün Kaymakamı Ekrem ÇEÇEN,

Bingöl - Yayladere Kaymakamlığına

Rize - lyidere Kaymakamı Orhan ALTUN,

Bitlis - Hizan Kaymakamlığına

Bolu - Kıbrısçık Kaymakamı Mustafa KÖLEOĞLU,

Ağn - Tutak Kaymakamlığına

Erzincan - Kemah Kaymakamı Ahmet KARAASLAN,

Kars - Digor Kaymakamlığına

Malatya - Darende Kaymakamı Enver Hakan ZENGİNCE,

İsparta - Aksu Kaymakamlığına

Kastamonu - Doğanyurt Kaymakamı Muhammed ŞAHİN,

Tunceli - Pertek Kaymakamlığına

Antalya - Akseki Kaymakamı Muhammed Emin NASIR,

Konya - Yalıhüyük Kaymakamlığına

Yozgat - Şefaatli Kaymakamı Muhammed Deniz KILINÇ,

Van - Bahçesaray Kaymakamlığına

Sivas - Divriği Kaymakamı Muhammet ÖZTABAK,

Kayseri - Sarız Kaymakamlığına

Konya - Akören Kaymakamı İhsan MASKAR,

Erzurum - Tekman Kaymakamlığına

Uşak - Karahallı Kaymakamı Önder ÇENGEL,

Mardin - Midyat Kaymakamlığına

Van - Çaldıran Kaymakamı Tekin DÜNDAR,

Bitlis - Ahlat Kaymakamlığına

Ağrı - Tutak Kaymakamı Erkan İsa ERAT,

Erzurum - Aziziye Kaymakamlığına

Batman - Beşiri Kaymakamı Mustafa MASLAK,

Bingöl - Genç Kaymakamlığına

Tunceli - Pertek Kaymakamı Arif GÜL,

Bingöl - Karlıova Kaymakamlığına

Muş - Hasköy Kaymakamı Ahmet GÜNERİ,

Mardin - Ömerli Kaymakamlığına

Van - Çatak Kaymakamı Hamza TÜRKMEN,

Muş - Varto Kaymakamlığına

Kilis - Musabeyli Kaymakamı Ertuğrul AVCI,

Tunceli - Hozat Kaymakamlığına

Sivas - Kangal Kaymakamı Cuma EMEÇ,

Ağrı - Diyadin Kaymakamlığına

Kastamonu - Hanönü Kaymakamı Haşan DOĞAN,

Diyarbakır - Dicle Kaymakamlığına

Kastamonu - Pınarbaşı Kaymakamı Halil İbrahim DEMİRÇİN,

Batman - Beşiri Kaymakamlığına

Karabük - Eflani Kaymakamı Sinan AŞÇI,

Van - Gürpınar Kaymakamlığına

Kahramanmaraş - Ekinözü Kaymakamı Fatih SAYAR,

Yozgat - Akdağmadeni Kaymakamlığına

Ordu - Çamaş Kaymakamı Murat KAPLAY,

Diyarbakır - Kulp Kaymakamlığına

Uşak - Sivaslı Kaymakamı Mustafa GÖZLET,

Tunceli - Mazgirt Kaymakamlığına

Kayseri - Özvatan Kaymakamı Menderes TOPÇUOĞLU,

Erzincan - Kemah Kaymakamlığına

Yozgat - Saraykent Kaymakamı İsmail DEMİR,

Erzincan - Refahiye Kaymakamlığına

Artvin - Yusufeli Kaymakamı Eyüp KAYKAÇ,

Şanlıurfa - Bozova Kaymakamlığına

Bingöl - Yayladere Kaymakamı Halil İbrahim KAZAR,

Muş - Bulanık Kaymakamlığına

Konya - Tuzlukçu Kaymakamı Mehmet İLİDİ,

Bitlis - Güroymak Kaymakamlığına

Artvin - Ardanuç Kaymakamı Muhammet Furkan SANCAKTUTAR,

Hakkari - Çukurca Kaymakamlığına

Erzurum - Köprüköy Kaymakamı Murat ÖZTÜRK,

Elazığ - Kovancılar Kaymakamlığına

Bingöl - Yedisu Kaymakamı Bünyamin KARALOGLU,

Erzurum - Olur Kaymakamlığına

Burdur - Tefenni Kaymakamı İlker EKER,

Çankırı - Bayramören Kaymakamlığına

Denizli - Çal Kaymakamı Yusuf Durani DİNÇ,

Siirt - Tillo Kaymakamlığına

Gaziantep - Nurdağı Kaymakamı Lokman DÜZGÜN,

Ardahan - Çıldır Kaymakamlığına

Afyonkarahisar - İhsaniye Kaymakamı Alper TAŞ,

Ağrı - Taşlıçay Kaymakamlığına

Malatya - Doğanşehir Kaymakamı Murtaza ERSÖZ,

Bingöl - Adaklı Kaymakamlığına

Aksaray - Gülağaç Kaymakamı Kadir ULUSOY,

Bingöl - Yedisu Kaymakamlığına

Çorum-Bayat Kaymakamı Oğuzhan OCAK,

Osmaniye - Hasanbeyli Kaymakamlığına

Kayseri - Akkışla Kaymakamı Yakup KILINÇOGLU,

Ordu - Mesudiye Kaymakamlığına

İzmir - Kiraz Kaymakamı Emin KAYMAK,

Gümüşhane - Kürtün Kaymakamlığına

Karaman - Ayrancı Kaymakamı Mehmet GÖZE,

Tokat - Başçiftlik Kaymakamlığına

Balıkesir - İvrindi Kaymakamı Server SİNANOĞLU,

Erzincan - Kemaliye Kaymakamlığına

Balıkesir - Kepsut Kaymakamı Murat ATICI,

Kilis - Musabeyli Kaymakamlığına

İsparta - Şarkikaraağaç Kaymakamı Sertaç KIRÇUVAL,

Ordu - Çamaş Kaymakamlığına

Giresun - Piraziz Kaymakamı Akm ORUÇ,

Karaman - Başyayla Kaymakamlığına

Yozgat - Çekerek Kaymakamı Evren ÇAKIR,

Ardahan - Damal Kaymakamlığına

Ordu - İkizce Kaymakamı Ali Recai YERLİKAYA,

Adana - Aladağ Kaymakamlığına

İzmir - Beydağ Kaymakamı Gürkan ÜÇÜNCÜ,

Gaziantep - Karkamış Kaymakamlığına

Gaziantep - Araban Kaymakamı Emin BAĞLI,

Muş - Hasköy Kaymakamlığına

Denizli - Kale Kaymakamı Murat GÜNEŞ,

Artvin - Yusufeli Kaymakamlığına

Elazığ - Kovancılar Kaymakamı Ömer Faruk ÖZDEMİR,

Kastamonu - Şenpazar Kaymakamlığına Kastamonu - Küre Kaymakamı Fatih KAYABAŞI,

Elazığ - Alacakaya Kaymakamlığına Balıkesir - Balya Kaymakamı Fatih TOPUZ,

Erzurum - Pazaryolu Kaymakamlığına

Rize - Derepazan Kaymakamı Selçuk KOKSAL,

Artvin - Ardanuç Kaymakamlığına

Eskişehir - Alpu Kaymakamı Ömer ÖZBAY,

İğdır - Aralık Kaymakamlığına

Kastamonu - Araç Kaymakamı Mustafa GÖRMÜŞ,

Ardahan - Posof Kaymakamlığına

Tokat - Reşadiye Kaymakamı Murat METE,

Ordu - Akkuş Kaymakamlığına

Nevşehir - Hacıbektaş Kaymakamı Yiğit Yaşar DEMİRER,

Kars - Susuz Kaymakamlığına

Tokat - Almus Kaymakamı Hamza İNAM,

Hatay - Yayladağı Kaymakamlığına

Karaman - Ermenek Kaymakamı Tahir YILMAZ,

Giresun - Piraziz Kaymakamlığına

Kayseri - Sarıoğlan Kaymakamı Muhammed Üsame SOYSAL, Rize - Fındıklı Kaymakamlığına

Giresun - Doğankent Kaymakamı Muhammet Emre CANPOLAT,

Denizli - Kale Kaymakamlığına

Kastamonu - Devrekani Kaymakamı Samet SERİN,

Tekirdağ Vali Yardımcılığına

Kocaeli - Karamürsel Kaymakamı Ahmet NARİNOĞLU,

Manisa Vali Yardımcılığına

Çorum - İskilip Kaymakamı Bayezit Bestami ALKAN,

Tekirdağ Vali Yardımcılığına

Gaziantep - Şehitkamil Kaymakamı Ali DURSUN,

Ankara Vali Yardımcısı iken, 31/08/2018 tarihli ve 2018/157 sayılı Karar ile Eskişehir Sivrihisar Kaymakamlığına atanan Ali SÖZEN'e ait hüküm iptal edilmiş,

İzmir Vali Yardımcılığına

İzmir - Kınık Kaymakamı Mustafa ERGÜN,

Muğla Vali Yardımcılığına

Muğla - Marmaris Kaymakamı Celalettin YÜKSEL,

Kırklareli Vali Yardımcılığına

Tekirdağ - Kapaklı Kaymakamı Mustafa ÜNLÜSOY,

Kırklareli Vali Yardımcılığına

Kahramanmaraş - Onikişubat Kaymakamı Alaaddin Serdar POLAT,

Denizli Vali Yardımcılığına

İstanbul - Beylikdüzü Kaymakamı Mehmet OKUR,

Kayseri Vali Yardımcılığına

İzmir - Buca Kaymakamı Fecri Fikret ÇELİK,

İsparta Vali Yardımcılığına

Antalya - Serik Kaymakamı Haluk ŞİMŞEK,

İstanbul Vali Yardımcılığına

Kocaeli - Körfez Kaymakamı Haşan Hüseyin CAN,

Trabzon Vali Yardımcılığına

Ordu - Fatsa Kaymakamı Mehmet YAPICI,

Ankara Vali Yardımcılığına

İstanbul - Eyüpsultan Kaymakamı Abdullah DÖLEK,

Amasya Vali Yardımcılığına

Niğde - Bor Kaymakamı Bekir Sıtkı DAĞ,

Yalova Vali Yardımcılığına

Kayseri - Kocasinan Kaymakamı Mustafa KILIÇ,

İstanbul Vali Yardımcılığına

Manisa - Salihli Kaymakamı Levent KILIÇ,

Zonguldak Vali Yardımcılığına

Konya - Akşehir Kaymakamı Mehmet TÜRK,

Tokat Vali Yardımcılığına

Mersin - Tarsus Kaymakamı Yüksel ÜNAL,

Kayseri Vali Yardımcılığına

İzmir - Karabağlar Kaymakamı Mehmet Sadık TUNÇ,

Konya Vali Yardımcılığına

Balıkesir - Gönen Kaymakamı Faruk BEKARLAR,

Antalya Vali Yardımcılığına

Burdur - Bucak Kaymakamı Yalçın SEZGİN,

Eskişehir Vali Yardımcılığına

Tokat - Zile Kaymakamı Kubilay ANT,

Mersin Vali Yardımcılığına

Aydın - Nazilli Kaymakamı İbrahim KÜÇÜK,

Karabük Vali Yardımcılığına

Edime - Uzunköprü Kaymakamı Muhittin GÜREL,

Kocaeli Vali Yardımcılığına

Yozgat - Yerköy Kaymakamı Ali ADA,

İzmir Vali Yardımcılığına

İzmir - Aliağa Kaymakamı Erhan GÜNAY,

Giresun Vali Yardımcılığına

İzmir - Tire Kaymakamı Haşan TANRISEVEN,

Sinop Vali Yardımcılığına

Kırşehir - Kaman Kaymakamı Murat GİRGİN,

İzmir Vali Yardımcılığına

Diyarbakır - Bağlar Kaymakamı Barış DEMİRTAŞ,

Tekirdağ Vali Yardımcılığına

Adana - Yumurtalık Kaymakamı Asalet KARABULUT,

Burdur Vali Yardımcılığına

Afyonkarahisar - Bolvadin Kaymakamı İbrahim ÖZKAN, Mersin Vali Yardımcılığına

Yozgat - Akdağmadeni Kaymakamı Alp Eren YILMAZ,

Ankara Vali Yardımcılığına

Çanakkale - Eceabat Kaymakamı Turan YILMAZ,

Çorum Vali Yardımcılığına

Nevşehir - Avanos Kaymakamı Murat Çağrı ERDİNÇ,

Adana Vali Yardımcılığına

Denizli - Honaz Kaymakamı Zafer ÖZ,

Diyarbakır Vali Yardımcılığına

Trabzon - Çarşıbaşı Kaymakamı Zerrin ÇAY BEŞİKÇİ,

Diyarbakır Vali Yardımcılığına

Şanlıurfa - Karaköprü Kaymakamı Ahmet YILDIZ,

Tekirdağ Vali Yardımcılığına

Kırklareli - Pmarhisar Kaymakamı Murat EREN,

Antalya Vali Yardımcılığına

Van - Edremit Kaymakamı Atıf ÇİÇEKLİ,

Bitlis Vali Yardımcılığına

Erzurum - Tekman Kaymakamı Kemal KARAHAN,

Gaziantep Vali Yardımcılığına

Mardin - Dargeçit Kaymakamı Rızvan EROĞLU,

Elazığ Vali Yardımcılığına

Muş - Varto Kaymakamı Erkan KAÇMAZ,

Hatay Vali Yardımcılığına

Erzurum - Karaçoban Kaymakamı Yusuf İZCİ,

Erzurum Vali Yardımcılığına

Burdur - Kemer Kaymakamı Uğur KÖROGLU,

Van Vali Yardımcılığına

Adana - Tufanbeyli Kaymakamı Ferhat ATAR,

Batman Vali Yardımcılığına

Kastamonu - Ağlı Kaymakamı Tuğba POLAT,

Kars Vali Yardımcılığına

Karabük - Ovacık Kaymakamı Mehmet Zahid DOĞU,

Şımak Vali Yardımcılığına

Samsun - Asarcık Kaymakamı Fatih İZMİR,

Kilis Vali Yardımcılığına

Gaziantep - Karkamış Kaymakamı Bünyamin BİLGİN,

Karaman Vali Yardımcılığına

Kastamonu - Şenpazar Kaymakamı Orhan YALINIZ,

Malatya Vali Yardımcılığına

Malatya - Kale Kaymakamı Mehmet GÜDER,

Kastamonu İl Hukuk İşleri Müdürlüğüne

Eskişehir - İnönü Kaymakamı Mustafa TAŞ,

Amasya Vali Yardımcılığına

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Kenan ÖRTEN,

Balıkesir Vali Yardımcılığına

Bursa Vali Yardımcısı Ergun GÜNGÖR,

Sakarya Vali Yardımcılığına

Zonguldak Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin SAĞSÖZ,

Denizli Vali Yardımcılığına

Niğde Vali Yardımcısı Ekrem AYLANÇ,

Muğla Vali Yardımcılığına

Balıkesir Vali Yardımcısı Mehmet Suphi OLCAY,

Bartın Vali Yardımcılığına

Kırklareli Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı KOCAKUNDAKÇI,

Kırklareli Vali Yardımcılığına

Malatya Vali Yardımcısı Ali Deniz SÜRMEN,

Çanakkale Vali Yardımcılığına

Düzce Vali Yardımcısı Ali Muhiddin VAROL,

Antalya Vali Yardımcılığına

Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar ŞAŞMAZ,

İstanbul Vali Yardımcılığına

Gaziantep Vali Yardımcısı Uğur ALADAG,

İzmir Vali Yardımcılığına

İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi DOĞAN,

Yozgat Vali Yardımcılığına

Sinop Vali Yardımcısı İzzet ERCAN,

Balıkesir Vali Yardımcılığına

Kayseri Vali Yardımcısı Mustafa ÇEK,

Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına

İzmir Vali Yardımcısı Fatih DAMATLAR,

Kırıkkale Vali Yardımcılığına

Amasya Vali Yardımcısı Mehmet Ercan ASLANTAŞ,

Kocaeli Vali Yardımcılığına

İzmir Vali Yardımcısı Nihat KAYNAR,

Sivas Vali Yardımcılığına

İstanbul Vali Yardımcısı Hikmet DENGEŞİK,

Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına Hatay Vali Yardımcısı Erol ÖZKAN,

Yozgat Vali Yardımcılığına Gaziantep Vali Yardımcısı Turgay ERGİN,

Çankırı Vali Yardımcılığına

Aksaray Vali Yardımcısı Şahin BAYHAN,

Afyonkarahisar Vali Yardımcılığına

Muğla Vali Yardımcısı Rıza DALAN,

Gaziantep Vali Yardımcılığına

Şımak Vali Yardımcısı Tayfur ELBASAN,

Edime Vali Yardımcılığına

Sivas Vali Yardımcısı Mehmet POLAT,

Sakarya Vali Yardımcılığına

İstanbul Vali Yardımcısı Halil Serdar CEVHEROĞLU,

Malatya Vali Yardımcılığına

Hatay Vali Yardımcısı Bilal ÖLMEZ,

Kahramanmaraş Vali Yardımcılığına

Hatay Vali Yardımcısı Mahmut HERSANLIOGLU,

Düzce Vali Yardımcılığına

Burdur Vali Yardımcısı Yakup TATOGLU,

Balıkesir Vali Yardımcılığına

Yalova Vali Yardımcısı irfan DEMİRÖZ,

Giresun Vali Yardımcılığına

Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Fikret ÇAVUŞ,

Aksaray Vali Yardımcılığına

Sinop Vali Yardımcısı Mehmet TANIŞIR,

Muğla Vali Yardımcılığına

Bayburt Vali Yardımcısı Ayhan YAZGAN,

Adana Vali Yardımcılığına

Amasya Vali Yardımcısı Ferhat BURAKGAZİ,

Hatay Vali Yardımcılığına

Yozgat Vali Yardımcısı Salih ALTON,

Samsun Vali Yardımcılığına

Kilis Vali Yardımcısı Mehmet AKTAŞ,

Gümüşhane Vali Yardımcılığına

Hakkari Vali Yardımcısı Mustafa PALA,

Eskişehir Vali Yardımcılığına

Giresun Vali Yardımcısı Kürşat GÜLERYÜZ,

Bayburt Vali Yardımcılığına

İğdır Vali Yardımcısı Halit BENEK,

Mardin Vali Yardımcılığına

Artvin Vali Yardımcısı Seda BAŞOGLU,

Mardin Vali Yardımcılığına

Bayburt Vali Yardımcısı Coşkun ÖZTÜRK,

Kilis Vali Yardımcılığına

Mardin Vali Yardımcısı Osman DEMİR,

Bursa - Mustafakemalpaşa Kaymakamlığına Sakarya Vali Yardımcısı Mehmet Zeki KOÇBERBER,

İzmir - Kınık Kaymakamlığına

İzmir Vali Yardımcısı Erol TÜRKMEN,

Kırklareli - Pınarhisar Kaymakamlığına Diyarbakır Vali Yardımcısı Ahmet Naci HELVACI,

Konya - Akşehir Kaymakamlığına

Ankara Vali Yardımcısı Ahmet Sait KURNAZ,

Muğla - Marmaris Kaymakamlığına

Batman Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket AKSOY,

Denizli - Honaz Kaymakamlığına

Denizli Vali Yardımcısı Turan ATLAMAZ,

Zonguldak - Kilimli Kaymakamlığına

Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat TAŞDAN,

Manisa - Gölmarmara Kaymakamlığına

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Gülihsan YİĞİT,

Manisa - Salihli Kaymakamlığına

Konya Vali Yardımcısı Mehmet Kamil SAĞLAM,

Hatay - Reyhanlı Kaymakamlığına

Çanakkale Vali Yardımcısı Ali CANDAN,

İstanbul - Avcılar Kaymakamlığına

Denizli Vali Yardımcısı Kemal İNAN,

Mersin - Anamur Kaymakamlığına

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail GÜLTEKİN,

İzmir - Karabağlar Kaymakamlığına

İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür ÖNEGİ,

Kırklareli - Babaeski Kaymakamlığına

Edime Vali Yardımcısı Şenol Levent ELMACIOĞLU,

Tekirdağ - Hayrabolu Kaymakamlığına

Tokat Vali Yardımcısı Mehmet SÜLÜN,

Mersin - Bozyazı Kaymakamlığına Kütahya Vali Yardımcısı Arif YALÇIN,

Kırşehir - Kaman Kaymakamlığına Kilis Vali Yardımcısı Şükrü ÖZCAN,

Ankara - Çamlıdere Kaymakamlığına Batman Vali Yardımcısı Metin DEMİREL,

Şanlıurfa - Haliliye Kaymakamlığına Osmaniye Vali Yardımcısı Metin ESEN,

Manisa - Sarıgöl Kaymakamlığına Gümüşhane Vali Yardımcısı Ali ARIKAN,

Gaziantep - Şehitkamil Kaymakamlığına Uşak Vali Yardımcısı Ömer KALAYLI,

Yozgat - Sorgun Kaymakamlığına Şanlıurfa Vali Yardımcısı Bahadır GÜNEŞ,

Afyonkarahisar - Çay Kaymakamlığına Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan KAYA,

Kahramanmaraş - Afşin Kaymakamlığına Ağn Vali Yardımcısı Ahmet Can PINAR,

Konya - Sarayönü Kaymakamlığına Muş Vali Yardımcısı Abdulkadir OKAY,

Konya - Karapınar Kaymakamlığına Ağrı Vali Yardımcısı Onur KÖKÇÜ,

Kırıkkale - Keskin Kaymakamlığına Bitlis Vali Yardımcısı Tekin ERDEMİR,

Çankırı - İlgaz Kaymakamlığına

Kilis Vali Yardımcısı Osman UĞURLU,

İstanbul - Küçükçekmece Kaymakamlığına Şımak Vali Yardımcısı Turan BEDİRHANOĞLU,

Sivas - Suşehri Kaymakamlığına

Ağrı Vali Yardımcısı Hidayet SARI,

Erzurum - Karaçoban Kaymakamlığına Kars Vali Yardımcısı Serdar DEMİRHAN,

Bitlis - Adilcevaz Kaymakamlığına

Van Vali Yardımcısı Sinan ASLAN,

Şanlıurfa - Karaköprü Kaymakamlığına Şanlıurfa Vali Yardımcısı Ufuk AKIL,

Elazığ - Sivrice Kaymakamlığına

Elazığ Vali Yardımcısı Mustafa GÜL,

Diyarbakır - Silvan Kaymakamlığına

Mardin Vali Yardımcısı Mehmet USLU,

Mardin - Artuklu Kaymakamlığına

Diyarbakır Vali Yardımcısı Hacı Haşan GÖKPINAR,

Adıyaman - Kahta Kaymakamlığına

Erzurum Vali Yardımcısı Saadettin DOĞAN,

Kocaeli İ1 Hukuk İşleri Müdürlüğüne

Gümüşhane Vali Yardımcısı Aytaç AKGÜL,

Gaziantep Vali Yardımcılığına

İsparta İl Hukuk İşleri Müdürü Şenol KAYA,

Kayseri - İncesu Kaymakamlığına

Bilecik Hukuk Müşaviri Mustafa Kemal ÖZGÜN,

Tokat - Niksar Kaymakamlığına

Afyonkarahisar Hukuk Müşaviri İlhamİ DOĞAN,

Kırıkkale - Bahşılı Kaymakamlığına Diyarbakır Hukuk Müşaviri Ahmet ALTUN,

Diyarbakır Vali Yardımcılığına

Kütahya Hukuk Müşaviri Şemseddin ERKAYA,

Hatay Vali Yardımcılığına

Niğde Hukuk Müşaviri Mehmet ÖZ,

Şanlıurfa Vali Yardımcılığına

Tekirdağ Hukuk Müşaviri Şahin ASLAN,

Sinop Vali Yardımcılığına

Mersin Hukuk Müşaviri Abdullah ŞAHİN,

Ağrı Vali Yardımcılığına

Malatya Hukuk Müşaviri Yusuf CIBIR,

Trabzon Vali Yardımcılığına

Kırşehir Hukuk Müşaviri Bünyamin YILDIZ,

Artvin Vali Yardımcılığına

Niğde Hukuk Müşaviri Cevat UYANIK,

Düzce Vali Yardımcılığına

Sinop Hukuk Müşaviri Abdulgani MAĞ,

Ağrı Vali Yardımcılığına

Ağrı Hukuk Müşaviri Yakup ÖMEROGLU,

Siirt Vali Yardımcılığına

Kars Hukuk Müşaviri Selim ERKOVAN,

İstanbul Valiliği Hukuk Müşavirliğine

Edime Vali Yardımcısı Engin DURMAZ,

Adana Valiliği Hukuk Müşavirliğine

Antalya - Kemer Kaymakamı Mehmet Şirin YAŞAR,

Adıyaman Valiliği Hukuk Müşavirliğine

Diyarbakır - Hazro Kaymakamı Yusuf Osman DİKTAŞ,

Mardin Valiliği Hukuk Müşavirliğine

Artvin Hukuk Müşaviri Adem BAŞOĞLU,

Bitlis Valiliği Hukuk Müşavirliğine

Çorum - Oğuzlar Kaymakamı Servet GÜN,

Ordu Valiliği Hukuk Müşavirliğine

Tokat-Pazar Kaymakamı Sefa GÜLER,

Açık bulunan Mülkiye Müfettişliklerine;

Mersin - Bozyazı Kaymakamı Hayatı TAŞDAN,

Giresun - Bulancak Kaymakamı Hamdi ÜNCÜ,

Karabük Vali Yardımcısı İsmail BAYATA,

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Tuncay AKKOYUN, Aydın - Köşk Kaymakamı Serdar KAYA,

Kırklareli - Babaeski Kaymakamı Hakan ÖZARSLAN,

Ankara - Haymana Kaymakamı Hüseyin GÖKTÜRK,

Ankara - Çubuk Kaymakamı Uğur SEZER,

Adıyaman - Besni Kaymakamı Ahmet GENCER,

iller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Önder BOZKURT,

Trabzon - Sürmene Kaymakamı Mehmet Alper ÇIĞ,

Rize - Ardeşen Kaymakamı Emrah YILMAZ,

Erzincan - Üzümlü Kaymakamı Fatih ACAR,

Diyarbakır - Yenişehir Kaymakamı Serdar KARTAL,

Bitlis - Ahlat Kaymakamı Mustafa AKGÜL,

Ankara - Ayaş Kaymakamı Fatih ÖZDEMİR,

Manisa - Demirci Kaymakamı Mutlu AK YOL,

Antalya - Demre Kaymakamı Murat UZ,

Düzce - Gümüşova Kaymakamı İsmail SÜNDÜK,

Hakkari - Yüksekova Kaymakamı Ramazan KENDÜZLER,

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Ramazan PEKTAŞ,

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Murat ŞENER,

Antalya - Gazipaşa Kaymakamı Ali SAKAR,

Personel Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet MUT,

Erzincan - Refahiye Kaymakamı Hatice BAYAR ÖZDEMİR,

Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Haşan GÜNDOĞDU,

Rize - Güneysu Kaymakamı Davut DÜZGÜN,

Kars - Digor Kaymakamı Mustafa GÜNGÖR,

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Sinan BAŞAK,

Kastamonu - Taşköprü Kaymakamlığına

Eski Ankara - Çubuk Kaymakamı İbrahim ÇENET,

Diyarbakır - Bağlar Kaymakamlığına

Eski Çankırı Vali Yardımcısı Nihat KARABİBER,

Açık bulunan Mülkiye Başmüfettişliklerine;

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral KARA KAYA,

Eski Mülkiye Başmüfettişi Abdullah Recai AKALAN,

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Birol EKİCİ,

Eski Mülkiye Başmüfettişi Bahadır K ARAK A YA,

Eski Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Uğur KILIÇ,

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince atanmıştır.

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