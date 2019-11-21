3750 TL maaşla yüzlerce düz memur alınacak!

KPSS tercihleri yayımladı. Bu bağlamda mülakatsız yüzlerce düz memur alımı 2001-3001-4001 kodları kullanılarak yapılacak. Açıklanan kılavuza baktığımız zaman memur alımları başvuru şartlarını görebilirsiniz. Adayların sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 2018-KPSS Ön Lisans) girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde, önlisans mezunları için KPSSP93 puanı kullanılacaktır.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Aİle, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı KPSS 2019/6 tercihleri ile Ön Lisans mezunu 323 memur alımı yapacak. Bu kapsamda alımlar bakanlığı farklı illerde bulunan Taşra Teşkilatlarına alım yapılacak olup, Büro personeli, Diğer Sağlık Personeli, Destek Personeli pozisyonlarda yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

ÖSYM tercihleri ile adaylardan bazı genel ve özel nitelikler talep ediliyor. Bu yönde genel olarak, Türkiye cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Sağlık açısından görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak gibi nitelikler aranıyor.

Özel olarak ise, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, 65 yaşını tamamlamamış olmak, Kadın hizmet birimlerinde çalışacak personelin, ilgili mevzuat gereğince tercihen kadın personel çalıştırılması gerektiğinden, "Cinsiyeti kadın olmak." şarttır.

LİSANS MEZUNU KADROLARI

4001 kodlu lisans mezunu memur alımında adaylar büro personeli kadrosunda istihdam edilecek.

ÖN LİSANS MEZUNU DÜZ MEMUR KADROLARI

3001 kodu ile ön lisans mezunu düz memur alımı yapılacak. KPSS puanı ile yapılacak memur alımında adaylar büro personeli kadrosunda istihdam edilecek.

MÜLAKATSIZ MEMUR ALIMI YAPILACAK

Büro personeli kadrolara KPSS puanı ile atama yapılacak. Alımlarda mülakat olmayacak.

2018 KPSS PUANI BAZ ALINACAK!

Adayların sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 2018-KPSS Ön Lisans) girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde,önlisans mezunları için KPSSP93 puanı kullanılacaktır. Adaylar sınava girdikleri öğrenim düzeyindeki pozisyonlardan tercih yapmak zorundadır. Sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olamama ya da sınava girdikten sonra daha üst öğrenim düzeyinde diploma almış olmak gibi nedenlerle sınava girilen öğrenim düzeyinde değişiklik yapılması mümkün değildir.

KPSS TERCİHİ NASIL YAPILACAK?

Ön Lisans mezunu memur alımı ilanına başvuru yapacak adaylar başvurularına 21 Kasım 2019 tarihi ile ÖSYM merkezi yerleştirmesi ile tercih yapacaklardır. Tercih işlemleri en geç 27 kasım 2019 tarihine kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

DÜZ MEMUR NEDİR?

DPB tüm kurumlardan gelen talepleri toplar ve personel alım ilanlarına kurumları yerleştirir. Atamalar bu şekilde yürütülür. Bu atamalarda, kurum içerisinde yer alan pozisyonlara alımlar yapılır. Bazıları net olarak pozisyon belirtiyorken, bazılarında memur olarak ifade edilir.

Adaylar tarafından da düz memurluk olarak ifade edilen ancak tanımı pek bilinmeyen bu konuya açıklık getirelim:

Düz memur, kamu kurum veya bağlı kuruluşlarında, ofiste ya da dışarıdan destek sağlamak amacıyla, genellikle büro işlerini gerçekleştiren kişidir. Kurumlarda bu iş genellikle evrak işi olarak yada bilgisayar programları destekli işler olur. Ofis içerisinde çalışmakta olan düz memur şeklinde ifade edilen bu kişiler, resmi işlemleri, kurum içi evrak işlerini, personel işleri gibi işlemleri yürütürler. Bir pozisyon adı olmamakla beraber ve ilgili memuriyet şartlarında da aktarıldığı gibi " Memur, amirinin verdiği her görevi yapar. " ibaresiyle çalışmalarını gerçekleştirirler.