3600 Ek Gösterge Meclis Gündeminde!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Haziran Genel Seçimleri öncesi verdiği “3600 ek göstergeyi çıkaracağız, adaletsizliği gidereceğiz” sözünü hatırlatarak, “Polislere, öğretmenlere, hemşire ve din görevlilerine genel seçimler öncesi 3600 ek gösterge sözü verilmişti. Verilen sözün üzerinden neredeyse bir yıl geçti. Verilen sözü tutan da yok gündeme getiren de yok” dedi.

Yaklaşık 1.5 milyon kişiyi ilgilendiren 3600 ek göstergenin Meclis’in çalıştığı süre zarfında Genel Kurul’a getirilmemesinin AKP’nin o sözü “oy avcılığı” amacıyla verdiği anlamına geldiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Sertel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Mayıs 2018’de yaptığı konuşmayı hatırlatarak şunları söyledi:

“SÖZLERİNİ TUTACAKLAR MI?”

“Erdoğan, o tarihte şöyle demişti: ‘Polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmenlerimizin, hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600’e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği inşallah gidermiş oluyoruz.’ Bu sözün üzerinden yaklaşık bir yıl geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekilleri olarak TBMM Genel Kurulu’nda bu sözü sıklıkla hatırlattık, verilen sözün tutulmasını istedik. Ancak bununla ilgili çalışma Meclis’e dahi gelmedi. İnsanlar o söze inanarak, oy verdi, beklentiye girdi. Birçoğu emeklilik planları yapmaya başladı. AKP, her zaman olduğu gibi bu sözünün de üzerine yattı. Oy devşirme kaygısıyla insanların umutlarıyla, beklentileriyle oynadı. Şimdi çıksınlar ve seçim öncesi açıklasınlar, 3600 ek gösterge gelecek mi gelmeyecek mi?”

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Meclis gündemine gelmesi gereken konulardan birinin de emeklilikte yaşa takılanlar olduğunu vurgulayarak, “Aslında emeklilikte yaşa takılan yok! AKP ve MHP’nin emeklilikte yaşa taktığı milyonlarca insan var. EYT konusunda da MHP’nin vermiş olduğu bir söz var. Şimdi AKP ile kol kola olduğu halde birilerinin ağzına bakıyorlar ve EYT’liler için hiçbir çaba göstermiyorlar. Partimiz tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifine de hiç çekinmeden, utanmadan red oyu verdiler. Verdikleri sözü tutmayanları halkımızın takdirine bırakıyorum” dedi.

İTFAİYECİLER VE UZMAN ÇAVUŞLAR

AKP iktidarının halkın yararına olan kanun tekliflerini Meclis’e getirmekten “imtina” ettiğini vurgulayan Atila Sertel, CHP ve diğer muhalefet partisi milletvekillerinin halkın yararına çok sayıda kanun teklifini Meclis’e sunduğunu, bu tekliflerin komisyonlarda bekletildiğini söyledi. Sertel, şöyle devam etti:

“Geçen dönem dünyanın her yerinde en önemli mesleklerden biri olarak kabul edilen ‘İtfaiyecilik’ ile ilgili kanun teklifi vermiştim. İtfaiyecilik meslek olarak kabul edilsin demiştim. Dönem bitti, Meclis’e getirilmedi. 27. Dönemde aynı teklifimi yeniledim. Genel İdari Hizmetler sınıfında yer alan itfaiyeciliğin ayrı bir meslek olarak kabul edilmesi gerekiyor. Canları pahasına görev yapan itfaiyecilerimizin bu konuda yoğun talebi var. Ancak kanun teklifimiz Ekim 2018 tarihinden beri Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bekletiliyor. Diğer taraftan uzman çavuşlarının özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik verdiğim kanun teklifi de Ocak 2019 tarihinden beri Milli Savunma Komisyonu’nda bekletiliyor. Halkın yararına verdiğimiz kanun teklifleri Genel Kurul’a gelse dahi AKP ve MHP oylarıyla reddediliyor.”