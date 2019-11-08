Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 22°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103290
ALTIN
269.510
DOLAR
5.7459
STERLIN
7.3624
EURO
6.3380
Kamuda Yeni Düzen! Bazı Kadrolar İptal Edildi Yeni Kadrolar Açıldı!
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Hayatını Kaybetti!
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti
ÖSYM Duyurdu: 2019-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

30 Doğu Biga Madencilik Çalışanı Eğitim Sertifikası Aldı

Bu hafta, Alamos Gold’un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik’in 30 çalışanı mekanik ve elektrik temel prensipleri, yangın güvenliği, ilk yardım, sağlık ve emniyet, çevre yönetimi, parçalama yöntemleri ve sabit tesis operatörlüğü konularında 4 ay süren bir eğitimi tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı sertifikalarını aldı.

30 Doğu Biga Madencilik Çalışanı Eğitim Sertifikası Aldı

Bu hafta, Alamos Gold’un Türkiye iştiraki Doğu Biga Madencilik’in 30 çalışanı mekanik ve elektrik temel prensipleri, yangın güvenliği, ilk yardım, sağlık ve emniyet, çevre yönetimi, parçalama yöntemleri ve sabit tesis operatörlüğü konularında 4 ay süren bir eğitimi tamamlayarak Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı sertifikalarını aldı.

08 Kasım 2019 Cuma 14:10
30 Doğu Biga Madencilik Çalışanı Eğitim Sertifikası Aldı

Mezunlar, Çanakkale ve Bayramiç’e bağlı Kirazlı, Karacalar, Cazgirler, Yukarışapcı, Karaibrahimler ve Aşağışapcı köylerinde yaşıyor.

Şirket sözcüsü Çağın Şen: “Bu eğitim programının tamamlanmış olması yerel iş gücü oluşturmadaki hedef ve güçlü taahhüdümüzün arkasında olduğumuzun bir göstergesidir. Bugün itibariyle, %80’e yakın iş gücünü yöreden temin ettik.” dedi.

Törene katılan Alamos Gold İnşaat Başkan Yardımcısı Andrew Cormier şu sözleri kaydetti: “Bu eğitimi tamamlayarak Kanada, Meksika ve Türkiye’deki faaliyetlerimizin merkezinde yer alan iş güvenliği, ekip çalışması, çevresel sürdürülebilirlik ve bütünlük temel değerlerine katkıda bulunuyorsunuz.”

Cormier, Alamos Gold’un 2 ay önce Meksika Hayırseverlik Merkezi’nden 2019 En iyi Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulaması ödülünü aldığına da dikkat çekti.

Eğitime öncülük edenler arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Çan ilçesi Halk Eğitim Merkezi yetkilileri bulunuyor. Doğu Biga Madencilik’te görev yapan 5 yöneticiye de eğitim programına katkılarından dolayı plaket verildi. Şirket, 2013 yılından bu yana çalışanlar için eğitim programları düzenliyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
doğu biga madencilik çalışanı eğitim sertifikası aldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin açıklama
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan otizmli çocukların yuhalanmasına ilişkin açıklama
Rabia Naz'ın babası, kızının ölümünü araştıran komisyon üyelerine olay yerinde canlandırma gerçekleştirdi
Rabia Naz'ın babası, kızının ölümünü araştıran komisyon üyelerine olay yerinde canlandırma gerçekleştirdi
Fatih Bulut asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti: 'Cesaretlendirme amaçlıydı'
Fatih Bulut asker eğlencesinde havaya 11 el ateş etti: 'Cesaretlendirme amaçlıydı'

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim