30 Bin Harita ve Kadastro Mezunu Atama Bekliyor!

Harita ve Kadastro mezunu binlerce kişi açılan kadroların azlığı nedeniyle atanamıyor ve okudukları bölümle ilgili bir işe yerleşemiyor. KPSS Cafe olarak bu konudan muzdarip onlarca okurumuzdan talep ve istek mesajları alıyoruz. Bu konuyu gündeme getirerek onların sesini duyurmak istedik.

Tarafımıza gönderilen mesajlardan bazıları şöyle;

Bizler 3319 Harita ve kadastro önlisans programından mezun olmuş 30 bin meslek elemanı niteliğine sahip arkadaşlarımız ile oluşturduğumuz çalışma grubumuzla atanma mücadelesi içinde uğraş vermekteyiz. Yıllardır harita ve kadastro teknikerlerine verilen kadroların azlığı nedeniyle branşta çok fazla yığılma meydana geldi ve bu birikim her geçen yıl daha da artmaktadır. Yaklaşık 44 üniversitede 1.öğretim ve ikinci öğretim toplam 88 fakülteden mezun vermektedir. 2018/2 merkezi alım ile 10 tane harita ve kadastro teknikerlerine yer verilmiştir bu da 88, 89 puanlarla atama bekleyen harita ve kadastro teknikerlerinin hayaline ulaşmasına engel olmaktadır. Kurulan Lihkap büroları Tapu ve Kadastro müdürlüğünde Kadastro kısmına memur alımını bitirmiş ve biz mezun olan Harita ve kadastro teknikerlerinin atanma sorununu meydana getirmiştir. Ve bu yığılma Üniversitelerin Harita ve kadastro bölümünü sadece okunacak bir bölüm haline getirmiş ve biz Harita ve kadastro teknikerlerinin gelecek kurma hayallerini sonlandırmaya başlamıştır. Kurulan lihkap bürolarında çalışan Harita ve kadastro teknikerleri kurumların harita teknikeri almayışı ve özel sektörde iş bulamaması Lihkap bürolarının elinini güçlendirmiş ve biz haritacıların mecburiyetten buralarda çalışmak zorunda olmamıza neden olmuş gereksede bu sağlıksız çalışma ortamı burada üç dört kişinin yapacağı bir işi burada bir kişiye bütün iş yükü yüklenmiştir. Lihkap büroların varlığı sadece bu büro sahibini zenginleştirirken yanındaki teknik personelin ise fakirleştirmiştir. Siz yetkilierdenden isteğimiz bu büroların kapatılması tekrardan bütün iş yükünün kadastro dairelerine vermenizdir. Bu işlemlerin yerine gelmesi hem vatandaşın aklındaki karışıklıkları giderecektir hem de biz Harita ve kadastro teknikerleri mağduriyeti giderilecek tek kişi zenginleşmeden var olan ekmeğin paylaşılması olacaktır. Bizler ilgili bölümün kapsamında sadece arazi kısmı değil görmüş olduğumuz dersler neticesinde gerek plan, proje, etüt gerekse de yapılan işlerin her türlü büro işlerinin yürütülmesi, hazırlanması ve sunum yapılması konusunda biz harita ve kadastro teknikerleri olarak kurumların yapmış olduğu işlerde çalışmaya hazırız. Harita ve kadastro teknikerlerine mezunlarına kpss alımlarında yer verilmesi biz gelecek hayali kuran harita teknikerlerinin mağduriyeti giderilmesi ve gelecek hayallerimize ulaşmamızda bir adım daha ulaşmamızı sağlayacak ve bu bizlere moral ve sevinç oluşturacaktır.