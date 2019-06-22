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3 Gündür Kayıp Olan Yüzbaşının Cansız Bedeni Bulundu!

Erzincan'da 3 gündür kayıp olarak her yerde aranan yüzbaşı rütbesindeki asker ölü bulundu. Askerin cansız bedeni gece saatlerinde kazan dairesinde bulundu.

3 Gündür Kayıp Olan Yüzbaşının Cansız Bedeni Bulundu!

Erzincan'da 3 gündür kayıp olarak her yerde aranan yüzbaşı rütbesindeki asker ölü bulundu. Askerin cansız bedeni gece saatlerinde kazan dairesinde bulundu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 13:56
3 Gündür Kayıp Olan Yüzbaşının Cansız Bedeni Bulundu!

3 gündür kayıp olduğu belirtilen Yüzbaşı Mehmet Derviş Alaş'ın cesedi bir apartmana ait kazan dairesinde bulundu. Apartman görevlisi tarafından gerçekleştirilen ihbar sonrasında olay yerine sevk edilen ekipler cesedi otopsi için ambulansla hastane morguna kaldırdı.

Yüzbaşının kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi. Diğer yandan cesedi bulunan Yüzbaşı Mehmet Derviş Alaş'ın evli ve kısa bir süre önce geçici görev kapsamında Amerika Birleşik Devletlerinde bulunduğu belirtildi.

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