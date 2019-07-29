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3 binde 1 görülüyor: Dişli doğan bebeğin dişleri çekildi

İki dişle dünyaya gelen Ecrin Özcan'ın dişleri çekildi. Uzmanlar, dişlerin emme sırasında anneye zarar verebileceğini ve kökü olmadığı için ciğerlere kaçabileceğini söyledi.

3 binde 1 görülüyor: Dişli doğan bebeğin dişleri çekildi

İki dişle dünyaya gelen Ecrin Özcan'ın dişleri çekildi. Uzmanlar, dişlerin emme sırasında anneye zarar verebileceğini ve kökü olmadığı için ciğerlere kaçabileceğini söyledi.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 16:21
3 binde 1 görülüyor: Dişli doğan bebeğin dişleri çekildi

İstanbul’da yaşayan Zeynep-Murat Özcan çiftinin ikinci kızları Ecrin de ablası Dilşah, annesi ve halası gibi dişli doğdu. Ecrin Özcan’ın dişleri operasyonla çekildi.

Çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Mine Başıbüyük, doğumda ve öncesinde bir anormallik yaşanmadığını, kontrollerde ağızda mukoza içinde altta sallanan 2 dişi fark ettiklerini belirtti.

Çekilmesi gereken bu dişlerin emme sırasında anneye zarar verebileceğini ya da kökü olmadığı için ciğerlere kaçabileceğini aktaran Başıbüyük, “Türkiye’de yaklaşık 3 binde bir bebekte bu durumla karşılaşılıyor. Ancak bu bebeğimizin ekstra durumu var. Ablasında, annesinde ve halasında da dişle beraber doğum öyküleri bulunuyor” ifadelerini kullandı.

KENDİSİ VE İLK ÇOCUĞU DA DİŞLİ DOĞMUŞTU

Dişleri çeken kulak burun boğaz hastalıkları bölümünden Operatör doktor Servet Karaca ise, “Ben daha önce böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Küçük bir müdahaleyle birkaç saniye içinde dişleri çıkardık. Böylece bebeği büyük risklerden kurtardık. Çekilen dişlerin yerine ileride yenileri çıkacak, korkulacak bir şey yok” dedi.

Zeynep Özcan ise ilk çocuğu Dilşah’ı 9 yıl önce dişli bir şekilde dünyaya getirdiğini söyleyerek, “Ben dişli doğduğum için garipsemedim ancak eşime garip geldi. İkinci çocuğum da altta iki dişiyle dünyaya geldi. Sonuçta biz alışkınız. Doğumdan önce ne büyük kızım ne de küçük kızımdaki dişlerden haberimiz vardı. Benim dişlerim bir sene kalmış ve kendiliğinden düşmüş. Ama kızlarımızın dişleri yeni sistemde doktorların kontrolünde çekildi. Ailemde tek bende vardı, erkek kardeşimde diş yoktu. Şimdi kızlarımla bu silsile olarak devam ediyor” diye konuştu.

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