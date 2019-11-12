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3 bin yeni PÖH alımı yapılacak mı? Lise mezunu PÖH nasıl olur? İşte başvuru şartları
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3 bin yeni PÖH alımı yapılacak mı? Lise mezunu PÖH nasıl olur? İşte başvuru şartları

3 yeni PÖH alımı yapılacak olma ihtimali adayları sevindirdi. PÖH adayları açıklamaları ve haberleri yakından takip ediyor. Bu bağlamda takvim.com.tr olarak PÖH alım gelişmeleri hakkında bilgi veriyoruz. PÖH alımı için 2020 yılında 3 bin kişilik yeni ilan açıklanıp açıklanmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya üzerinden bu konuda paylaşımlar yapıldığı belirtilmekte. PÖH, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün; banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan bir özel harekat birimidir.

3 bin yeni PÖH alımı yapılacak mı? Lise mezunu PÖH nasıl olur? İşte başvuru şartları

3 yeni PÖH alımı yapılacak olma ihtimali adayları sevindirdi. PÖH adayları açıklamaları ve haberleri yakından takip ediyor. Bu bağlamda takvim.com.tr olarak PÖH alım gelişmeleri hakkında bilgi veriyoruz. PÖH alımı için 2020 yılında 3 bin kişilik yeni ilan açıklanıp açıklanmayacağı hakkında resmi bir açıklama yapılmazken, sosyal medya üzerinden bu konuda paylaşımlar yapıldığı belirtilmekte. PÖH, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün; banka soygunu ve terör eylemlerine müdahale, rehine kurtarma gibi olağanüstü durumlar ve baskınlar için özel taktik ve silahlar kullanan bir özel harekat birimidir.

12 Kasım 2019 Salı 12:10
3 bin yeni PÖH alımı yapılacak mı? Lise mezunu PÖH nasıl olur? İşte başvuru şartları

Türkiye'de gençlerin büyük bir çoğunluğunun hayallerini asker, polis veya özel harekat polisi olmak süslüyor. Bu nedenle lise mezunu adayların nasıl PÖH olabilirim soruları araştırılıyor. Lise mezunu adayların polis olmaları için tek bir yol bulunuyor. Peki lise mezunu adaylar nasıl PÖH olur? Polis Özel Harekat olmak isteyen bir aday öncelikle EGM bünyesinde polis olarak göreve başlamalı. Zira bundan sonra PÖH alımları teşkilat içerisinden yapılacak. Peki 3 bin yeni PÖH alımı yapılacak mı? Lise mezunu PÖH nasıl olur? İşte başvuru şartları nedir tüm detaylar sayfamızda

2020 YILINDA 3 BİN PÖH ALIMI YAPILACAK MI?

Bu konuda resmi olarak Polis Akademisi resmi internet sayfası üzerinden yapılan açıklamaları dikkate almaları daha isabetli olabileceğini düşünmekteyiz. 26. Dönem POMEM alımı başvurularında son gelişmeler, 25. Dönem POMEM 500 polis alımı başvuru sonuçlarını ve 2020 yılı polis alımı son gelişmeleri kpsscafe.com.tr'den takip edebilirsiniz.

PÖH OLMAK İSTEYEN LİSE MEZUNU ADAYLARIN İZLEMESİ GEREKEN YOL

Polis Özel Harekat olmak isteyen bir aday öncelikle EGM bünyesinde polis olarak göreve başlamalı. Zira bundan sonra PÖH alımları teşkilat içerisinden yapılacak.

Lise mezunu adayların PÖH olmaları için izlemeleri gereken yol ise PMYO. Lise mezunu adaylar öncelikle ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na yani üniversite geçiş sınavına katılacaklar. Adayların bu sınavdan belirli bir düzeyde puan almaları gerekiyor.

YKS'den istenilen düzeyde puan alan polis adayları daha sonra Polis Akademisi Başkanlığı'nın ilanlarını takip edecekler. Kurum tarafından yayımlanan Polis Meslek Yüksekokulu Sınavlarına, YKS puanları ile başvuru yapacak adaylar, başvuru şartlarını sağlamaları durumunda polislik için başvuru yapacaklar. Mülakat ve sağlık aşamalarını geçen adaylar 2 yıl polislik eğitimi alıp daha sonra göreve başlayacaklar.

Polis olan adaylar daha sonra EGM tarafından duyurulacak PÖH alımı sınavlarına başvuru yaparak, özel harekat polisi olabilecekler.

PÖH NASIL OLUNUR?

PÖH olarak görev yapmak isteyenler, PMYO öğrenciliği sırasında özel harekat polisi olarak görev yapmak istediğini belirtebilir. Polislik mesleğini sürdüren kişiler ise görevine PÖH olarak devam etmek istediği yönünde başvuruda bulunabiliyor. Düzenlenen yasa ile birlikte polis olarak görev yapanlar, PÖH birimlerine geçebilecek. Yayınlanan 671 numaralı KHK'nın PÖH olmayı kolaylaştıran maddesi ise şu şekilde: "Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak ve terhis tarihinden itibaren otuz altı aydan fazla süre geçmemiş olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir." PÖH Olma Şartları 28 yaşından gün almamış olmak, Başvuru yapacak adayın terhis olduğu tarih ile başvuru yaptığı tarih arasında en az 3 yıl süre bulunması, Başvuru yapacak adayların en az lise mezuniyetinin olması, Yapılacak olan fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlarda başarılı olması, Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim almış olmak.

Kadroda görevli bir polis memuru iken özel harekat polisi olmak için aranan şartlardır. Polis Özel Harekat birliği polis teşkilatımızın gurur kaynaklarındandır. Bu birlikte yer almak oldukça zor bir eğitim sürecinin sonunda olmaktadır ve başarıyla bir polis özel harekatçı olmanız durumunda da çok zor görevlere verilirsiniz. Bu yüzden özel harekat polisi olmak istiyorum demeden önce bir çok iyi düşünmeniz ve sonucunda karar vermeniz yararınıza olacaktır. Çünkü neredeyse adayların yarısı eğitim sürecinde özel harekat polisi olmaktan vazgeçmektedirler.

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