3 bin kadın polis memuru adayı alımı sınav sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden öğrenilir?

2.500 lisans ve 500 ön lisans mezunu olmak üzere 3000 kadın polis memuru adayı alımı için yapılan sınav sonuçları açıklandı. "Güven Masası" uygulaması kapsamında gerçekleştirilen sınav sonuçları erişime açıldı. Peki, POMEM sınav sonuçları nereden öğrenilir? İşte sorunun yanıtı...

3 BİN KADIN POLİS ALIMI SINAV SONUÇLARI

İşte EGM'den yapılan açıklama...

"Güven Masası" uygulaması kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığınca 2.500 lisans ve 500 önlisans mezunu olmak üzere toplam 3.000 kadın polis memuru adayı öğrenci alımı için yapılan sınav sonuçları açıklandı.

Asıl olarak sınavı kazanan adayların POMEM'e geçici kaydı sırasında eksik belge getiren, intibak eğitimi için bildirilen günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, intibak eğitimi sırasında kendi isteği ile eğitim merkezinden ayrılan veya ilgili mevzuat gereği POMEM öğrencisi olamayacakları sağlık kurulu raporu ile tespit edilen adayların yerine, puan sırasına göre yedek adaylar çağrılacaktır.

3 BİN KADIN POLİS ALIMI SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, sınav sonuçlarını Emniyet Genel Müdürlüğünün https://www.egm.gov.tr internet sitesi ile Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir.

Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı POMEM Giriş Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylara tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Asıl olarak başarılı olan adaylar, intibak eğitiminin başlayacağı 22 Eylül 2019 günü saat 17:00'ye kadar planlandıkları POMEM'lerde hazır bulunmaları gerekmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

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