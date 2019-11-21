3 Bin - 4 Bin TL Maaşla 5 Bin İşçi Alınacak!

TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, mesleki eğitim ve kalifiye eleman sorunuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İlçede hali hazırda 60 bin çalışan olduğunu ve en az 5 bin mesleki eğitim almış kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Olgun, "Özellikle talaşlı üretimde sanayicimiz aradığı elemanı bulamıyor. CNC operatörü, kaynakçı, tornacı, elektrik teknisyeni, teknik ressam, mobilya döşemecisi ve makine bakımcısı gibi işlerde çalışacak eleman bulmak adeta kara borsaya düşmüş durumda. 3- 4 bin TL aralığında çalışacak kaynakçı bulamıyoruz. İŞKUR Hizmet noktamızda günde 100 civarı başvuru alıyoruz ama bunların hemen hemen hepsi üniversite mezunu. Yavrularımız üniversitede okuyor ama meslek sahibi olanlar tercih sebebi. Üretimde çalışacak eleman bulmakta giderek zorlaşıyor" dedi.

Mesleki eğitime ilginin gittikçe azaldığının altını çizen Olgun, organize sanayi bölgelerinde meslek liselerinin açılmasının önemli olduğunu fakat buralarda bölgesel olarak bölümlerin tanımlanması gerektiğini vurguladı.

'TORBALI MESLEKİ EĞİTİM ÜSSÜ OLMALI'

Torbalı'nın 800 işletmeye ev sahipliği yaptığını ve ülke ekonomisine ödediği vergi ve yaptığı ihracatla önemli bir katkı koyduğunu ifade eden Olgun, "Mesleki eğitimde Torbalı üs ilan edilmeli. Ciddi bir kampüs kurulması gerekiyor. Sanayici birçok konuda yaşadığı sorunları bir şekilde çözüyor ama kalifiye eleman sorununu çözmek mümkün olmuyor. Meslek liselerimizde 1980 yılından kalma ekipmanlar ve yeniliğe ayak uyduramayan bir müfredat var. Bunun değişmesi gerekiyor. İlçedeki meslek liselerinin sanayicinin ihtiyacına cevap vermesi mümkün değil. En çok ihtiyacımız olan talaşlı üretimde çalışacak vasıflı eleman. Ama EML'nin Metal Bölümü her yıl kapanma tehlikesi geçiriyor. Kontenjanlarda yanlışlıklar var ve rehberlik eğitiminde mesleki eğitimin önemi ve iş bulmadaki kolaylığı anlatılmıyor. Bu bilinç ailede başlayıp eğitimin tüm merhalelerine yayılmalı. Üniversite mezunu olmak bireyi iş sahibi yapmaz. Şu anda fabrikalarımızda üniversite mezunundan ziyade kaynakçı, döşemeci veya makine bakımcısı lazım. Bu sistem böyle devam ederse 5-10 yıl sonra tıraş olacak berber, sanayide oto tamircisi bulamayacağız" dedi.