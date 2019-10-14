2.Aselsan Akademi Çalıştayı İtü Ev Sahipliğinde Başladı!

ASELSAN Akademi Çalıştayı’nda, programa dahil olan Araştırma Üniversitelerinin (İTÜ, ODTÜ, Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi) akademisyenleri ile birlikte, ASELSAN’ın yüksek ve ileri teknolojilerde yapacağı projeler kapsamında yürütülen ve yürütülecek yüksek lisans ve doktora tez konuları masaya yatırılacak. Etkinlik, her yıl paydaş üniversiteler ev sahipliğinde yapılmaya devam edilecek.

Çalıştay’da, ASELSAN, ASELSAN Araştırma Merkezi ve ASELSAN Akademi konularında bilgiler verilip ASELSAN ile Üniversiteler arasındaki iş birliğinin ASELSAN Akademi ile birlikte daha fazla geliştirilmesi hedefleniyor.

Çalıştay’ın açılışında konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca “Sizleri burada ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Sizlerle birlikte gelecek nesilleri hazırlamada ASELSAN Akademi’nin işlevi büyük olacaktır. Sadece salt savunma açısından düşünmeyelim, ülkemizin teknolojik ve bilimsel gelişmesine de büyük katkılar sunacağını düşünüyorum. Üniversite sanayi iş birliği açısından İTÜ ve diğer 3 üniversite mensupları ile birlikte büyük özveri gösteriliyor.” dedi.

ASELSAN Akademi’nin üniversite-sanayi iş birliğinin önemine değinerek sözlerine başlayan ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı ve ASELSAN Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çelik “Dünyada gelişmiş ülkelerde sıklıkla gördüğümüz üniversite-sanayi iş birliğinin, ülkemizde de yaygınlaşması ve derinlik kazanması, teknolojide dışa bağımlılığının azaltılmasında son derece kritik bir faktördür. Üniversite-sanayi iş birliğinde politika oluşturulurken Ar-Ge, insan kaynakları, araştırma altyapıları, girişimcilik, sanayinin katılımcılığı, istihdam, ihracat gibi dinamiklerin göz önünde bulundurulması çok önemlidir.” dedi.

Çalıştay, ASELSAN Akademi işleyişinin, güncel teknolojilerin ve üniversitelerde bu alanda yürütülen araştırma faaliyetlerinin ele alınacağı oturumlar ve atölye çalışmalarıyla devam edecek.

ASELSAN Akademi Nedir? YÖK ile ASELSAN arasında 1 Ağustos 2017 tarihinde imzalanan iş birliği protokolüyle, ülkemizde üniversite-sanayi iş birliğine yepyeni bir boyut kazandıran ASELSAN Akademi hayata geçirildi. Sanayinin ve akademinin etkin bir şekilde, çıktı odaklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek ve 4. Nesil Üniversite modelini hayata geçirecek bir program olarak geliştirilen ASELSAN Akademi, YÖK Onaylı olarak uygulamaya alındı. ASELSAN Akademi lisansüstü eğitim programı Gazi Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine ve Malzeme Mühendisliği olmak üzere dört mühendislik anabilim dalı ile yürütülüyor. Programın temel hedefi, savunma sanayinde çalışan personelin lisansüstü eğitimi sırasında alacağı derslerin ve yapacağı tez çalışmasının Sanayide çalıştığı projelere göre şekillenmesi olarak öne çıkıyor.Böylece programa dâhil olan öğrenci; yenilikçi, ileri teknoloji uygulamaları içeren, ülkemizin millileştirme hedefine doğrudan katkı sağlayan ve ihracat kısıtını ortadan kaldıracak konularda tez çalışmaları gerçekleştirebiliyor. ASELSAN Akademi’de öğrenci sayısı 2019 – 2020 Güz Dönemi itibariyle 435 öğrenciye ulaşmıştır. 2017 – 2018 Güz döneminde 23 olarak başlayan ASELSAN AKADEMİ PROGRAMI’nda ders veren akademisyen sayısı ise her dönem istikrarlı olarak artarak 2019 – 2020 Güz döneminde 64’ya yükselirken, benzer şekilde açılan ders sayısı da 25’ten 71’e yükseldi.

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