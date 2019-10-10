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29 Ekim tatili kaç gün? 28 Ekim yarım gün mü?

Ekim ayının ilk haftasının geride kalmasıyla, resmî tatillerden biri olan 29 Ekim tatili her yıl olduğu gibi bu yılda merak konusu. Peki, 29 Ekim tatili ne zaman, kaç gün tatil?

29 Ekim tatili kaç gün? 28 Ekim yarım gün mü?

Ekim ayının ilk haftasının geride kalmasıyla, resmî tatillerden biri olan 29 Ekim tatili her yıl olduğu gibi bu yılda merak konusu. Peki, 29 Ekim tatili ne zaman, kaç gün tatil?

10 Ekim 2019 Perşembe 09:05
29 Ekim tatili kaç gün? 28 Ekim yarım gün mü?

Ekim ayının ilk haftasının geride kalmasıyla, resmî tatillerden biri olan 29 Ekim tatili de araştırılmaya başlandı. Başta öğrenciler olmak üzere, vatandaşlar 29 Ekim tatili ne zaman, hafta sonu ile birleştirilir mi sorularını sormaya başladı.

29 EKİM RESMÎ TATİL HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

29 Ekim ne zaman soruları yükselişe geçti. Birçok insan bu sorunun cevabını merak ediyor. 29 Ekim tatili bu yıl salı gününe denk geliyor. Ancak salı gününe denk gelen resmî tatil hafta sonu tatili ile birleştirilmeyecek.

28 EKİM YARIM GÜN MÜ?

Resmî Gazete'de yer alan bilgilere göre; 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Öğrenciler ise cumartesi pazar tatil yaptıktan sonra 28 Ekim günü yarım gün okula gidecek. 30 Ekim Çarşamba günü çalışanlar işe dönecek öğrenciler okullara dönecek.

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