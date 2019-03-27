27 Mart Resmi Gazetede Neler Var? Hangi Duyurular Yayınlandı? Hangi Kararlar Alındı?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce 27 Mart 2019 Tarihli ve 30727 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Peki neler var bugünün resmi gazetesinde? Detaylar haberimizde!

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası Tarafından İmzalanan Pazara Hazırlık Ortaklığı II Projesi ile İlgili Hibe Anlaşması

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Hasan Tahsin GÖKCAN’ın Seçilmesi Hakkında Karar

YÖNETMELİKLER

Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/03/2019 Tarihli ve 8498 Sayılı Kararı

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

Anayasa Mahkemesinin 27/2/2019 Tarihli ve 2014/7256 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 6/3/2019 Tarihli ve 2015/2947 Başvuru Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 5. ve 19. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri