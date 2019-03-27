27 Mart Resmi Gazetede Neler Var? Hangi Duyurular Yayınlandı? Hangi Kararlar Alındı?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğünce 27 Mart 2019 Tarihli ve 30727 Sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Peki neler var bugünün resmi gazetesinde? Detaylar haberimizde!
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
MİLLETLERARASI ANDLAŞMA
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Dünya Bankası Tarafından İmzalanan Pazara Hazırlık Ortaklığı II Projesi ile İlgili Hibe Anlaşması
ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Hasan Tahsin GÖKCAN’ın Seçilmesi Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
Subay Meslek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARI
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 21/03/2019 Tarihli ve 8498 Sayılı Kararı
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
Anayasa Mahkemesinin 27/2/2019 Tarihli ve 2014/7256 Başvuru Numaralı Kararı
Anayasa Mahkemesinin 6/3/2019 Tarihli ve 2015/2947 Başvuru Numaralı Kararı
YARGITAY KARARLARI
Yargıtay 5. ve 19. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri