26 kişilik iş için 4 bin kişi başvurdu

Türkiye Vagon Sanayi'nde (TÜVASAŞ) çalışmak üzere Çalışma ve İş Kurumu il müdürlükleri ve internet adresi üzerinden 17 Temmuz'da başvurular başladı. 26 Temmuz'da sona eren başvurular için 4 bin müracaatta bulundu. Kura kriterine uyan 1755 kişi belirlenirken; TÜVASAŞ lokali bahçesinde toplanan yüzlerce kişi, noter huzurunda yapılan çekilişte adlarının okunmasını bekledi.

Genel Müdür Yardımcısı Yakup Karabağ, kura çekimi sonunda yaptığı açıklamada, "TÜVASAŞ'ta toplam 26 kişilik ihtiyaç var, 1755 başvuru var. Bugün kuralar çekildi; 104 tane asil, 104 tane yedek çekildi. Öncelikli 16 kişi var, mülakata dahil edilecek. Yani 120 tane asil var, 104 tane de yedek var. Öncelikli dediğimiz kişiler kanunen öncelikli kişilerdir. Afetzedeler, terörle mücadele takdir belgesi alanlar, özelleştirmeden dolayı mağdur olanlar, 'Maden Kanunu' kapsamında kararlaştırılmış kişilerin öncelik hakkı olduğu için bu kişiler direkt mülakata dahil oluyor. Bizde de 16 kişi var. Bundan sonraki süreçte tüm belgelere bakılacak, herhangi bir eksiği olan varsa yedeklerden tamamlanacak. Daha sonra mülakat tarihi belirlenecek. Aynı şekilde kamera karşısında soru şeklinde mülakat yapacağız. Ortalama 5 soru soracağız" dedi.

Kura çekiminde adları okunanlar, sevinç yaşarken, beklediği olmayanlar ise lokalden üzüntüyle ayrıldı.

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