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26. dönem POMEM sınavı ne zaman? 2019 POMEM mülakat yerleri belli oldu

26. Dönem POMEM mülakatları için merakla beklenen tarih belli oldu. Polis olabilmek için ilk aşama olan POMEM'lere katılacak adaylar başvuru sonuçlarını bekliyor. 25 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, 26. dönem POMEM sınavı ne zaman? 2019 POMEM mülakat yerleri belli oldu mu?

26. dönem POMEM sınavı ne zaman? 2019 POMEM mülakat yerleri belli oldu

26. Dönem POMEM mülakatları için merakla beklenen tarih belli oldu. Polis olabilmek için ilk aşama olan POMEM'lere katılacak adaylar başvuru sonuçlarını bekliyor. 25 Ekim'de sona eren başvuruların ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılıyor. Peki, 26. dönem POMEM sınavı ne zaman? 2019 POMEM mülakat yerleri belli oldu mu?

11 Kasım 2019 Pazartesi 10:07
26. dönem POMEM sınavı ne zaman? 2019 POMEM mülakat yerleri belli oldu

26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. Dönem POMEM mülakatları ne zaman yapılacak? Polis Akademisi tarafından 14-25 Ekim tarihleri arasında başvurusu alınan 26. Dönem POMEM'lere başvuru yapan adaylar sonuçları heyecanla bekliyor. Sonuçlar için geri sayım başlarken mülakatların hangi tarihlerde yapılacağı da en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, 26. dönem POMEM sınavı ne zaman? 2019 POMEM mülakat yerleri belli oldu mu? İşte konu ile ilgili detaylar...

26. DÖNEM POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Başvuruların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak kulislerde dolaşan bilgiye göre, 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları bu hafta içerisinde açıklanacak.

Sonuçlar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak. Başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından Polis Akademisi tarafından Fiziki Yeterlilik Sınavı hakkında duyuru yayımlayacak ve adaylara parkur ile ilgili detayları paylaşacak.

26. DÖNEM POMEM MÜLAKAT NE ZAMAN?

Edinilen bilgiye göre, 26. Dönem POMEM mülakatları 18 Kasım - 10 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak. Mülakat yerleri henüz belli olmadı.

MÜLAKAT SINAVI NASIL OLACAK?

26. Dönem POMEM için mülakat aşamaları 31 farklı bölgede yapılacak.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.

Değerlendirmede adayın;

* Konu hakkında bilgi düzeyi,
* Kendisinden istenileni kavrama,
* Özgüveni,
* İfade etme yeteneği,
* Beden dilini kullanma becerisi

olmak üzere 5 farklı kritere göre değerlendirme yapılacak olup her bir kriter 20 puan üzerinden hesaplanarak toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır. Adayların başarılı olabilmeleri için 100 üzeirnden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.

EĞİTİM SÜRESİ İÇİN DEĞERLENDİRME:

Polis Akademisi Başkanlığından Polis Memuru olarak görev almak isteyen adaylar tüm sınavlardan başarılı olmaları gereklidir. Ayrıca POMEM kapsamında eğitimini tamamlayan ve tüm sınavlardan başarılı olan adayların Polisliğe ataması yapılacaktır. Adayların 26. Dönem POMEM'e katılabilmeleri için KPSS, Fiziki Yeterlilik SInavı puanı ve Mülakat Sınavı puanı toplamı alınarak değerlendirme yapılacak.

Bu kapsamda, Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25'i ve mülakat sınavı puanının %50'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.

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dönem pomem sınavı zaman 2019 pomem mülakat yerleri belli oldu
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