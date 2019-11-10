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26. Dönem Pomem Mülakat Tarihleri Belli Oldu!

26. Dönem Pomem mülakat tarihleri 7000 Polis alım ilanına başvuru yapan adaylar tarafından merak ediliyordu memurlar isimli sitenin aktardığı bilgiye göre 26. Dönem Pomem sözlü mülakatları 18.Aralık 2019 ile 10 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak.

26. Dönem Pomem Mülakat Tarihleri Belli Oldu!

26. Dönem Pomem mülakat tarihleri 7000 Polis alım ilanına başvuru yapan adaylar tarafından merak ediliyordu memurlar isimli sitenin aktardığı bilgiye göre 26. Dönem Pomem sözlü mülakatları 18.Aralık 2019 ile 10 Aralık 2019 tarihleri arasında yapılacak.

10 Kasım 2019 Pazar 22:24
26. Dönem Pomem Mülakat Tarihleri Belli Oldu!

26. Dönem Pomem mülakat tarihleri 7000 Polis alım ilanına başvuru yapan adaylar tarafından merak ediliyordu memurlar isimli sitenin aktardığı bilgiye göre 26. Dönem Pomem sözlü mülakatları 18.Aralık 2019 ile 10 Aralık 2019 tariheri arasında yapılcak.

Yukarda belirtilen bu tarihler arasında 24 kasım2019 1 Aralık2019 ve 8 Aralık 2019 tariheri arasında mülakat olmayacak.Bir kaç gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığının Rsmi internet sitesi olan pa.edu.tr adresinden yayınlanacak.Lisans ve önlisans mezunu adaylar arasından 6300 erkek 700'ü kadın olmak üzere toplam 7000 polis adayı çeşitli şehirlerde faliyet gösteren polis meslek eğitim merkezlerinde eğitime alınıcak ve bu eğitimleri başarıyla tamamlayan polis adayları polis olarak göreve başayacak.

Mülakat duyurusu yayınlandığında bildiri  amak istiyorsanız KPSSCAFE uygulamalarını indirebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 10.11.2019 22:44
Anahtar Kelimeler:
dönem pomem mülakat tarihleri belli oldu
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