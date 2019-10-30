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26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuç tarihi açıklandı mı?

26. Dönem POMEM 7 bin polis adayı alımı ön başvuruları kısa bir süre önce tamamlandı. Başvuru yapan adaylar şimdi heyecanla 26. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. İşte POMEM sonuç açıklanma tarihine dair bilgiler...

26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuç tarihi açıklandı mı?

26. Dönem POMEM 7 bin polis adayı alımı ön başvuruları kısa bir süre önce tamamlandı. Başvuru yapan adaylar şimdi heyecanla 26. Dönem POMEM ön başvuru sonuçları hakkında yapılacak açıklamaya odaklandı. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yer alıyor. İşte POMEM sonuç açıklanma tarihine dair bilgiler...

30 Ekim 2019 Çarşamba 07:21
26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuç tarihi açıklandı mı?

26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM ön başvuru işlemleri 14-25 Ekim tarihleri arasında alındı. Ön başvuru işlemini tamamlayan adaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak duyuruya odaklandı. Sonuçlar Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyurulacak. İşte detaylar...

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

26. Dönem POMEM başvuru sonuçları hakkında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Resmi açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde yer alacak.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Adayların internet üzerinden https://www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Aday Değerlendirme ve Seçme Sınav tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından ilan edilecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede başvuru ve sınava katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların ikamet illerine göre belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla
adayların ön müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak sınav merkezlerine planlamaları yapılacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

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