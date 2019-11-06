26. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine alınacak adayların başvurularının sona ermesi ardından tüm adaylar aynı soruya yanıt arıyor: 26. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İnternet üzerinden ön başvuru yapan vatandaşlar, POMEM başvuru sonuçlarını da yine online olarak öğrenebilecek.

Polis Akademisi henüz sonuç tarihine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı ancak geçtiğimiz yıllar baz alındığında sonuçların birkaç ayı bulması bekleniyor.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI



Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir. Sayfa 9 / 9 UYARI: Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.



Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılacaktır.

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