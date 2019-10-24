26. Dönem POMEM 7 bin polis memuru alımı başvurular bugün bitiyor!

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görev yapmak isteyen binlerce polis adayı merakla yayınlanacak polis alım ilanlarını bekliyordu. 7 bin erkek ve kadın olmak üzere polis alım ilanı yayınlandı. Polis olmak isteyenlerin yoğun ilgi gösterdiği polis alım ilanında bugün ön başvurular sona eriyor.

POLİS AKADEMİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruda, "Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Eğitim Merkezlerine Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla lisans mezunu (5.040) erkek, (560) kadın, önlisans mezunu (1.260) erkek, (140) kadın olmak üzere toplam (7.000) öğrenci alımı yapacaktır. Ön başvurular 14-25 Ekim 2019 tarihinde gerçekleşecektir." denildi

POLİS ALIMLARINDA BAŞVURULAR SONA ERİYOR!

Başvuru yapacak adaylarda aranan özellikler daha önce yayınlanmıştı. Adaylarda aranan özellikler şu şekilde:

Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,

Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

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