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25. Dönem POMEM İlan Tarihi Belli Oldu!

İçişleri Bakanı Soylu katıldığı bir programda 25. Dönem POMEM ilan tarihini de açıkladı. Peki 25. dönem POMEM ilanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

25. Dönem POMEM İlan Tarihi Belli Oldu!

İçişleri Bakanı Soylu katıldığı bir programda 25. Dönem POMEM ilan tarihini de açıkladı. Peki 25. dönem POMEM ilanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

31 Mayıs 2019 Cuma 08:41
25. Dönem POMEM İlan Tarihi Belli Oldu!

İçişleri Bakanı Soylu katıldığı bir programda 25. Dönem POMEM ilan tarihini de açıkladı. Peki 25. dönem POMEM ilanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

25. DÖNEM POMEM İLAN TARİHİ NE ZAMAN?

Sunucu Ersin Çelik 25. Dönem POMEM ilan tarihini sordu. Bakan Soylu "Biz ağustosun sonu gibi bitiririz. Bu 15 bin polis alımının eğitim ve sevki aşamasını. Geçen gün Arnavutköy'de 2500 mezun verdik. O 2500 mezunun 2 binini İstanbul'a verdik. Şimdi Ağustos'un sonu gibi biter, Zannediyorum ki Ağustos gibi, Eylül gibi ilana çıkarız. FETÖ olayından dolayı kaynağımızı karşılamak adına eğitim sürelerini 4 aya düşürmüştük. Şimdi bu eğitim sürelerini 6 aya çıkarıyoruz. Aslında 8 aya çıkaracağız. Normale dönmüş olacağız 8 aya çıkarırsak. Bu konuda eğitim ihtiyacı var.  25 dönem POMEM ilanı ile ilgili planlamamız en baştan beri Ağustos - Eylül gibi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 31.05.2019 08:47
Anahtar Kelimeler:
dönem pomem ilan tarihi belli oldu
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