EGM 25.Dönem POMEM 10 bin polis alımı ne zaman yapılacak? Alım için başvuru şartları neler? Vatandaşlar merakla 25. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. İşte POMEM alım süreciyle ilgili bilgiler.... Peki 25. dönem 10 bin polis alımı başvuru şartları nedir? Polis Akademisi 10 bin polis alımını ne zaman yapacak? Süleyman Soylu yaptığı açıklamada ön lisans için KPSS 'nin 65 'e düşürülebileceğini ,renk körlüğü konusunda da bazı düzenlemeler yapılabileceğini söyledi. Pvsk yani açılımı polis vazife ve salahiyet kanunu olan kanuna göre polisin tanımı şu şekilde yapılmıştır.

Türkiye'de binlerce vatandaş polis alımı ile ilgili bilgileri merakla bekliyor. İçişleri Bakanı 25. dönem POMEM polis alımı hakkında paylaşımlarda bulunmuştu ve polis alımı süreci hakkında merak edilenlere cevap vermişti. İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. Dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem için POMEM'de 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Sadece POMEM müracaat tarihleri henüz belli olmadı. Peki EGM 10 bin polis memuru alımı müracaat şartları ne olacak? 25.Dehemmiyet POMEM polis alımları son dakika gelişmesi nedir? Tüm detaylar haberimizde

Polis vazife ve salahiyet kanunun 1.maddesine göre Polis, asayişi amme, şahıs, tasarruf emniyetini ve mesken masuniyetini korur. Halkın ırz, can ve malını muhafaza ve ammenin istirahatini temin eder.

25. DÖNEM POMEM POLİS ALIMLARINDA SON DETAY

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , Geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM 'de 10 bin polis alımı yapılacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından Soylu Habertürk 'e konuk oldu ve 25. dönem POMEM polis alımı tarihi ile alım şeklini söyledi.

25. DÖNEM POMEM BAŞVURU TARİHLERİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada 24. dönem POMEM polis alımının ardından 25. dönem POMEM ilanının yayımlanacağını ve 25. dönem POMEM'de 10 bin polis alımı yapılacağını belirtti. Ancak POMEM başvuru tarihleri henüz belli olmadı.

BAZI ŞARTLAR DEĞİŞECEK

Süleyman Soylu yaptığı açıklamada ön lisans için KPSS 'nin 65 'e düşürülebileceğini , renk körlüğü konusunda da bazı düzenlemeler yapılabileceğini söyledi.

PÖH ALIMINDA SON DURUM NEDİR?

Bakan Soylu özel harekat polisi alımı ile ilgili yaptığı açıklamada kadınlara sözü olduğu ve kadın PÖH alımı yapılacağını söyledi. Ancak EGM bünyesinde ciddi bir PÖH eksiği olmadığını söyleyen Soylu, PÖH alımlarının bundan sonra meslek içinden alınacağını söyledi. Bakan Soylu , PÖH olmak isteyen adaylara polis memuru olmalarını ve meslek içinden özel harekat polisi olmalarını tavsiye etti.

PEKİ YAŞ VE KPSS ŞARTI DEĞİŞECEK Mİ?

Adaylar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen 2017 ve 2018 KPSS puanlarının en az 50 puan olması talebinde bulunuyorlar.Ancak bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir açıklama gelmedi.

YAŞ ŞARTI DEĞİŞECEK Mİ?

Adaylar yaş şartını ise 18 ile 35 yaş arasında olmasını istiyorlar ve 35 yaşında olan adayların iş bulamama sorunlarına yönelik olarak EGM bünyesinde polis olarak görev almak istediklerini belirtiyorlar. Bu konuda da Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından resmi bir açıklama yapılmadı.

POMEM BAŞVURU AŞAMALARI NELER?

Polis olmak isteyen ancak başvuru aşamaları ve işlemleri hakkında net fikir sahibi olmayanlar için, Pomem giriş başvurusunda uygulanması gerekenleri ve sırayla hangi adımların yapılması gerektiğini anlatacağız. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var, Pomem ve Paem ikisi de lisans mezunu öğrencileri kabul ettiği için başvuru şartları hemen hemen aynıdır. Bunun yanında Pomem son alım yılı itibariyle ön lisans mezunu adaylardan da alımlar yapmaya başladı. Yani hem lisans hem ön lisans mezunları Pomem başvurusunda bulunabilirler. Şimdi sizler için sırasıyla Pomem başvurusunda bulunacak adaylar için uygulanması gereken adımları teker teker anlatalım;

- Pomem başvurusunda bulunacak adayların ilk yapması gereken şey KPSS sınavına girmek olmalıdır. KPSS P3 puan türünden lisans mezunlar en az 60 puan almalıdır. Ön lisans mezunları ise 70 puan ve üzerialmalıdır. Burada dikkat edilecek husus bu puanların baraj puan olduğu gerçeğidir. Siz ne kadar yüksek puan alırsanız Pomem tarafından kabul edilme ihtimaliniz o kadar artar. 1 Puanın bile bu sınavda önemli olduğunu unutmadan hareket etmelisiniz. Size tavsiyemiz KPSS sınavına çok iyi şekilde hazırlanmanızdır.



- KPSS sınavından sonra açılacak olan başvurular için pa.edu.tr adresine girip ön başvurunuzu yapmanız gerekmektedir. Unutmayın başvuru tarihinden önce yapılmış olan son 2 KPSS puanı kabul edilmektedir. Örneğin siz 2018 yılı için yapılacak olan Pomem başvurusunda bulunabilmek için 2017 yılında yapılmış olan ve 2018 yılında yapılacak olan KPSS sınavları esas alınır. Yani 2016 yılında almış olduğunuz KPSS puanı 2018 itibariyle geçerli olmayacaktır. Şu ince detayı da bildirmekte fayda var, eğer Pomem başvuruları 2018 KPSS sınavından önce yapılsaydı, o zaman da 2016 ve 2017 KPSS sınav sonuçları etkili olacaktı.

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