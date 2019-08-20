25. Dönem POMEM 10 Bin Polis Alımı Ne Zaman Yayımlanacak?

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından amirlik alımları hakkıdna bir duyuru yayımalndı. Yayımlanan duyuruda amirlik ihtiyacını karşılamak üzere Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Emniyet Mensubu adaylar arasından PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi için (450) erkek, (50) kadın aday olmak üzere toplamda (500) öğrenci adayı alımı için geçtiğimiz aylarda yayınlanan ilan sonrasında adayların başvuruları alınmıştı.

Söz konusu alıma başvuru yapan ve diğer aşamaları başarı ile geçen adayların sınav sonuçları bu duyuru ile erişime açıldı.

AMİRLİK SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Söz konusu sınav sonuçları hakkında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Teşkilatımızın amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne Emniyet Mensubu adaylar arasından PAEM İlk Derece Amirlik Eğitimi için (450) erkek, (50) kadın aday olmak üzere toplamda (500) öğrenci adayı alımı için yapılan sınav sonuçları açıklanmıştır.

Başarı sıralaması, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapılmış olup, Polis Amirleri Eğitimi Merkezinde (PAEM) eğitime alınacak meslek mensubu asıl adayların sayısına göre ilgili mevzuat uyarınca % 30 oranında yedek aday belirlenmiştir.

Adaylar sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının http://www.pa.edu.tr/ internet sitesinden e-devlet şifrelerini girerek öğrenebileceklerdir. Bu açıklama, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca adaylara tebliğ niteliğinde olup, sınav sonuçları hakkında ayrıca açıklama ve adayların kendilerine yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Asıl olarak başarılı olan adaylar 20 Ağustos 2019 Salı gününden başlayarak 24 Ağustos 2019 Cumartesi günü en geç saat:18.30’a kadar EBYS aracılığıyla veya bizzat gelerek geçici kayıt ön başvurularını Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesine yapacaklardır. (Yurtdışında görevli personel başvurusunu 0312 462 85 33 nolu faks numarasına gönderebilecektir.)

Bununla beraber adaylar intibak eğitimi kayıt işlemleri ile ilgili yapılacak diğer duyuruları Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden takip edeceklerdir."

Sınav Sonuçları İçin TIKLAYIN.

25. DÖNEM POMEM NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Tüm bunların yanı sıra binlerce aday taraıfndan 24. dönem POMEM 10 bin polis alım ilanının ne zaman yayımlanacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz haftalar Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Yüksekokulu kapsamında 2500 polis alımı için ilan yayımlanmıştı.

Bunun ardından gözler 10 bin polis almına çevrildi. Konu hakkında içişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından bir açıklama yapılmıştı. Bakan Soylu açıklamalarında Eylül ayında polis alımlarının gerçekleştirileceğini ifade etti. Bu bağlamda 25. dönem POMEM 10 bin polis alımı ilanının yakın zamanda yayımlanması beklenmektedir.

Söz konusu ilan yayımlandığında adayları sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz.

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