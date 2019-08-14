25. Dönem POMEM 10 Bin Polis Alımı Ne Zaman Yapılacak ! İşte Başvuru Şartları...

Binlerce polis adayı tarafından 25. dönem POMEM polis alımı başvurularının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Adaylar başvuru tarihleri ve genel şartlar için sorgulama yapıyorlar.

Emniyet Genel Müdürlüğünün polis ihtiyacının karşılanması için Polis AkademisiBaşkanlığı tarafından polis alımı gerçekleştiriliyor. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı POMEM'lerede aylar süren eğitim veriliyor ve her yıl lisans ve ön lisans mezunu adaylar polis olabilmek için eğitim görüyor.

POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

25. dönem POMEM polis alımı başvurularının 24. dönem POMEM ve PMYO 2 bin 500 polis alımı sürecinin bitmesinin ardından başlayacağı beklenmektedir. 25. dönem POMEM polis alımı kapsamında yeni bir açıklama yapıldığında veya başvuru tarihi belli olduğunda adayları sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden anlık olarak haberdar edeceğiz.

GENEL ŞARTLAR

POMEM polis alımı başvuru tarihi belli olmadığı gibi genel şartlar da belli olmadı. Ancak 24. dönem POMEM için belirlenen şartların 25. dönem POMEM için de geçerli olması bekleniyor. Bu bağlamda muhtemel genel şartlar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan almak.

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