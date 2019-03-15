24. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? Polis olmak isteyen ve yapılacak duyuruları takip eden vatandaşların gözü kulağı Polis Akademisi'nden gelecek açıklamada. Başvuru şartlarını tamamlamak ve geç kalmamak için adaylar, internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 24. dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor? 24. dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu? Merak edilen soruların yanıtları haberimizde...

24.dönem POMEM başvuruları ne zaman başlıyor?

Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen POMEM'lerde eğitim almak isteyen binlerce genç başvuru işlemleri için detayları araştırıyor. 23. Dönem POMEM mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok aranılan konular arasında 24. Dönem POMEM başvuruları yer aldı. Ancak başvuruların hangi tarihte başlayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.

Konu ile ilgili resmi makamlardan açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacaktır.

24. dönem POMEM başvuru şartları belli oldu mu?

POMEM 24. dönem alımları için başvuru tarihi belli olmadığından başvuru şartları da henüz netleşmedi. 23. dönem alımlarında adaylarda aranan şartlardan bazıları şunlardı;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.)

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

Adaylarda, 31 Aralık 2018 itibarıyla 30 yaşından gün almamak, lisans mezunları için 2017 veya 2018 yıllarında yapılan KPSS'lerin birinden P3 puan türünde en az (60,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise bu sınavlarda P3 puan türünde en az (48,00) ve üzeri puan, ön lisans mezunları için yapılan 2016 yılı KPSS P93 puan türünden en az (70,00) ve üzeri puan, Emniyet Teşkilatı personeli, şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise 2016 yılı KPSS P93 puan türünde en az (56,00) ve üzeri puan almış olmak gibi şartlar aranıyordu.

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