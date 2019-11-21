21 Kasım A101 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı!

Her hafta birbirinden farklı ürünleri mağazalarında müşterilerine sunan A101’in 21 Kasım 2019 aktüel kataloğu yayınlandı. Katalogta dikkat çeken ürünlerin başında; Roadstone Kış Lastiği, Axam 12V 60AH Akü, Ultra HD Smart Led TV, Lenovo Notebook, WD 1 TB Harici Hard Disk, General Mobile GM 6 DS Cep Telefonu, Mikrodalga Saklama Kabı Çeşitleri ve çok daha fazlası yer alıyor. A101’in 21 Kasım 2019 tarihli aktüel ürünler listesi ve galerisi haberimizde…

21 KASIM 2019 A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

- Sunny 55" SN55UIL08 Ultra HD Smart Led Tv 2.599 TL

- HI-LEVEL 40" HL40DLK0938 Full HD Smart Dual Led 1.349 TL

- General Mobile GM 6 DS Cep Telefonu 799 TL

- Lenovo S145-15AST Notebook 1.499 TL

- WD 1 TB Harici Hard Disk 299 TL

- Piranha Bluetooth Hoparlör 49,95 TL

- A4Tech G3-200N V-Track Kablosuz Mouse 26,90 TL

- Aprilla HC-5018 Erkek Bakım Seti 69,95 TL

- Aprilla ATR-7002 Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 11,95 TL

- Roadstone 185/65 R15 88H Kış Lastiği 219 TL

- Roadstone 205/55 R16 XL 94V Kış Lastiği 269 TL

- Axam 12V 60AH Akü 259 TL

- 4 Kapaklı Çekmeceli Çok Amaçlı Dolap 209,95 TL

- Plastik Banyo Ürünleri 9,95 TL

- Ahşap Görünümlü Plastik Askı 4'lü 6,95 TL

- Çok Amaçlı Organizer Sepet 3,50 TL

- Plastik Ürünler 3 TL

- Mikrodalga Saklama Kabı Çeşitleri 3'lü 9,95 TL

- Trend Saklama Kabı 3'lü 5,50 TL

- Çerezlik 1,25 TL

- Canlı Çiçek Orkide 34,95 TL

- Canlı Çiçek Sukulent 4,95 TL

- Canlı Çiçek Menekşe 6,95 TL

- Kartlık Cüzdan 7,95 TL

- Bay Kemer 9,95 TL

- Askılı Çanta 14,95 TL

- Oyuncak Lazımlıklı Bebek 16,95 TL

- Oyuncak Metal Çek Bırak İnşaat Araçları 14,95 TL

- Klasik Kitap Çeşitleri 7,95 TL

- Hascehver 8 Parça Tencere Seti 249,95 TL

- Lüks Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 27,95 TL

- Lüks Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 32,95 TL

- Sinbo STO-6689 Nar ve Narenciye Sıkacağı 99,95 TL

- Borcam Oval Kapaklı Tencere 2850 cc 29,95 TL

- Seramik Sunum Tabağı Çeşitleri 4,95 TL

- Papilla Kek Kalıbı Çeşitleri 19,95 TL

- Erzak Kabı 7,50 TL

- Desenli Sıvı Sabunluk 4,95 TL

- Cam Matara Çeşitleri 470 cc 9,95 TL

- Pipetli Bardak 400 ml 1,50 TL

-Cam Kase 1,25 TL

- Baharat Seti 6'lı 9,95 TL

- Koruyucu Keçe 3'lü 7,50 TL

- Dolap İçi Raf 12,50 TL

- Deterjanlık 12,50 TL

- Kavanoz Çeşitleri 4,95 TL

- Kavanoz Kapağı 10'lu 3,95 TL

- Silk&Blue Bay / Bayan Termal Alt İçlik 21,95 TL

-Silk&Blue Bay / Bayan Termal Üst İçlik 21,95 TL

- Silk&Blue Bay Tam Fermuarlı Polar Üst 32,95 TL

- Silk&Blue Bayan Tam Fermuarlı Welsoft Yelek 29,95 TL

- Silk&Blue Bayan Motifli Soket Çorap 3,95 TL

-Tek Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 16,95 TL

- Çift Kişilik Lastikli Fitted Çarşaf 19,95 TL