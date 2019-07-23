2020'nin en iyi meslekleri listesi açıklandı

Listenin ilk iki sırasında yer alan meslekler şaşırtıcı... İşte 2020'nin en gözde meslekleri
25. Kentsel Tarım Uzmanı
24. Uzaktan Sağlık Mühendisi
23. Robotik Servis Teknisyeni
22. Kişisel Marka Danışmanı
21. Kişisel Gizlilik Danışmanı
20. Artırılmış Gerçeklik Geliştirici
19. 3D Baskı Teknisyeni
18. Akıllı Bina Teknisyeni
17. Sivil veya Ticari Drone Pilotu
16. Blockchain Geliştirici
15. Dijital Rehabilitasyon Danışmanı
14. Elektronik Mühendisliği Uzmanı
13. Makine Mühendisliği Uzmanı
12. Biyomedikal Mühendisi
11. Bilgisayar Sistemleri Analisti
10. Bilgi Güvenliği Analisti
9. Dijital İçerik Uzmanı
8. Veri Analisti
7. Sağlık Hizmetleri Müdürü
6. Kayıtlı Hemşire (RN)
5. Fiziksel Terapist
4. Yazılım Geliştirici
3. Hemşire Uygulayıcısı
2. Rüzgar Enerjisi Teknisyeni
1. Güneş Enerjisi Teknisyeni