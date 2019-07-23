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2020'nin en iyi meslekleri listesi açıklandı

Milyonlarca öğrenci üniversite tercihi yapmadan önce en gözde ve en kazançları meslekleri araştırmaya başladı. Trade-schools 2020'de parlayacak en iyi meslekler listesini yayınladı.

2020'nin en iyi meslekleri listesi açıklandı

Milyonlarca öğrenci üniversite tercihi yapmadan önce en gözde ve en kazançları meslekleri araştırmaya başladı. Trade-schools 2020'de parlayacak en iyi meslekler listesini yayınladı.

23 Temmuz 2019 Salı 08:50
2020'nin en iyi meslekleri listesi açıklandı

Listenin ilk iki sırasında yer alan meslekler şaşırtıcı... İşte 2020'nin en gözde meslekleri

25. Kentsel Tarım Uzmanı

24. Uzaktan Sağlık Mühendisi

23. Robotik Servis Teknisyeni

22. Kişisel Marka Danışmanı

21. Kişisel Gizlilik Danışmanı

20. Artırılmış Gerçeklik Geliştirici

19. 3D Baskı Teknisyeni

18. Akıllı Bina Teknisyeni

17. Sivil veya Ticari Drone Pilotu

16. Blockchain Geliştirici

15. Dijital Rehabilitasyon Danışmanı

14. Elektronik Mühendisliği Uzmanı

13. Makine Mühendisliği Uzmanı

12. Biyomedikal Mühendisi

11. Bilgisayar Sistemleri Analisti

10. Bilgi Güvenliği Analisti

9. Dijital İçerik Uzmanı

8. Veri Analisti

7. Sağlık Hizmetleri Müdürü

6. Kayıtlı Hemşire (RN)

5. Fiziksel Terapist

4. Yazılım Geliştirici

3. Hemşire Uygulayıcısı

2. Rüzgar Enerjisi Teknisyeni

1. Güneş Enerjisi Teknisyeni

Son Güncelleme: 23.07.2019 10:23
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2020 nin iyi meslekleri listesi açıklandı
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