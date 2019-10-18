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2020’de Kamuya alınacak memur sayısı belli oldu!

2020’de kamuya alınacak memur sayısı belli oldu! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! 2020’de kamuya 60 bin kişi alınacak

2020’de Kamuya alınacak memur sayısı belli oldu!

2020’de kamuya alınacak memur sayısı belli oldu! Cumhurbaşkanlığı açıkladı! 2020’de kamuya 60 bin kişi alınacak

18 Ekim 2019 Cuma 10:14
2020’de Kamuya alınacak memur sayısı belli oldu!

- Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: - "İlk paket bu hafta içinde Meclisten çıkacak, devamını da takip edeceğiz. Genç meslektaşlarımızdan istediğimiz, bizi bu mücadelede yalnız bırakmamaları"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında hazırlanan yargı paketlerine ilişkin, "İlk paket bu hafta içinde Meclisten çıkacak, devamını da takip edeceğiz. Genç meslektaşlarımızdan istediğimiz, bizi bu mücadelede yalnız bırakmamaları." dedi.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliğince bu yıl 6'ncısı düzenlenen Türkiye Stajyer Avukatları Kurgusal Duruşma Yarışması finallerinin açılış programında, Yargı Reformu Stratejisi kapsamında gerçekleştirilen yeni düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'ye sunulan ilk pakette de yer alan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'nı hatırlatan Feyzioğlu, sınav konusunun somutlaşmasını önemsediklerini belirtti.

Feyzioğlu, 80 baro ve Türkiye Barolar Birliğinin üzerinde oy birliğiyle uzlaştığı sınavın yürürlüğe girmesi konusunda destek beklediklerini söyledi.

"Eğer bir an önce bu sınavı gerçekleştirmezsek hukuk diplomaları ve ruhsatnameler duvarlarda tabloların yanına asılacak bir süse dönüşecek." ifadesini kullanan Feyzioğlu, seri yargılama usulü yoluyla da çok sayıda ceza soruşturmasında avukatın varlığının zorunlu tutulacağını kaydetti.

- "BİRİLERİNİN KAVGA ETMEDEN SÖYLEMESİ LAZIMDI"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Sadece istinafta incelenip kesinleşen ve doğrudan düşünce özgürlüğüyle ilgili olan 10 bin infazın, yasa çıktığı anda temyize tabi olacağı için durdurulacağını nasıl görmezden gelebiliriz? Yılda 150 bin soruşturma ve kovuşturmada, 'Düşünce özgürlüğü müdür, suç mudur' ikileminde kaldığımızda, 'Yargıtay karar verecek' rahatlığını bu ülkenin vatandaşlarından nasıl esirgeyebiliriz? Birilerinin bunu söylemesi lazımdı, kavga etmeden, iletişim kurarak söylemesi lazımdı. Türkiye Barolar Birliği olarak üzerimize düşeni yaptık."

Ara buluculuk uygulaması kapsamındaki müzakerelerde işçinin avukat yardımından faydalandırılmasını beklediklerini ifade eden Feyzioğlu, bu adımın sosyal devlet ilkesini de hayata geçireceğini söyledi.

Feyzioğlu, her zaman olduğu gibi doğru olanı yapmaya devam edeceklerini dile getirerek, Yargı Reformu Stratejisi kapsamındaki yargı paketlerine yönelik, "İlk paket bu hafta içinde Meclisten çıkacak, devamını da takip edeceğiz. Genç meslektaşlarımızdan istediğimiz, bizi bu mücadelede yalnız bırakmamaları." değerlendirmesinde bulundu.

Afyonkarahisar Barosu Başkanı Turgay Şahin, Çorum Barosu Başkanı Kenan Yaşar, Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz, Kahramanmaraş Barosu Başkanı Muhammed Burak Gül, Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin'in de katıldığı programda Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı ve Eğitim Merkezi Başkanı Ünsal Toker de konuşma yaptı.

Eski Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Berra Besler onuruna düzenlenen yarışmanın finallerinde İstanbul, Kahramanmaraş, Çorum, Ordu, Malatya, Afyonkarahisar ve Eskişehir barolarına kayıtlı stajyer avukatlar ter döküyor.

Jüri üyeleri Yargıtay Onursal Daire Başkanı Necdet Gürbüztürk, Prof. Dr. Şebnem Akipek Öcal ve avukat Rabia Balkanlı'dan oluşan yarışmanın yarı final ve finalleri yarın gerçekleştirilecek.

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Son Güncelleme: 18.10.2019 10:17
Anahtar Kelimeler:
2020 kamuya alınacak memur sayısı belli oldu
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