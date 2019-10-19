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2020'de 60 Bin Öğretmen Ataması Gündemde!

2020 yılında 60 bin atama yapılmasını isteyen öğretmenler sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden birleşti ve seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. 2019 yılında yapılan atamaları yetersiz bulan öğretmen adayları yeni yılda bu açığın kapatılarak 60 bin atama yapılmasını talep ediyor.

2020'de 60 Bin Öğretmen Ataması Gündemde!

2020 yılında 60 bin atama yapılmasını isteyen öğretmenler sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden birleşti ve seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. 2019 yılında yapılan atamaları yetersiz bulan öğretmen adayları yeni yılda bu açığın kapatılarak 60 bin atama yapılmasını talep ediyor.

19 Ekim 2019 Cumartesi 21:55
2020'de 60 Bin Öğretmen Ataması Gündemde!

2020 yılında 60 bin atama yapılmasını isteyen öğretmenler sosyal medya platformu olan Twitter üzerinden birleşti ve seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor. 2019 yılında yapılan atamaları yetersiz bulan öğretmen adayları yeni yılda bu açığın kapatılarak 60 bin atama yapılmasını talep ediyor.

Atama bekleyen öğretmen adaylarının açtığı hashtag kısa sürede Twitter Türkiye gündeminde 1. sıraya kadar çıktı. Hashtag'e 150 binin üzerinde tweet atıldı. Atılan tweetlerde öğretmen adayları, atama taleplerini MEB yetkililerine ve hükümete çağrıda bulundu.

İşte #YeniYıla60BinÖğretmen hashtagine atılan twitlerden bazıları şu şekilde:


 

Son Güncelleme: 20.10.2019 08:26
Anahtar Kelimeler:
2020 bin öğretmen ataması gündemde
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